„Inacceptabil”. Prima reacție a lui Trump după ce Iranul a transmis răspunsul la propunerea SUA de încheiere a războiului

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că răspunsul transmis de Iran la propunerea americană privind încheierea conflictului din Orientul Mijlociu este „total inacceptabil”.

„Tocmai am citit răspunsul din partea așa-zișilor «reprezentanți» ai Iranului. Nu îmi place deloc — ESTE TOTAL INACCEPTABIL!”, a scris Trump într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.

Sursa: Truth Social

Declarația liderului de la Casa Albă vine după ce autoritățile iraniene au anunțat că au transmis, prin intermediul Pakistanului, un răspuns oficial la propunerea Washingtonului de a pune capăt conflictului din regiune.

Deși Teheranul susține că este dispus să continue dialogul, oficiali iranieni au transmis mesaje dure la adresa Statelor Unite. Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că negocierile cu Washingtonul „nu înseamnă capitulare”, subliniind că țara sa „nu își va pleca niciodată capul în fața inamicului”.

Donald Trump nu a oferit încă detalii suplimentare despre elementele din răspunsul iranian.

