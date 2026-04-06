BOR anunță scenariul de rezervă, dacă Sfânta Lumină de Paște nu va putea fi adusă de la Ierusalim

Lumina Sfântă s-a aprins la Sfântul Mormânt din Ierusalim,iar patriarhul se pregateste sa o imparta credinciosilor
Tradiţia aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim va fi continuată şi în acest an, dar, în cazul în care evenimentul nu va putea avea loc din cauza unei eventuale escaladări a conflictului din Orientul Mijlociu, la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” de pe Dealul Mitropoliei din București se va oferi Sfânta Lumină adusă în 2025, care a fost păstrată acolo.

Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, în seara zilei de sâmbătă este programată aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim de către părintele arhimandrit Ioan Meiu, superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, urmând a fi oferită delegaţilor eparhiilor prezenţi la Aeroportul Internaţional Otopeni, potrivit Agerpres.

Ulterior, prin intermediul protopopiatelor, centrele eparhiale vor distribui Sfânta Lumină către fiecare parohie din cadrul lor.

Sâmbătă seara, în jurul orei 19:00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” de către Patriarhul Daniel.

„La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ţinând cont de situaţia geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forţă majoră neprevăzută. Într-o astfel de situaţie total nedorită şi imposibil de anticipat, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită de la Catedrala Patriarhală istorică "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, de pe Colina Bucuriei, întrucât Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată aici neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv”, a transmis Patriarhia.

Aducerea şi oferirea Sfintei Lumini de la Ierusalim tuturor lăcaşurilor de cult din cuprinsul Patriarhiei Române reprezintă un puternic simbol al comuniunii şi unităţii ecleziale, precum şi o expresie a bucuriei pascale prilejuite de marele praznic al Învierii Domnului Iisus Hristos, a evidenţiat Patriarhia Română.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
mircea lucescu
2
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Ce nume se serbează de Florii. Foto Getty Images
3
Ce nume se sărbătoresc de Florii. Lista prenumelor care își serbează onomastica pe 5...
NDAmaGFzaD0xMTJmOGUxZmMyNWVjN2UxYzA1ZmYzZWJmYThkMDM0MA==.thumb
4
Senatori americani vor ca Trump să interzică producătorilor auto chinezi să fabrice...
Donald Trump.
5
Fost șef AIEA și laureat al Premiului Nobel pentru Pace cere liderilor din Golf să-l...
OFICIAL | Ucraina, victorie uriașă în fața Rusiei! Replica surprinzătoare a Moscovei: ”Am respectat legile noastre”. Ce urmează
Digi Sport
OFICIAL | Ucraina, victorie uriașă în fața Rusiei! Replica surprinzătoare a Moscovei: ”Am respectat legile noastre”. Ce urmează
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pompă benzină
Explozie de prețuri la carburanți în Germania: motorina și benzina, la maxime istorice după Paște
Ce semnifică Lumina Sfântă. Inquam Foto Cornel Putan
Sfânta Lumină ajunge, sâmbătă, în România cu o cursă specială de la Ierusalim
oua 2
Trei persoane, printre care și o fetiță de 10 luni, au murit în Germania lovite de un copac, în timp ce vânau ouă de Paște
Transport de ovine
Cum afectează conflictul din Orientul Mijlociu exporturile de ovine. DSVSA: Impactul va fi vizibil după Paște
Pope Leo XIV Leads Easter Vigil Mass - Vatican
Îndemnul papei Leon către lume, din timpul vigiliei pascale de sâmbătă seară, în contextul războaielor: „Să nu ne lăsăm paralizaţi!”
Recomandările redacţiei
nicusor dan (1)
Nicușor Dan, după consultările cu Bolojan și miniștrii la Cotroceni...
Donald Trump
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de...
Mircea Lucescu
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui...
emmanuel macron recep erdogan
Tur diplomatic în perioada Summitului B9: Macron și Erdogan vor fi...
Ultimele știri
După ce a dat vina pe Ucraina pentru sabotajul împotriva gazoductului sârbo-ungar, Viktor Orban ridică din umeri: „Deocamdată nu ştim”
Compania Elbit Systems se pregăteşte să înceapă livrarea de drone către România, după ce Miruță a amenințat cu anularea contractului
România și Statele Unite consolidează colaborarea în sănătate. Rogobete vorbește despre soluții concrete pentru pacienți
Citește mai multe
