Ce rol au jucat aliații în decizia lui Trump de a opri operaținea „Proiectul Libertate” în Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump ar fi revenit asupra operaţiunii militare „Proiectul Libertate” pentru a securiza tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz, după ce Arabia Saudită  a refuzat armatei americane accesul la bazele militare şi spaţiul său aerian, din cauza nemulţumirii regatului, potrivit NBC News.

Trump a surprins aliații din Golf anunțând „Proiectul Libertate” pe rețelele de socializare duminică după-amiază, au spus oficialii, ceea ce a stârnit furia conducerii din Arabia Saudită. Ca răspuns, Regatul a informat SUA că nu va permite armatei americane să zboare cu avioane de la baza aeriană Prince Sultan, situată la sud-est de Riad, sau să traverseze spațiul aerian saudit pentru a sprijini efortul militar, au spus oficialii.

Decizia lui Trump de a suspenda planul de escortare a navelor, la doar trei zile după lansarea proiectului, este consecinţa reacţiei „furioase” a Riadului la decizia lui Trump, potrivit a doi oficiali citaţi de NBC sub rezerva anonimatului.

Republicanul ar fi avut o convorbire telefonică cu prinţul moştenitor Mohammed bin Salaman bin Abdulaziz Al Saud, dar neprimind niciun răspuns pozitiv, a decis să suspende planul, care până atunci reuşise să escorteze doar un număr mic de nave comerciale prin strâmtoare.

Alţi aliaţi ai SUA din Golf nu ar fi fost informaţi decât după începerea operaţiunii, duminică după-amiază, aşa cum a fost cazul Qatarului, potrivit NBC.

Trump a dat asigurări că suspendarea planului s-a datorat unei solicitări din partea Pakistanului de a facilita o presupusă propunere de pace din partea Teheranului, care vizează încheierea războiului.

Miercuri, vorbind în Biroul Oval, Trump a declarat că există discuţii „foarte bune” cu Iranul şi că un acord este posibil în curând.

Cuvintele lui Trump coincid cu relatările site-ului Axios, care a transmis că Washingtonul aşteaptă un răspuns iranian în următoarele 48 de ore cu privire la mai multe puncte cheie ale unei propuneri de a conveni asupra unui sfârşit definitiv al conflictului şi de a stabili un cadru pentru negocieri mai ample privind programul nuclear al republicii islamice.

Potrivit oficialilor de la Casa Albă citaţi de site, acesta este momentul cel mai prielnic unui acord de la începutul războiului lansat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie, pe fondul unui armistiţiu pe termen nelimitat menit să permită desfăşurarea de negocieri, aflate anterior în impas. 

