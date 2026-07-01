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„Abonatul se află în afara ariei de acoperire”. Ucraina anunță că a lovit din nou un mare nod de comunicații prin satelit al Rusiei

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dubna satelit rusia
Complexul de comunicații prin satelit de la Dubna a fost lovit de două ori, potrivit Kievului. Sursă foto: X
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Din articol
„Abonatul se află în afara zonei de acoperire” Atacuri de lungă distanță împotriva Moscovei și a instalațiilor spațiale Ucraina a atacat Rusia cu peste 400 de drone

Ucraina a anunțat că a lovit pentru a doua oară o importantă instalație rusă de comunicații spațiale situată în apropierea Moscovei, vizând ceea ce președintele Volodimir Zelenski a descris ca fiind un sistem de sateliți utilizat pentru recunoaștere și coordonare militară. Kievul a declarat că instalația face parte dintr-o campanie mai amplă împotriva infrastructurii militare rusești de lungă distanță.

Ucraina a lovit marți, pentru a doua oară, un centru de comunicații spațiale situat în apropierea Moscovei, potrivit președintelui Volodimir Zelenski, care, într-un mesaj publicat pe Telegram, a descris ținta ca fiind o instalație specială de comunicații prin satelit utilizată pentru recunoașterea și coordonarea forțelor ruse din Ucraina, scrie Kyiv Post.

Președintele ucrainean a adăugat că instalația este situată la mai mult de 500 de kilometri de granița Ucrainei.

Potrivit lui Zelenski, acesta este cel mai mare complex terestru de comunicații prin satelit din Rusia și joacă un rol-cheie în comunicațiile militare, inclusiv în controlul releelor satelitare utilizate de ministerul rus al apărării pentru comandă, recunoaștere și coordonarea trupelor.

Liderul de la Kiev a adăugat că forțele ucrainene au lovit anterior patru baze rusești de comunicații similare, inclusiv în regiunile Moscovei și Vladimir.

„Punem în aplicare treptat planul nostru de sancțiuni pe termen lung și facem tot posibilul pentru a îngreuna la maximum desfășurarea de către statul agresor a operațiunilor de agresiune împotriva Ucrainei și ocuparea teritoriilor noastre”, a scris Zelenski pe Telegram, fără a preciza pagubele provocate de ultimul atac.

Zelenski a mai afirmat că Ucraina pregătește noi operațiuni împotriva unor instalații ruse similare.

„Abonatul se află în afara zonei de acoperire”

Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot (USF) din Ucraina, a comentat și el operațiunea, confirmând implicarea USF într-o postare sarcastică.

„Pentru a doua oară în această săptămână, Păsările USF au lovit stația de comunicații spațiale din Moscovia. În noaptea de 30 iunie, piloții din Centrul Operațional 1 al USF au lansat a doua lovitură eficientă asupra stației de comunicații spațiale „Dubna”. Abonatul se află în afara ariei de acoperire, deși nicio pisică a lui Schrödinger nu a avut de suferit. Nu aveți spatele acoperit, viermilor”, a scris Brovdi într-un mesaj pe Facebook.

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Atacuri de lungă distanță împotriva Moscovei și a instalațiilor spațiale

Anterior, Statul Major General al Ucrainei a raportat rezultatele unui prim atac asupra Centrului de Comunicații Spațiale din Dubna, afirmând că analiza a confirmat lovirea echipamentului și a complexului modular al unei antene MARK-IV de 32 de metri, utilizată pentru comunicații prin satelit, precum și avarierea unei clădiri tehnice adiacente.

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Statul Major General a mai precizat că atacul a avariat clădirea principală de producție și administrativă a complexului, inclusiv distrugerea parțială a unui perete.

Acesta a adăugat că instalația găzduiește echipamente centrale de comunicații, sisteme de control la sol și panoul principal de control al rețelei de sateliți.

Ucraina a atacat Rusia cu peste 400 de drone

Marți, Rusia a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat 419 drone ucrainene în cadrul unuia dintre cele mai recente atacuri transfrontaliere de amploare, dintre care 56 ar fi fost doborâte în timp ce se apropiau de Moscova.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că unitățile de apărare aeriană au început să intercepteze dronele care se îndreptau spre capitală în jurul orei 4 dimineața, ora locală. Până dimineață, el a precizat că 56 dintre acestea fuseseră distruse înainte de a ajunge la Moscova, dar nu a raportat victime sau pagube în capitala rusă.

Atacurile au determinat închiderea temporară a aeroporturilor Domodedovo și Jukovski din Moscova.

Guvernatorul regiunii Moscovei, Andrei Vorobiov, a declarat că prăbușirea unei drone în orașul Iegorievsk a provocat un incendiu la o locuință privată, în urma căruia a murit un copil în vârstă de șase luni. Doi copii și doi adulți au fost internați în spital.

Ministerul apărării din Rusia a declarat că, în total, 419 de drone ucrainene au fost doborâte peste noapte în 18 regiuni și în Crimeea ocupată de Rusia.

Locuitorii au semnalat, de asemenea, explozii în orașe precum Tula, Novorossiysk și Riazan.

Ultimul val a avut loc la doar câteva zile după ce Moscova a afirmat că a doborât 660 de drone ucrainene între joi și vineri, unul dintre cele mai mari totaluri raportate de la începutul războiului.

Editor : B.P.

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