Serviciul ucrainean de informații militare (HUR) a anunțat, joi, că a distrus două avioane de transport rusești An-26 și două stații radar într-un atac cu drone în Crimeea ocupată și a publicat imagini cu operațiunea, relatează Kyiv Independent.

Potrivit HUR, lovitura face parte din eforturile continue de a distruge active strategice rusești de pe peninsulă. Forțele speciale ucrainene au incendiat avioanele și au distrus un sistem de supraveghere radar la sol, precum și stația radar costieră MR-10M1 Mys M1.

Avionul An-26, cu două motoare turbo-propulsor, de origine sovietică, este utilizat pentru transport pe distanțe scurte și medii, având posibilitatea de a transporta până la 40 de militari sau 5,5 tone de marfă.

Stația radar este un sistem de apărare costieră care asigură avertizare timpurie și monitorizează ținte la suprafața mării.

HUR a postat pe rețelele sociale un mesaj ironic: „Ce frumos ard avioanele de transport An-26 ale rușilor – urmăriți videoclipul!”

Crimeea ocupată rămâne o țintă principală a loviturilor ucrainene, iar în ultimele săptămâni operațiunile împotriva aerodromurilor, stațiilor radar și a altor obiective militare de pe peninsulă s-au intensificat.

Pe 21 septembrie, HUR a raportat distrugerea a trei elicoptere Mi-8 și a unei stații radar în Crimeea, iar o zi mai târziu forțele ucrainene au atacat două avioane Be-12 Chayka.

Editor : C.S.