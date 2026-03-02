Live TV

„Nu înțelegeau cum era posibil așa ceva”: Cum au supraviețuit locatarii unui bloc din Kiev unui atac cu drone Shahed

Data publicării:
Blocuri carbonizate în Ucraina
Clădiri distruse în estul Ucrainei. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

O noapte în centrul orașului Kiev s-a transformat într-o luptă pentru supraviețuire pentru locuitorii unui bloc de 17 etaje situat în apropierea stației de metrou Zvirinetska. Printre ei se aflau Volodimir, în vârstă de 79 de ani, soția sa, și Lighti Biriukova, în vârstă de 35 de ani, și familia acesteia, toți confruntându-se cu haosul provocat de un atac cu drone Shahed, relatează Kyiv Post.

Volodimir, care locuiește la etajul 16, și-a amintit momentele care au schimbat totul.

„Era în jur de ora 3 dimineața. Soția mea dormea. M-am trezit din cauza sirenei de raid aerian. Apoi am văzut-o – o minge de foc, o lumină orbitoare. Pentru o clipă, ochii noștri nu au mai putut vedea nimic. Explozia... Nu am auzit-o, am simțit doar cum clădirea s-a cutremurat.

Ferestrele și ușile au zburat. Soția mea a căzut din pat și s-a târât prin sticla spartă. Fumul a umplut apartamentul în câteva minute. Am strigat: «La lift!» Am luat ce am putut și am fugit”.

Centrul clădirii a fost lovit, distrugând apartamentele de la etajele 6 la 11. Etajele inferioare au fost inundate în timp ce pompierii luptau cu flăcările. Ferestrele s-au spart, ușile s-au deformat, oamenii au rămas blocați. Oficial, nu au existat victime, dar Volodimir cunoaște numărul real al victimelor.

„Doi vecini au murit din cauza inhalării fumului. Un bărbat în vârstă nu a supraviețuit spitalizării. Soția mea s-a rănit grav la picior – nu a putut merge timp de două săptămâni. Oamenilor le ardea părul. Era haos”.

La a doua intrare a clădirii, Lighti Biriukova s-a confruntat cu o încercare diferită, dar la fel de terifiantă.

„În acea zi, mama mea venise în vizită. Dormeam într-o cameră, nu pe coridor, cum făceam de obicei”, și-a amintit ea. „Sticla a început să cadă de pe balcon. La început, am crezut că erau doar ferestrele care se spărgeau din cauza undei de șoc. Apoi am simțit miros de fum. Clădirea noastră era în flăcări, lângă a doua intrare”.

În ciuda fricii, Lighti a rămas calmă. „Sufăr de tulburări de anxietate, așa că eram pregătită. Îmi imaginam zilnic situații de genul acesta. În primul rând: rămâi în viață, nu intra în panică”.

A alergat în camera fiului ei de 14 ani, a adunat animalele de companie ale familiei – inclusiv un pisoi salvat – și le-a dus în siguranță în coridor. Din păcate, pisoiul nu a supraviețuit zilelor care au urmat.

Atacul a lăsat în urmă devastare fizică. Lighti a vorbit despre vecinii prinși în apartamente: „Profesoara mea de fizică a suferit arsuri grave, iar soțul ei a murit a doua zi. O pisică a inhalat fum și a suferit arsuri, dar a fost salvată. Un câine mic nu a supraviețuit”.

Unii locatari au dat dovadă de un curaj extraordinar. La etajul șapte al celei de-a doua intrări, un vecin s-a cățărat pe aparatele de aer condiționat până la un balcon din apropiere și a reușit să-și salveze soția, trăgând-o în apartamentul vecin.

„A fost un miracol. Nu înțelegeau cum era posibil așa ceva”, a spus Volodimir. „Când am auzit despre asta, mi-a înghețat sângele în vene. Dar era singura lor șansă de supraviețuire”, a spus Lighti.

Pentru Volodimir, momentele de după atac au fost o combinație între supraviețuire și neîncredere.

„Fotografiile clădirii au devenit virale instantaneu. Prietenii și rudele ne-au sunat fără încetare. Nepoata noastră a traversat orașul în jumătate de oră pentru a ne găsi. Eram în viață. Nu pot descrie în cuvinte sentimentul acela”.

Chiar și pisica lor bătrână a supraviețuit, ascunzându-se în dulap, învățând în cei trei ani de război să recunoască exploziile Shahed.

Ambele familii se confruntă cu provocări continue. „Avem electricitate, dar nu avem încălzire”, a spus Lighti.

„Lifturile îngheață. Uneori nu avem apă. Ne bazăm pe încălzitoare pe gaz, șeminee pe bioetanol de la prieteni, încălzitoare improvizate din cărămizi și lumânări. Păturile sunt înlocuite cu saci de dormit. Bucătăria este cea mai caldă cameră.”

Volodimir a adăugat: „Dimineața, apartamentele noastre erau lipsite de toate utilitățile. Fără electricitate, fără încălzire, fără gaz, fără apă. Apartamentele arse sunt de nelocuit. Dar care este lecția principală? Să rezistăm. Viața merge mai departe. Explozia este doar un mic episod dintr-un război mare.”

Ambii au subliniat importanța calmului și a pregătirii. Lighti: „Panica nu ajută. Acțiunile coordonate și calme salvează vieți. Vom supraviețui oricărui lucru pe care îl putem îndura”.

Volodimir a mai spus: „Țineți ușile deschise în timpul unui raid aerian. Aveți la îndemână o geantă de urgență cu documentele voastre. Nu vă bazați pe miracole. Acum cred în Dumnezeu pentru că El a crezut în noi”.

Pe toate etajele și la toate intrările, oameni obișnuiți au acționat eroic, ghidați de instinct, planificare și voința pură de a supraviețui.

„Am supraviețuit”, a spus Lighti. „Și asta este prima și cea mai importantă victorie”.

