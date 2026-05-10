„Inacceptabil”. Prima reacție a lui Trump după ce Iranul a transmis răspunsul la propunerea SUA de încheiere a războiului

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că răspunsul transmis de Iran la propunerea americană privind încheierea conflictului din Orientul Mijlociu este „total inacceptabil”.
„Tocmai am citit răspunsul din partea așa-zișilor «reprezentanți» ai Iranului. Nu îmi place deloc — ESTE TOTAL INACCEPTABIL!”, a scris Trump într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.
Declarația liderului de la Casa Albă vine după ce autoritățile iraniene au anunțat că au transmis, prin intermediul Pakistanului, un răspuns oficial la propunerea Washingtonului de a pune capăt conflictului din regiune.
Deși Teheranul susține că este dispus să continue dialogul, oficiali iranieni au transmis mesaje dure la adresa Statelor Unite. Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că negocierile cu Washingtonul „nu înseamnă capitulare”, subliniind că țara sa „nu își va pleca niciodată capul în fața inamicului”.
Donald Trump nu a oferit încă detalii suplimentare despre elementele din răspunsul iranian.