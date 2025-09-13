Live TV

Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei

Data actualizării: Data publicării:
d trump in birou gesticuleaza
Donald Trump / Profimedia Images
Din articol
„Acesta nu este războiul lui Trump”

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă pregătit să impună sancţiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate ţările din NATO se vor pune de acord şi vor începe să facă acelaşi lucru. De asemenea, el condiționează impunerea sancțiunilor și de momentul în care toate statele din alianţa nord-atlantică vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Într-o postare pe reţeaua sa de socializare Truth Social, cu titlul - scris cu majuscule - „O scrisoare trimisă de preşedintele Donald J. Trump tuturor naţiunilor din NATO şi din lume”, şi scrisă în stilul său caracteristic, când cu majuscule, când cu litere mici, preşedintele american a apreciat că „angajamentul NATO de a câștiga a fost mult mai mic de 100%, iar achiziţionarea de petrol rusesc, de către unii, a fost şocantă! Slăbeşte foarte mult poziţia şi puterea voastră de negociere asupra Rusiei. Oricum, sunt gata să «încep» atunci când veţi fi şi voi pregătiţi. Spuneţi doar când?”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Cred că acest lucru, plus NATO, ca grup, impunând tarife asupra Chinei de 50% până la 100% , care vor fi retrase complet după încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina, va fi, de asemenea, de mare ajutor în încheierea acestui război letal, dar ridicol”, a continuat preşedintele american.

Trump a mai scris că „China are un control puternic şi chiar influenţă asupra Rusiei, iar aceste tarife puternice vor rupe această influenţă”.

„Acesta nu este războiul lui Trump”

Preşedintele american a reluat seria de declaraţii legate de război, care nu ar fi început dacă era el preşedinte, şi i-a acuzat din nou indirect pe fostul preşedinte american Joe Biden şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Acesta nu este războiul lui Trump (nu ar fi început niciodată dacă eu aş fi fost preşedinte!), este războiul lui Biden şi al lui Zelenski. Sunt aici doar pentru a ajuta la oprirea lui şi pentru a salva mii de vieţi ruse şi ucrainene (7.118 de vieţi pierdute doar săptămâna trecută. O nebunie!)”, a continuat el.

Trump și-a încheiat mesajul printr-un avertisment: „Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid şi toate acele vieţi vor fi salvate! Dacă nu, nu faceţi decât să-mi pierdeţi timpul, precum şi timpul, energia şi banii Statelor Unite. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei probleme!”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
3
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
lucrari centrala ungaria profimedia
5
Curtea de Justiție a UE anulează o decizie care autoriza Ungaria să subvenţioneze...
"Acolo nici Iohannis nu putea să intre!" Adevărul despre "vizitele" pe care Valentina Pelinel i le făcea lui Cristi Borcea
Digi Sport
"Acolo nici Iohannis nu putea să intre!" Adevărul despre "vizitele" pe care Valentina Pelinel i le făcea lui Cristi Borcea
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu, despre intenția guvernului de a elimina plafonarea...
ionut mosteanu la o sedinta
Ministrul Apărării: Cred că Rusia nu va ataca un stat NATO. Când...
alimente de bază
Adrian Cozma (PNL) îi răspunde lui Sorin Grindeanu: Degeaba plafonăm...
Secretary Pete Hegseth speaks at a memorial event at the Pentagon, drapel pe fundal, batista cu stars&stripes la piept
Ordinul secretarului american al Războiului după asasinarea lui...
Ultimele știri
Descoperire arheologică unică în Albania: prima necropolă romană monumentală, cu inscripții dedicate zeului Jupiter
Salvarea umanității sau distrugerea ei? Impactul chatboturilor asupra sănătății mintale, semnal de alarmă pentru viitorul AI
Coadă la antrenamentele militare voluntare din Polonia. Gesturi disperate de teama unei agresiuni a Rusiei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Moșteanu, despre ajutorul militar acordat Ucrainei: „Nu e bine să spui în gura mare cu ce ţi-ai golit tu depozitele”
Numărul imens de ucraineni care au trecut granița ilegal în România de la începutul războiului
soldati rusi
Peste 130.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina au fost identificaţi în urma unei investigații de presă
erika kirk
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Donald Trump
„Este în sfârșit de partea noastră”. Europa l-a convins pe Trump că Rusia nu vrea pace în Ucraina. Pasul următor este și mai greu
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o...
Adevărul
Top 10 cele mai căutate mașini second hand. Pericolul din spatele ofertelor „bune”
Playtech
Câţi bani primesc românii care muncesc la negru, în viile din Toscana? Sumele zilnice sunt foarte mici
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
De câte drone de interceptare este nevoie pentru a contracara o dronă Shahed?
Newsweek
Care pensionari vor lua sute de lei în plus pensie în 2026? Marius Budăi anunță
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Haos într-un bloc din Germania. Locatarii terorizați de sonerie au descoperit că „farsorul” era, de fapt, un...
Film Now
„Ar fi o condamnare la moarte”. Pamela Anderson, despre speculațiile potrivit cărora relația ei cu Liam...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea