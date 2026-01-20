Live TV

Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A obținut un rating de 98,5%, depășind metropole din Japonia și Emiratele Arabe

cracovia
Cracovia este cel mai curat oraș din lume, conform unui studiu global. Foto: Profimedia

Cracovia este cel mai curat oraș din lume, conform unui studiu global realizat de Radical Storage. Distincția se bazează pe analiza a peste 70 de mii de recenzii ale turiștilor, care au evaluat curățenia spațiilor publice și eficiența gestionării deșeurilor.

Orașul polonez a obținut un rating de curățenie de 98,5%, depășind metropole din Japonia și Emiratele Arabe, recunoscute pentru standardele lor înalte.

Cracovia este un oraș care poate fi străbătut ușor pe jos și cu bicicleta, iar transportul public este ieftin și accesibil, inclusiv pe timpul nopții.

Turiștii au apreciat în mod deosebit străzile bine întreținute, ordinea din zonele istorice și investițiile constante ale municipalității în infrastructura de reciclare și curățenie.

