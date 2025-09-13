Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă pregătit să impună sancţiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate ţările din NATO se vor pune de acord şi vor începe să facă acelaşi lucru. De asemenea, el condiționează impunerea sancțiunilor și de momentul în care toate statele din alianţa nord-atlantică vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Într-o postare pe reţeaua sa de socializare Truth Social, cu titlul - scris cu majuscule - „O scrisoare trimisă de preşedintele Donald J. Trump tuturor naţiunilor din NATO şi din lume”, şi scrisă în stilul său caracteristic, când cu majuscule, când cu litere mici, preşedintele american a apreciat că „angajamentul NATO de a câștiga a fost mult mai mic de 100%, iar achiziţionarea de petrol rusesc, de către unii, a fost şocantă! Slăbeşte foarte mult poziţia şi puterea voastră de negociere asupra Rusiei. Oricum, sunt gata să «încep» atunci când veţi fi şi voi pregătiţi. Spuneţi doar când?”.

„Cred că acest lucru, plus NATO, ca grup, impunând tarife asupra Chinei de 50% până la 100% , care vor fi retrase complet după încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina, va fi, de asemenea, de mare ajutor în încheierea acestui război letal, dar ridicol”, a continuat preşedintele american.

Trump a mai scris că „China are un control puternic şi chiar influenţă asupra Rusiei, iar aceste tarife puternice vor rupe această influenţă”.

„Acesta nu este războiul lui Trump”

Preşedintele american a reluat seria de declaraţii legate de război, care nu ar fi început dacă era el preşedinte, şi i-a acuzat din nou indirect pe fostul preşedinte american Joe Biden şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Acesta nu este războiul lui Trump (nu ar fi început niciodată dacă eu aş fi fost preşedinte!), este războiul lui Biden şi al lui Zelenski. Sunt aici doar pentru a ajuta la oprirea lui şi pentru a salva mii de vieţi ruse şi ucrainene (7.118 de vieţi pierdute doar săptămâna trecută. O nebunie!)”, a continuat el.

Trump și-a încheiat mesajul printr-un avertisment: „Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid şi toate acele vieţi vor fi salvate! Dacă nu, nu faceţi decât să-mi pierdeţi timpul, precum şi timpul, energia şi banii Statelor Unite. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei probleme!”.

Editor : B.P.