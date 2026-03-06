Live TV

Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta"

Parada militară la Teheran
Parada militară la Teheran. Foto: Profimedia
Logistica și producția de rachete și drone Consecințe pentru populație și regiune

În războiul cu SUA și Israel, Iranul este în mare parte pe cont propriu. Regimul se bazează în principal pe sistemele sale de rachete și drone și nu are intenția să se predea.

Iranul s-a pregătit pentru un război îndelungat, spre deosebire de Statele Unite, a declarat Ali Larijani, secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate Națională al țării din Orientul Mijlociu, în a treia zi a războiului SUA-Israel împotriva Iranului, scrie DW.

Larijani a reiterat ceea ce alți oficiali ai Republicii Islamice au spus de la începutul conflictului militar: „Ne vom apăra, indiferent de costuri”.

Din 28 februarie, SUA și Israelul desfășoară o ofensivă militară coordonată și masivă împotriva Iranului, vizând în special liderii iranieni, precum și instalațiile militare și alte facilități guvernamentale.

Chiar dacă mai mulți oficiali iranieni de rang înalt au fost uciși, regimul teocratic islamic rămâne intact, până în prezent.

Iar Teheranul a răspuns lansând rachete și drone asupra țintelor din Israel și din țările vecine din Golful Persic, inclusiv asupra bazelor americane din regiune.

Emiratele Arabe Unite afirmă că numai ele au fost ținta a sute de rachete și drone iraniene în ultimele zile.

Războiul din Iran expune dependența globală de energia din Orientul Mijlociu

Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, a declarat că Iranul a lansat peste 500 de rachete balistice și peste 2.000 de drone până miercuri, 4 martie. El a acuzat Teheranul că a atacat fără discriminare civilii în acest proces.

„Nu știm exact câte rachete balistice și drone are Iranul”, a declarat pentru DW un expert în armament, care a cerut să rămână anonim.

Logistica și producția de rachete și drone

La începutul războiului, sâmbătă, armata israeliană a estimat că Iranul avea aproximativ 2.500 de rachete balistice.

Dar stocul s-a redus probabil semnificativ de atunci, nu numai din cauza rachetelor lansate de Iran asupra țintelor din regiune, ci și din cauza atacurilor americane și israeliene care au distrus și îngropat multe depozite de bombe.

Imaginile din satelit care circulă în prezent online par să arate atacuri asupra bazelor de rachete din Kermanshah, Karaj, Khorramabad și nordul Tabrizului, cu intrările prăbușite ale tunelurilor către depozitele subterane care se spune că au fost distruse în atacurile recente.

„Observăm, de asemenea, că lansatoarele mobile de rachete sunt urmărite cu mare vigurozitate”, a spus expertul în arme. „Ceea ce era foarte dificil acum cinci ani este acum posibil datorită progreselor tehnologice. Totuși, rămâne întrebarea câte dintre aceste sisteme au fost efectiv distruse.”

Nu este clar câte rachete au fost îndepărtate din aceste locuri și dispersate în toată țara înainte de război și câte lansatoare de rachete funcționale mai are Iranul.

Pe 4 martie, armata israeliană a avertizat că Iranul păstrează o capacitate substanțială de a lansa rachete împotriva Israelului, în ciuda atacurilor continue care vizează locațiile de lansare a rachetelor din Republica Islamică.

Se crede, de asemenea, că Iranul are capacitatea de a crește rapid producția de drone. Potrivit unor documente rusești scurse, Teheranul poate produce aproximativ 5.000 de drone pe lună.

Dronele sunt lansate de pe o schelă simplă care poate fi construită în doar câteva ore.

Producția uneia dintre aceste drone, numită Shahed, ar costa Iranul câteva mii de dolari. Pe de altă parte, o rachetă interceptoare Patriot fabricată în SUA costă până la aproximativ 3 milioane de dolari (2,59 milioane de euro) fiecare.

Conform unei analize realizate de New York Times pe baza imaginilor satelitare și a videoclipurilor verificate, Iranul a folosit rachetele și dronele sale cu rază scurtă de acțiune în weekend și luni pentru a avaria structuri care fac parte din sistemele de comunicații și radar de la sau din apropierea a cel puțin șapte baze militare americane din Orientul Mijlociu.

Infrastructura de comunicații a armatei americane este păstrată strict secretă, ceea ce face dificilă determinarea exactă a sistemelor care ar fi putut fi afectate. Însă atacurile asupra acestor locații sugerează că Iranul a dorit să perturbe capacitățile de comunicare și coordonare ale SUA.

Consecințe pentru populație și regiune

„Iranul va încerca să prelungească războiul și câștigă timp”, a declarat pentru DW Fawaz Gerges, profesor de relații internaționale la London School of Economics.

„Conducerea iraniană a avut timp să-și planifice și să-și coordoneze acțiunile. Cred că se pregătesc pentru un război îndelungat”, a adăugat el, subliniind că obiectivul general al regimului iranian este reziliența – capacitatea de a persevera, de a absorbi loviturile și apoi de a continua să lupte.

Între timp, costul războiului este suportat în primul rând de populația din Iran, care este lipsită de apărare împotriva atacurilor.

Chiar dacă SUA și Israelul susțin că efectuează atacuri țintite, daunele colaterale semnificative sunt aproape inevitabile în orașele dens populate.

Potrivit surselor iraniene, o școală primară din orașul Minab, din sudul țării, a fost lovită în prima zi a conflictului. Marți, mass-media de stat iraniană a difuzat imagini cu înmormântarea în masă a celor 168 de copii, precum și a profesorilor lor, care ar fi murit în atac.

Organizația Națiunilor Unite a descris incidentul ca fiind „absolut șocant” și a solicitat o anchetă. Israelul a negat că ar fi atacat școala din Minab, situată la aproximativ 40 de kilometri de Golful Oman. SUA, care are două grupuri de portavioane dislocate în regiune, a anunțat că va ancheta incidentul.

