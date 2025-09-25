Live TV

Video „Ce frumos ard!” Ucraina susține că a distrus două avioane rusești An-26 și două stații radar în Crimeea. Imagini cu operațiunea

Data actualizării: Data publicării:
avion
Foto: Captură video HUR Youtube

Serviciul ucrainean de informații militare (HUR) a anunțat, joi, că a distrus două avioane de transport rusești An-26 și două stații radar într-un atac cu drone în Crimeea ocupată și a publicat imagini cu operațiunea, relatează Kyiv Independent

Potrivit HUR, lovitura face parte din eforturile continue de a distruge active strategice rusești de pe peninsulă. Forțele speciale ucrainene au incendiat avioanele și au distrus un sistem de supraveghere radar la sol, precum și stația radar costieră MR-10M1 Mys M1.

Avionul An-26, cu două motoare turbo-propulsor, de origine sovietică, este utilizat pentru transport pe distanțe scurte și medii, având posibilitatea de a transporta până la 40 de militari sau 5,5 tone de marfă.

Stația radar este un sistem de apărare costieră care asigură avertizare timpurie și monitorizează ținte la suprafața mării.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

HUR a postat pe rețelele sociale un mesaj ironic: „Ce frumos ard avioanele de transport An-26 ale rușilor – urmăriți videoclipul!”

Crimeea ocupată rămâne o țintă principală a loviturilor ucrainene, iar în ultimele săptămâni operațiunile împotriva aerodromurilor, stațiilor radar și a altor obiective militare de pe peninsulă s-au intensificat.

Pe 21 septembrie, HUR a raportat distrugerea a trei elicoptere Mi-8 și a unei stații radar în Crimeea, iar o zi mai târziu forțele ucrainene au atacat două avioane Be-12 Chayka.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
1
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Premierul Ilie Bolojan
2
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
FFM_6282
4
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
Digi Sport
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern sedinta
Coaliția a decis cine primește bani la rectificare. Finanțele, 12...
Nicolas Sarkozy Signing Books at Filigranes BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 28 : Nicolas Sarkozy signing his latest book,
Nicolas Sarkozy a fost condamnat pentru „conspirație criminală”
Femeie îmbrăcată gros.
De ce se răcește vremea brusc în România: explicații de ultimă oră de...
bani-procente-deficit-profimedia
Operațiunea „samurai”: strategia Guvernului de a micșora datoria...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, după prelungirea plafonării adaosului comercial: Intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung
Câți ani de închisoare riscă oligarhul Plahotniuc în dosarul „jaful secolului”. Anunțul procurorilor moldoveni
A distrus cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri din Craiova, supărat că a pierdut banii. Momentul a fost surprins de camere
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
garpiya
Experți chinezi au ajutat Rusia să creeze drona de atac Garpiya-3, o copie a Shahed, dezvoltată de producătorul IEMZ Kupol (Reuters)
avion militar su-34 lansează o bombă cu planare
Ucraina a doborât un bombardier rusesc Su-34 care arunca bombe ghidate în regiunea Zaporojie
Atac
Ucraina a lovit flota rusă din Marea Neagră în Novorossiisk, în timp ce haosul se extinde la est de Crimeea
Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Rusia poate lansa drone de tip Gerbera de pe petrolierele flotei fantomă. Ce suspectează autoritățile daneze
colaj cu Mukesh Ambani și Donald Trump
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia. Cum a iscat Ambani scandalul uriaș dintre SUA și India
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce diferență de vârstă este între Michael Douglas și Catherine Zeta Jones: împart aceeași zi și lună, dar nu...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Fanatik.ro
Surpriză pe piața media din România! Teodora, fiica lui Mihai Stoica, va fi prezentatoare la una dintre cele...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
România a pierdut la miezul nopții un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum pot FCSB și U Craiova să...
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Cât câștigă un sudor în România. Meseria a devenit din ce în ce mai căutată și foarte bine plătită
Digi FM
Scumpiri de la 1 ianuarie 2026. Ce prețuri vor crește anul viitor
Digi Sport
Părăsit de soție după ce a fost acuzat de viol, a decis să spună lucrurilor pe nume! Riscă 15 ani de...
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Speranțe pentru indexarea pensiilor și mica recalculare. Bugetul ministerului muncii suplimentat
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară! Micuța Rocki Irish Mayers a venit pe lume pe 13 septembrie