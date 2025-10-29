Live TV

Casa Albă concediază comisia pentru arte care urma să supravegheze proiectele de construcție ale lui Trump (Washington Post)

Data publicării:
The demolition of the East Wing of the White House, in Washington
Trump a ras o aripă a Casei Albe pentru a face loc sălii de bal. Foto/ Reuters
Din articol
Biden a numit cei șase comisari

Casa Albă i-a concediat marți pe toți cei șase membri ai Comisiei pentru Arte Plastice, o agenție federală independentă care urma să examineze unele dintre proiectele de construcție ale președintelui Donald Trump, inclusiv arcul de triumf și sala de bal a Casei Albe, scrie The Washington Post.

„În numele președintelui Donald J. Trump, vă scriu pentru a vă informa că funcția dumneavoastră de membru al Comisiei pentru Arte Plastice a încetat, cu efect imediat”, se arată într-un e-mail analizat de The Washington Post, care a fost trimis unuia dintre comisari de către un angajat al biroului personalului prezidențial al Casei Albe.

Comisia, care a fost înființată de Congres cu mai bine de un secol în urmă și include în mod tradițional o combinație de arhitecți și urbaniști, are sarcina de a oferi consiliere președintelui, Congresului și oficialilor guvernamentali locali cu privire la aspecte de proiectare legate de proiectele de construcții din regiunea Capitalei. Domeniul său de activitate include clădiri guvernamentale, monumente și memorialuri. Oficialii Casei Albe au solicitat în mod tradițional aprobarea agenției.

Biden a numit cei șase comisari

Președintele Joe Biden a numit cei șase comisari în funcție pentru un mandat de patru ani, dintre care mai mulți ar fi rămas în funcție până în 2028. Demiterea lor survine în contextul în care Casa Albă se pregătește pentru mai multe proiecte de construcție ale lui Trump, inclusiv sala de bal a Casei Albe, în valoare de 300 de milioane de dolari, și încearcă să instaleze aliați în comisiile de evaluare cheie.

Un oficial al Casei Albe a confirmat că membrii Comisiei de Arte Plastice au fost revocați.

„Ne pregătim să numim o nouă listă de membri în comisie, care să fie mai aliniați cu politicile «America First» ale președintelui Trump”, a declarat oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Bruce Becker, un arhitect care a fost numit în comisie anul trecut și a fost demis marți, a lăudat activitatea acesteia într-un interviu. Agenția „joacă un rol important în modelarea modului în care publicul percepe capitala națiunii noastre și clădirile istorice pe care le conține, care servesc drept simboluri ale democrației noastre”, a spus Becker.

În iulie, Casa Albă a concediat și persoanele numite de Biden din Comisia Națională de Planificare a Capitalei, o altă agenție de urbanism care are sarcina de a examina proiectele de construcții externe ale Casei Albe. Aliații lui Trump constituie acum majoritatea consiliului format din 12 membri, inclusiv președintele acestuia, secretarul personal al lui Trump, Will Scharf.

Casa Albă a declarat că va trimite în curând planurile lui Trump privind sala de bal către Comisia Națională de Planificare a Capitalei, care va decide dacă va aproba noua clădire. Oficialii Casei Albe au refuzat anterior să comenteze dacă intenționează să trimită planurile și către Comisia de Arte Plastice și dacă aprobarea acestei agenții este necesară pentru ca proiectul sălii de bal să poată avansa.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Donald Trump
4
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă”...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
5
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo...
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
Digi Sport
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona cuda
România produce primele drone militare, la Brașov. Aparatele vor...
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei...
pisici salvate din blocul din rahova
Poveștile animăluțelor salvate după explozia din Rahova. Peste 30 de...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade...
Ultimele știri
Piața imobiliară a explodat în cea mai mare comună din țară. Cu cât se vinde azi un apartament în Florești: „Prețurile au luat-o razna”
„Eu voi decide” ce este mai bine pentru Israel: Schimbarea dramatică a relației dintre Trump și Netanyahu. Cine va ceda primul?
„Agenții de nivel scăzut” ai Rusiei: Cum își construiește Putin rețeaua de sabotaj în Europa
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mike johnson in camera reprezentantilor
Ce spune liderul republican al Camerei Reprezentanţilor despre un al treilea mandat al lui Donald Trump
donald trump - biroul oval
Administrația Trump, dată în judecată de zeci de state din SUA pentru refuzul de a finanța ajutorul alimentar pentru milioane de oameni
U.S. President Trump visits Japan
Administrația Trump caută viitorul președinte al Rezervei Federale a SUA. Cinci nume sunt pe lista scurtă a președintelui american
Viktor Orban cu figura dezamagita
Baletul lui Viktor Orban. Îl critică pe Trump pentru sancțiunile impuse Rusiei, dar merge la Casa Albă pentru a-l îmbuna
donald trump
Cum justifică Trump atacurile americane asupra navelor din Caraibe și Pacific: „Submarinele nu pescuiesc”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a...
Fanatik.ro
Căutat prin Europol, Emil Gânj a contestat mandatul de arestare. Cum a ajuns criminalul din Mureș să lupte cu...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru...
Adevărul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo...
Playtech
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt...
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Daniel David a explicat pentru „Adevărul” prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială...
Newsweek
Protest pentru pensii azi. Top 5 nedreptăți în legea pensiilor. Care pensionari au pierdut 1500 lei?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...