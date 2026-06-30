Războiul din Iran și închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz au provocat grave dificultăți economice multor țări și au aruncat unele industrii într-o spirală descendentă, pe fondul creșterii prețurilor la energie, îngrășăminte și produse chimice. Este posibil ca acest lucru să fi oferit Chinei un avantaj competitiv, arată, într-o analiză, The New York Times.

Deși șocurile energetice și provocările legate de lanțul de aprovizionare generate de război au reprezentat unele provocări pentru China, țara a reușit, în mare măsură, să evite creșterea bruscă a inflației și efectele economice și politice în cascadă care au afectat multe alte națiuni. Motivul: rezervele de petrol și gaze ale Chinei, precum și sursele de energie curată, i-au permis să evite cele mai grave efecte, potrivit unei analize publicate luni de Asia Group, o firmă de consultanță cu sediul la Washington. Acest lucru consolidează poziția țării ca locație competitivă pentru producție.

Președintele Donald Trump a sosit miercuri, 13 mai 2026,pea Aeroportul Internațional Beijing Capital din Beijing, China, unde a fost întâmpinat de vicepreședintele chinez Han Zheng și onorat cu o ceremonie de primire fastuoasă. Foto: Profimedia

Firma a analizat efectele perturbărilor din strâmtoare și modul în care acestea au afectat economiile și politica asiatică. Una dintre principalele concluzii este că criza a demonstrat capacitatea Beijingului de a utiliza prețurile, controalele asupra exporturilor, subvențiile și o monedă controlată pentru a absorbi șocurile din economia sa.

Perturbările provocate de Statele Unite au ajutat, de asemenea, Beijingul să se promoveze în fața altor țări ca partener stabil de primă alegere și au accelerat cererea globală de tehnologii de energie curată, precum panourile solare, bateriile și vehiculele electrice - industrii în care China deține o poziție dominantă.

„Este greu să nu ajungi la concluzia că China este câștigătoarea în această situație”, a declarat Kurt Campbell, președinte și cofondator al Asia Group și fost secretar de stat adjunct al SUA în administrația Biden.

Criza din Ormuz zguduie piețele, dar întărește poziția Chinei

Perturbările în producția și transportul de energie cauzate de războiul din Iran au determinat creșterea prețului petrolului și al gazelor naturale la nivel mondial în ultimele trei luni. Asia, cel mai mare centru industrial din lume, depinde în mod deosebit de Orientul Mijlociu în ceea ce privește energia și produsele industriale. Asia își aprovizionează 80% din petrol și 90% din gazele naturale prin Strâmtoarea Ormuz.

Însă efectele au depășit cu mult piața energiei. Războiul a împiedicat, de asemenea, producția și transportul anumitor produse esențiale - precum nafta, utilizată la fabricarea materialelor plastice și a produselor chimice; heliul, folosit în fabricile de semiconductori și în aparatele de RMN; și sulful, necesar pentru rafinarea cuprului, a nichelului și a mineralelor esențiale folosite în bateriile vehiculelor electrice și în sistemele electrice.

Nave în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images

Administrația Trump afirmă că a ajuns la un acord de pace, iar traficul în Strâmtoarea Ormuz începuse să se intensifice. Însă, în ultimele zile, Iranul și Statele Unite și-au adresat reciproc noi atacuri și amenințări. Chiar dacă încetarea focului ar fi reluată, mulți analiști se așteaptă ca consecințele războiului să persiste. Amenințarea unor viitoare închideri sau a avariilor suferite de navele care traversează strâmtoarea va determina creșterea costurilor de asigurare pentru transportatori și va încuraja companiile să găsească rute mai lungi și mai costisitoare pentru a o ocoli.

În China, fabricile care produc substanțe chimice, metale și fibre sintetice depind în continuare în mare măsură de sursele străine de sulf, heliu și naftă care trec prin Strâmtoarea Ormuz.

Cine pierde și de ce China pare să câștige

Cu toate acestea, China a reușit să evite cele mai grave consecințe ale creșterii prețurilor globale la energie, apelând la rezervele sale energetice și impunând restricții și cote de export rafinăriilor sale de petrol. Importurile de petrol ale Chinei au scăzut cu peste 30% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna mai, lăsând o cantitate mare de petrol la dispoziția altor țări.

Conform raportului, care a utilizat inteligența artificială pentru a modela numeroase scenarii privind modul în care guvernele, companiile și alți actori ar reacționa la diverse evoluții din strâmtoare, recentele perturbări ale lanțului de aprovizionare reprezintă provocări mult mai semnificative pentru alte țări asiatice.

În India, creșterea prețurilor la îngrășăminte, combustibil și alimente a alimentat opoziția politică față de guvern. Costurile mai mari ale îngrășămintelor, combinate cu perspectivele unui sezon musonic slab, ar putea afecta peste 40% din forța de muncă a Indiei, angajată în agricultură.

În Japonia, unde subvențiile pentru combustibil reprezintă deja aproximativ jumătate din bugetul apărării, prețurile mai mari la energie ar putea, de asemenea, să sporească presiunile fiscale asupra guvernului. Creșterea prețurilor și penuria de aluminiu și naftă, utilizate la fabricarea pieselor auto, au dus la reduceri de producție și întârzieri pentru producătorii auto japonezi.

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Repercusiunile politice și economice sunt și mai acute în Asia de Sud-Est, unde multe țări sunt importatoare nete de energie, iar guvernele au recurs la împrumuturi de urgență și la subvenții extinse pentru a-și proteja economiile.

Filipine s-a confruntat cu greve ale muncitorilor și a declarat o stare de urgență energetică națională. În Indonezia, producătorii de nichel, care se confruntă cu o penurie de acid sulfuric, și-au redus producția, în timp ce turismul din Bali a scăzut din cauza creșterii tarifelor aeriene.

Pe fondul șocului energetic, multe țări din Asia de Sud-Est se îndreaptă către China pentru a se aproviziona cu panouri solare, sisteme de stocare a energiei în baterii și vehicule electrice, iar exporturile Chinei de astfel de produse au crescut vertiginos.

Criza petrolului și efectul neașteptat

Criza energetică ar putea, de asemenea, să erodeze percepția asupra competitivității sectorului manufacturier din Asia de Sud-Est, încetinind tendința prin care companiile au încercat să-și mute fabricile din China și să-și înființeze unități de producție pe alte piețe, au afirmat analiștii grupului.

Închiderea Strâmtorii Ormuz a avut un impact mult mai limitat asupra Statelor Unite, având în vedere producția sa de energie. Totuși, aceasta ar putea avea unele consecințe negative în sectoare precum inteligența artificială (IA). Criza din Hormuz a pus sub presiune lanțurile de aprovizionare asiatice care produc semiconductori, transformatoare, sisteme energetice, cupru și alte materiale, utilizate pentru construirea centrelor de date din SUA, se arată în raport.

Cea mai mare întrebare acum este cât timp va persista criza. Campbell a afirmat că impactul asupra multor țări și lanțuri de aprovizionare a fost „profund și semnificativ” și s-ar putea agrava dacă criza continuă. Japonia, Coreea de Sud și alte țări au epuizat o mare parte din rezervele care le-au protejat până acum de efectele economice.

„În multe domenii, de la combustibilul pentru avioane până la o mare parte din motorină, practic suntem aproape de epuizarea stocurilor”, a spus el.

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Editor : C.A.