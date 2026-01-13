Cel puţin patru morţi în Ucraina, în urma atacurilor ruse. Două petroliere au fost lovite în Marea Neagră

Atacurile ruse în Ucraina s-au soldat marți cu cel puţin patru morţi și au provocat întreruperi ale alimentării cu electricitate în plină iarnă. În Marea Neagră, două petroliere greceşti au fost lovite de drone.

Regiunile Kiev, Harkov (nord-est), Zaporojie (sud) şi Dnipropetrovsk (centru-est) au fost atacate pe timpul nopţii cu 25 de rachete şi 293 de drone, au anunţat Forţele Aeriene ucrainene, la patru zile după un bombardament intensiv similar.

Ziua de marţi a fost „dificilă”, a recunoscut preşedintele Volodimir Zelenski în mesajul său de seară, subliniind că „un nou atac rus a avut loc, cu 18 rachete balistice trase. Fără să numărăm rachetele de croazieră şi dronele de luptă”, inclusiv 64 de Shahed de fabricaţie iraniană au fost „distruse”.

„Această dimineaţă este glacială în Ucraina, cu temperaturi sub -15°C. Iar exact din acest motiv Rusia a atacat Ucraina (...) vizând sectorul energetic, pentru a priva oamenii de electricitate, de apă şi de căldură”, acuza cu câteva ore mai înainte ministrul său de Externe Andrii Sîbiga, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Pene de curent masive

Un jurnalist AFP a văzut pompieri acţonând în jurul dărâmăturilor unui depozit poştal în flăcări, în apropiere de Harkov, unde un bombardament s-a soldat cu cel puţin patru morţi şi şase răniţi, potrivit guvernatorului regional Oleg Sînegubov.

Un reprezentant al acestei întreprinderi, Andrii Pidnebesnî, în vârstă de 31 de ani, a declarat AFP că simţit suflul exploziei, care i-a lăsat pe mai mulţi dintre colegii săi blocaţi sub dărâmături.

„Există pericol peste tot. Nu ştii nicodată ce se poate întâmpla. Te duci într-un magazin şi poţi fi omorât. Te duci la muncă, dormi acasă, se poate întâmpla acelaşi lucru”, a denunţat el.

Preşedintele ucrainean a denunţat acest atac „fără niciun scop militar” vizând depozitul şi atacurile care au lăsat „mai multe sute de mii de gospodării fără electricitate” în regiunea Kiev.

Ministerul Energiei a anunţat noi întreruperi ale curentului în capitală şi în zonă, din cauza unor atacuri vizând infrastructuri electrice şi meteorologice.

În acest oraş, în care temperaturile oscilează între -7°C şi -15°C, jurnaliştii AFP au văzut persoane făcându-şi cumpărăturile pe culoare în beznă ale unui magazin în care funcționau câteva case cu ajutorul unui generator.

Petroliere lovite în Marea Neagră

La Odesa, la Marea Neagră, aproximativ 47.000 de gospodării erau private de curent, a anunţat compania privată de electricitate DTEK, din cauza bombardării a două instalaţii energetice.

„De la începutul invaziei (în februarie 2022), centralele DTEK au fost atacate de inamic de peste 220 de ori”, potrivit DTEK.

Şase persoane au fost rănite în două atacuri cu dronă succesive în centrul oraşului Odesa, care au atins clădiri civile, a anunat guvernatorul regiunii Oleg Kiper.

O femeie şi un bărbat au fost răniţi în regiunea Dnipropetrovsk.

Ministerul rus al apărării a anunţat marţi, la fel ca în fiecare zi, că atacă numai ţinte cu legături cu forţele ucrainene care vizează, la rândul lor, infrastructuri ruseşti.

Ele au anunţat marţi că au lovit o fabrică de drone la Taganrog, în regiunea rusă Rostov, situată la frontriera cu Ucraina, şi mai multe obiective în teritoriile ucrainene ocupate.

Două petroliere greceşti, care navigau sub steagurile Maltei şi Liberiei, au fost atinse marţi de „două drone” în apropierea portului rus Novorosiisk - fără să sufere pagube majore -, a declarat AFP Ministerul grec al Marinei Comerciale.

Potrivit unei surse anonime, citată de agenţia rusă de presă RIA Novosti, ucrainenii au desfăşurat aceste operaţiuni.

Kievul nu a comentat, pentru moment, aceste acuzaţii.

Atacuri ruse şi ucrainene vizând nave civile se multiplică de mai multe săptămâni.

