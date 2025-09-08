Patru persoane au fost ucise și alte 11 rănite luni într-un atac armat la o stație de autobuz din Ierusalim, transmite skynews.

Atacatorii, care au deschis focul asupra unui autobuz de pe linia 62, au fost neutralizați, în parte datorită unui soldat care a tras asupra lor.

Raportul inițial privind focurile de armă a fost primit la ora 10:13 pe linia de urgență 101 a Magen David Adom din zona Ierusalimului.

Victimele au fost evacuate la spitalele Shaare Zedek și Hadassah, iar stocurile de sânge au fost transportate de urgență de la banca centrală de sânge din Ramla pentru a răspunde nevoilor urgente.

Inițial, paramedicii au raportat că cel puțin 15 persoane au fost rănite, dintre care șase grav.

Deocamdată nu se cunoaște cine sunt autorii.

Editor : A.R.