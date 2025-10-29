Casa Albă concediază comisia pentru arte care urma să supravegheze proiectele de construcție ale lui Trump (Washington Post)

Casa Albă i-a concediat marți pe toți cei șase membri ai Comisiei pentru Arte Plastice, o agenție federală independentă care urma să examineze unele dintre proiectele de construcție ale președintelui Donald Trump, inclusiv arcul de triumf și sala de bal a Casei Albe, scrie The Washington Post.

„În numele președintelui Donald J. Trump, vă scriu pentru a vă informa că funcția dumneavoastră de membru al Comisiei pentru Arte Plastice a încetat, cu efect imediat”, se arată într-un e-mail analizat de The Washington Post, care a fost trimis unuia dintre comisari de către un angajat al biroului personalului prezidențial al Casei Albe.

Comisia, care a fost înființată de Congres cu mai bine de un secol în urmă și include în mod tradițional o combinație de arhitecți și urbaniști, are sarcina de a oferi consiliere președintelui, Congresului și oficialilor guvernamentali locali cu privire la aspecte de proiectare legate de proiectele de construcții din regiunea Capitalei. Domeniul său de activitate include clădiri guvernamentale, monumente și memorialuri. Oficialii Casei Albe au solicitat în mod tradițional aprobarea agenției.

Biden a numit cei șase comisari

Președintele Joe Biden a numit cei șase comisari în funcție pentru un mandat de patru ani, dintre care mai mulți ar fi rămas în funcție până în 2028. Demiterea lor survine în contextul în care Casa Albă se pregătește pentru mai multe proiecte de construcție ale lui Trump, inclusiv sala de bal a Casei Albe, în valoare de 300 de milioane de dolari, și încearcă să instaleze aliați în comisiile de evaluare cheie.

Un oficial al Casei Albe a confirmat că membrii Comisiei de Arte Plastice au fost revocați.

„Ne pregătim să numim o nouă listă de membri în comisie, care să fie mai aliniați cu politicile «America First» ale președintelui Trump”, a declarat oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Bruce Becker, un arhitect care a fost numit în comisie anul trecut și a fost demis marți, a lăudat activitatea acesteia într-un interviu. Agenția „joacă un rol important în modelarea modului în care publicul percepe capitala națiunii noastre și clădirile istorice pe care le conține, care servesc drept simboluri ale democrației noastre”, a spus Becker.

În iulie, Casa Albă a concediat și persoanele numite de Biden din Comisia Națională de Planificare a Capitalei, o altă agenție de urbanism care are sarcina de a examina proiectele de construcții externe ale Casei Albe. Aliații lui Trump constituie acum majoritatea consiliului format din 12 membri, inclusiv președintele acestuia, secretarul personal al lui Trump, Will Scharf.

Casa Albă a declarat că va trimite în curând planurile lui Trump privind sala de bal către Comisia Națională de Planificare a Capitalei, care va decide dacă va aproba noua clădire. Oficialii Casei Albe au refuzat anterior să comenteze dacă intenționează să trimită planurile și către Comisia de Arte Plastice și dacă aprobarea acestei agenții este necesară pentru ca proiectul sălii de bal să poată avansa.

Editor : Marina Constantinoiu