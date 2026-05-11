Ce a cerut Iranul ca răspuns la propunerile SUA, provocând furia lui Trump

Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE iranian. Foto: Profimedia

Iranul a cerut încheierea războiului în întreaga regiune, inclusiv în Liban, şi deblocarea activelor iraniene îngheţate, în răspunsul său la propunerile SUA, a anunţat luni Ministerul de Externe de la Teheran. Președintele american Donald Trump a avut o reacție furioasă când a primit propunerea Iranului, pe care a declarat-o „inacceptabilă”. 

„Singurul lucru pe care l-am cerut sunt drepturile legitime ale Iranului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei, într-o conferinţă de presă, după ce preşedintele american Donald Trump a considerat răspunsul iranian „total inacceptabil”.

Teheranul cere în special „încheierea războiului în regiune”, ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene şi „deblocarea activelor aparţinând poporului iranian, care au fost îngheţate pe nedrept ani de zile”, a adăugat el, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Preşedintele american Donald Trump a respins brutal duminică răspunsul Iranului la propunerile americane de încetare a războiului, agitând din nou ameninţările la adresa Teheranului, acuzat că şi-a vizat vecinii din Golf.

„Tocmai am citit răspunsul aşa-zişilor reprezentanţi ai Iranului. Nu-mi place deloc. ESTE TOTAL INACCEPTABIL!”, a scris cu majuscule preşedintele american într-un scurt mesaj pe reţeaua sa, Truth Social.

La mai bine de o lună de la începutul armistiţiului dintre cei doi beligeranţi, negocierile par mai mult ca niciodată în impas, iar speranţele de soluţionare sunt nebuloase, niciuna dintre părţi nedezvăluind public propunerile sale.

După zile de aşteptare, Iranul anunţase duminică după-amiază că a răspuns planului american, însă fără a oferi detalii.

Televiziunea de stat iraniană a relatat doar că răspunsul Teheranului, transmis prin intermediul mediatorului pakistanez, a fost „concentrat pe încheierea războiului (...) pe toate fronturile, în special în Liban, şi pe garantarea securităţii navigaţiei maritime”.

Editor : B.P.

