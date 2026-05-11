China confirmă vizita de stat a lui Donald Trump. Întâlnire cu Xi Jinping și discuții despre Iran și comerț

China a confirmat luni vizita de stat de săptămâna aceasta a preşedintelui american Donald Trump, deplasare în cadrul căreia acesta ar urma să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping şi să discute despre Iran şi diferendele comerciale.

La invitaţia preşedintelui Xi Jinping, preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, va efectua o vizită de stat în China în perioada 13-15 mai, a indicat Ministerul chinez al Afacerilor Externe într-un comunicat, notează AFP preluată de Agerpres.

Trump va sosi la Beijing miercuri seara, a declarat duminică presei Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt adjunctă a executivului american.

O ceremonie de bun venit şi o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping vor avea loc joi dimineaţă, urmate de o vizită la Templul Cerului joi după-amiază şi de un banchet de stat seara, a detaliat ea.

Cei doi preşedinţi vor lua ceaiul împreună, apoi vor avea un prânz de lucru vineri, înaintea plecării lui Donald Trump spre Washington.

