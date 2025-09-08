Cehia a anunțat că a expulzat un diplomat din Belarus: „Nu vom tolera folosirea abuzivă a imunității diplomatice pentru spionaj”

Ministerul de Externe al Republicii Cehă a anunțat, printr-o postare pe X, că un diplomat din Belarus a fost declarat persona non grata, pe fondul colaborării cu serviciile de informații din țara condusă de Alexandr Lukașenko. Anunțul vine la scurt timp după ce procurorii români au anunțat că îl anchetează pe un fost șef din serviciul de informații al Republicii Moldova pentru că ar fi transmis secretele României de stat către ofițeri KGB al Belarus.

„Diplomația ne apără. Am declarat un diplomat din Belarus care lucra pentru serviciile de informații persona non grata. Nu vom tolera folosirea abuzivă a imunității diplomatice pentru spionaj”, se arată în postarea de pe contul de X al Ministerului ceh de Externe.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Diplomatul expulzat din Republica Cehă ar face parte din aceeași rețea cu ofițerul moldovean de informații acuzat de DIICOT de trădare, potrivit unor surse Digi24.ro.

Reamintim că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat că a pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), serviciul de informații din Republica Moldova.

Acesta este acuzat de trădare, după ce ar fi transmis secrete de stat ale României către KGB din Belarus. Detalii, aici.

Editor : M.G.