Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile. Avertismentul AIEA

Data publicării:
Centrala nucleară de la Zaporojie.
Centrala nucleară de la Zaporojie.

Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile, a anunțat luni Rafael Grossi, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

Centrala din sud-estul Ucrainei se află sub controlul Rusiei încă din primele săptămâni ale războiului, iar fiecare parte a acuzat-o în repetate rânduri pe cealaltă că bombardează centrala şi pune astfel în pericol siguranţa nucleară.

Rafael Grossi a scris pe reţeaua X că s-a întâlnit cu ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, la Varşovia şi au discutat despre centrală. El a adăugat că AIEA face eforturi pentru a facilita restabilirea alimentării ei cu energie electrică, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Şeful Inspectoratului de Stat pentru Reglementarea Nucleară din Ucraina, Oleh Korikov, a declarat într-un comunicat că lipsa energiei electrice externe reprezintă „o ameninţare majoră la adresa siguranţei nucleare şi asupra radiaţiilor” şi a solicitat eforturi pentru restabilirea rapidă a acesteia.

AIEA a declarat că liniile electrice externe care alimentează centrala au fost întrerupte săptămâna trecută pentru a zecea oară în timpul conflictului şi că au fost puse în funcţiune generatoare diesel de urgenţă.

Liniile furnizează energia electrică necesară pentru răcirea combustibilului reactoarelor şi prevenirea topirii.

Sibiga, scriind despre întâlnirea sa cu Grossi pe X, a declarat că Rusia „a furat centrala nucleară ucraineană şi încearcă să o integreze cu forţa în reţeaua sa, în pofida riscului crescut de accident nuclear. Am convenit că lumea nu poate permite acest lucru”, a adăugat el.

El a mai spus că „singura opţiune realistă” este să se acorde AIEA administrarea temporară a centralei Zaporojie

