Președintele SUA, Donald Trump, a șocat Europa săptămâna trecută cu un ultimatum fără precedent pentru Kiev: să accepte planul-surpriză al Washingtonului pentru încheierea războiului din Ucraina sau să riște să piardă armele și informațiile furnizate de SUA. Planul a fost ulterior ajustat cu contribuția Ucrainei și a Europei pentru a fi mai puțin favorabil Rusiei, însă amenințarea rămâne. Aceasta ridică două întrebări: poate Europa să înlocuiască rapid arme americane și poate Ucraina să continue lupta fără sprijinul SUA? Jurnaliștii de la Politico oferă un răspuns scurt: nu și da.

Poate Europa să înlocuiască complet sprijinul SUA?

Răspunsul este nu, cel puțin nu pe termen scurt și nu la nivelul necesar Ucrainei, relateaă sursa citată.

Christian Mölling, consilier principal la European Policy Centre, spune că Europa poate sprijini Ucraina și fără SUA, însă „cu mai mult risc”. Orice sprijin american oprit ar trebui „compensat prin pierderi sau prin schimbarea modului de luptă al Ucrainei”. Chiar și așa, este „aproape imposibil” ca nivelul actual de sprijin să fie atins.

Cea mai critică lipsă este apărarea aeriană și antirachetă. Majoritatea capacității Ucrainei de a intercepta rachetele balistice rusești depinde de sistemele Patriot și rachetele PAC-3 produse exclusiv în SUA.

„Mi-ar plăcea să spun că am putea face față fără SUA, dar doar pentru o perioadă scurtă,” spune Mykola Bielieskov, cercetător la Institutul Național pentru Studii Strategice din Ucraina. „Doar SUA pot produce rachetele interceptoare PAC-3 MSE”.

Departamentul de Stat american a aprobat luna aceasta 105 milioane de dolari pentru rachete interceptoare Patriot către Ucraina.

Europa furnizează, de asemenea, sistemul SAMP/T franco-italian, care are capabilități similare cu Patriot, și va primi versiunea modernizată SAMP/NG anul viitor. Însă cu atacurile devastatoare ale Kremlinului asupra orașelor ucrainene aproape zilnic, Ucraina are nevoie de toate sistemele disponibile.

Cât de important este schimbul de informații?

Mölling a subliniat că detectarea din timp a rachetelor rusești se bazează pe rețele complexe de sateliți și senzori americani, pe care Europa nu le poate reproduce la același nivel. Activele europene pot ajuta „parțial”, dar „niciodată la fel de eficient”.

Trump a întrerupt temporar, în martie, schimbul de informații pentru a presa Ucraina să negocieze.

Ucraina are acces la sateliți spion prin compania finlandeză ICEYE, iar Europa are propriile capacități de inteligență, dar nu la nivelul SUA. Fără ajutor american, detectarea atacurilor rusești și contraatacurile, inclusiv loviturile asupra bateriilor de apărare aeriană și rafinăriilor, ar fi mult mai dificile.

„Fără ajutorul SUA, capacitatea noastră de a lovi pe termen lung Rusia ar fi critic redusă. Va fi foarte greu, dar putem spune cu mândrie că am ajuns aici și nu vom pierde această abilitate”, a declarat un soldat ucrainean din Forțele pentru sisteme fără pilot.

Europa nu cheltuie deja mai mult decât SUA?

Deși cheltuielile europene pentru Ucraina le depășesc acum pe cele ale SUA, asta nu înseamnă că Europa controlează situația. Datele Institutului Kiel arată că între 2022 și 2024, SUA și Europa au menținut un nivel similar de angajamente militare. Când Trump a preluat mandatul, ajutorul american a scăzut aproape la zero, în timp ce Europa a crescut sprijinul la aproape 4 miliarde de euro lunar în prima jumătate a anului.

SUA vând arme Ucrainei și își implică aliații prin Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), un sistem prin care guvernele europene plătesc direct companiile de apărare americane pentru arme inaccesibile altundeva.

Vor opri SUA vânzarea de arme?

Pe plan comercial, oprirea completă este improbabilă. PURL are 3,5 miliarde de dolari în promisiuni, o sumă considerabilă pentru companiile americane.

Totuși, politica poate interveni: guvernul american poate bloca sau întârzia livrările peste noapte pentru a pune presiune pe Kiev sau Europa.

Poate Ucraina să continue lupta fără SUA?

Ucraina poate continua, dar războiul ar deveni mult mai vulnerabil și imprevizibil.

Țara produce acum aproximativ 60% din nevoile sale de pe front, inclusiv drone, rachete cu rază lungă și medie, artilerie și muniție. „În trei ani, am transformat un sector mic într-o industrie dinamică, fundament al capacității noastre de apărare”, a declarat ministrul adjunct al Apărării Hanna Gvozdiar.

Totuși, pentru a menține ritmul și a contracara atacurile rusești, Ucraina are nevoie în continuare de parteneri pentru finanțarea sectorului național de apărare.

Experții avertizează că pierderea sprijinului american ar forța Kievul să improvizeze, crescând riscurile și costurile umane. În ciuda acestui lucru, rezistența Ucrainei nu este pusă sub semnul întrebării: țara nu a capitulat și continuă să reziste chiar și în fața atacurilor rusești intense.

