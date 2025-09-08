Live TV

Cehia a anunțat că a expulzat un diplomat din Belarus: „Nu vom tolera folosirea abuzivă a imunității diplomatice pentru spionaj”

Data actualizării: Data publicării:
hacker cu gluga si laptop, steagul belarus in spate
Foto: Profimedia

Ministerul de Externe al Republicii Cehă a anunțat, printr-o postare pe X, că un diplomat din Belarus a fost declarat persona non grata, pe fondul colaborării cu serviciile de informații din țara condusă de Alexandr Lukașenko. Anunțul vine la scurt timp după ce procurorii români au anunțat că îl anchetează pe un fost șef din serviciul de informații al Republicii Moldova pentru că ar fi transmis secretele României de stat către ofițeri KGB al Belarus.

„Diplomația ne apără. Am declarat un diplomat din Belarus care lucra pentru serviciile de informații persona non grata. Nu vom tolera folosirea abuzivă a imunității diplomatice pentru spionaj”, se arată în postarea de pe contul de X al Ministerului ceh de Externe.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Diplomatul expulzat din Republica Cehă ar face parte din aceeași rețea cu ofițerul moldovean de informații acuzat de DIICOT de trădare, potrivit unor surse Digi24.ro.

Reamintim că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat că a pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), serviciul de informații din Republica Moldova. 

Acesta este acuzat de trădare, după ce ar fi transmis secrete de stat ale României către KGB din Belarus. Detalii, aici

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
Screenshot 2025-09-07 at 08.22.54
4
Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști...
Péter Szijjártó
5
În ce domeniu consideră ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, că „interesele...
OUT de la națională! Au dat afară selecționerul, după 0-5 în preliminariile Cupei Mondiale
Digi Sport
OUT de la națională! Au dat afară selecționerul, după 0-5 în preliminariile Cupei Mondiale
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru balan
Cine este fostul șef din serviciul de informații al R. Moldova care...
27a6e14c-ed75-4499-8375-4b3ef5514c79
DIICOT și SRI: Un fost șef din serviciul de informații al R. Moldova...
Viktor Orban
Viktor Orban propune transformarea UE într-o structură cu cercuri...
presedinte cehia in romania 2
Președintele unei țări occidentale a vizitat în secret România. „Nu...
Ultimele știri
Ministerul Justiției analizează modificarea Codului penal: închisoare pe viață sau între 15 și 25 de ani pentru femicid
Ionuț Moșteanu: Pensiile de serviciu ale militarilor nu intră în pachetul 3 de măsuri fiscale. „Nu este momentul acum”
Daniel David: Trebuie regândit bugetul educației pe anul viitor, trebuie să fim atenţi la comasări. Plata cu ora merită regândită
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
exercitii militare rusia
Tensiune pe flancul estic al NATO. Rusia și Belarus pregătesc exercițiul comun Zapad 2025, primul după invazia rusă în Ucraina
mas
„Șoferul fantomă” al unei mașini tip Formula 1, identificat în sfârșit de polițiștii cehi: bolidul alerga pe autostrăzi din 2019
profimedia-1032914995
Încă un „obiect zburător” s-a prăbușit în Polonia, aproape de granița cu Belarus
granita polonia belarus
Regimul lui Lukașenko a trimis mii de migranți ilegali la granița cu Polonia
bărbat cu cătușe
Cetăţean polonez acuzat de spionaj, arestat în Belarus. Documente privind exerciţii militare ruso-belaruse au fost găsite asupra sa
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany, gemenele siameze care au uimit lumea, reacție după ce au fost pozate cu un nou-născut...
Cancan
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura...
Fanatik.ro
Răsturnare totală de situație despre cuplul celebru din fotbal care s-ar fi despărțit. Lamine Yamal a...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm...
Adevărul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Playtech
Viorica Dăncilă, dezvăluire picantă despre Klaus Iohannis! Ce îi cerea la fiecare întâlnire între patru ochi...
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
Lovitura neînțeleasă de nimeni! Putea juca în Champions League, dar a semnat în România
Pro FM
Mama Loredanei Groza, sărbătorită la 80 de ani: tort, surprize și iubirea familiei. Cum arată cea mai dragă...
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich rupe tăcerea despre legătura amoroasă cu Michelle...
Adevarul
Medvedev ameninţă Finlanda: „Nu vom mai arăta milă, ca în 1944”. Moscova acuză Helsinki de pregătiri militare...
Newsweek
PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de creștere a copiilor
Digi FM
Daciana Sârbu, imagini inedite de la un eveniment. Cât de frumoasă este Irina, fiica ei și a lui Victor Ponta
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Mila Kunis: "Nu știam la ce să mă aștept de la Daniel Craig". Cu ce impresie a lăsat-o după ce au jucat...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea