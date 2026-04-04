Cel puțin un om a murit și zeci au fost răniți pe un stadion din Peru, înainte de un meci de derby

Data publicării:
minge fotbal stadion
Foto: Getty Images

Cel puţin o persoană a murit şi 47 au fost rănite vineri, din motive încă necunoscute, pe un stadion din capitala Perului, în timpul unei adunări a suporterilor echipei de fotbal Alianza Lima, a anunţat ministrul peruan al Sănătăţii, Juan Carlos Velasco, scrie AFP, citată de Agerpres.

"A avut loc un incident regretabil pe stadion, în care 47 de persoane au fost rănite (...) şi, din păcate, a existat un deces", a declarat ministrul, fără a specifica ce s-a întâmplat.

Dintre răniţi, inclusiv trei minori, 39 de persoane au fost spitalizate. "Trei sunt în stare critică", a adăugat Velasco.

Iniţial s-a ridicat posibilitatea prăbuşirii tribunei de pe stadionul Alejandro Villanueva, dar acest lucru a fost negat de club şi de pompieri.

În timp ce deplângea moartea suporterului, clubul Alianza Lima a declarat pe X că evenimentul nu a fost din cauza "zidurilor prăbuşite sau defecţiunilor structurale ale stadionului".

Un oficial al pompierilor a declarat, de asemenea, presei că "structura tribunei sudice părea a fi în stare bună" şi că nu existau "ziduri prăbuşite sau resturi căzute" pe teren.

Derby-ul dintre Alianza Lima şi Universitario, care se va desfăşura acum pe un alt stadion din Lima, va avea loc tot sâmbătă, la ora 20:00, ora locală, potrivit Ligii Peruane de Fotbal.

Editor : A.P.

