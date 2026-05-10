Întâlnire Donald Trump - Xi Jinping cu mize importante. Posibile achiziții, metale rare și războiul din Iran, printre principalele teme

Președintele SUA, Donald Trump, urmează să se întâlnească cu omologul său chinez Xi Jinping în cadrul vizitei sale la Beijing de săptămâna viitoare, în contextul în care ambele țări încearcă să stabilizeze o relație afectată de tensiuni legate de comerț, Taiwan și conflictul din Iran, relatează Reuters.

Conducerea companiilor și analiștii nu se așteaptă la progrese majore în cadrul întrevederii, deși ar putea exista câteva succese minore, cum ar fi prelungirea armistițiului comercial semnat în octombrie.

Iată principalele teme care vor fi discutate în cadrul vizitei din 14-15 mai, prima a unui lider american în aproape un deceniu:

Posibile achiziții

Liderul de la Casa Albă va fi interesat să obțină concesii comerciale din partea Beijingului înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Ambele țări lucrează la un mecanism comercial menit să identifice produse care să stimuleze comerțul fără a pune în pericol securitatea națională a celeilalte părți sau lanțurile de aprovizionare critice.

Propunerile includ posibile achiziții din partea Chinei de carne de pasăre, carne de vită și culturi agricole (altele decât soia) din SUA, precum și un angajament de a cumpăra 25 de milioane de tone de soia în fiecare dintre următorii trei ani. De asemenea, Washingtonul dorește ca Beijingul să achiziționeze aeronave Boeing, precum și cărbune, petrol și gaze naturale din SUA.

China poartă de mult timp negocieri cu Boeing pentru un acord care, potrivit unor surse din industrie, ar putea include 500 de avioane 737 MAX, precum și zeci de avioane cu fuselaj larg. Acordul, care a fost blocat ani de zile din cauza amenințărilor lui Trump de a restricționa accesul Chinei la piese de schimb esențiale pentru motoare, așteaptă să fie semnat, a declarat Dennis Wilder, fost analist CIA specializat în China și cercetător principal la Universitatea Georgetown.

Tehnologie vs. metale rare

Beijingul dorește ca SUA să relaxeze restricțiile privind exporturile de semiconductori avansați și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la un proiect de lege menit să împiedice importul din China al echipamentelor esențiale pentru producția de cipuri.

În același timp, SUA doresc ca Beijingul să permită livrările de metale rare și minerale esențiale către companiile americane. Măsurile de control impuse de China asupra exporturilor de metale rare au provocat perturbări pe scară largă în industria auto și aerospațială din SUA.

Ambele țări și-au consolidat instrumentele de presiune economică care pot fi folosite ca pârghie suplimentară în cadrul negocierilor.

În luna martie, Washingtonul a demarat anchete privind presupusa capacitate industrială excedentară și utilizarea muncii forțate în China. În aprilie, Departamentul Trezoreriei al SUA a impus sancțiuni unei rafinării din China pentru achiziționarea de petrol iranian și a amenințat că va impune sancțiuni secundare băncilor chineze pentru facilitarea unor astfel de achiziții.

Beijingul a ripostat cu măsuri legale. În aprilie, premierul Li Qiang a semnat două noi regulamente care conferă autorităților competențe extinse pentru a investiga firmele, guvernele și persoanele fizice străine care încearcă să-și mute lanțurile de aprovizionare în afara Chinei. Noile norme ar putea fi utilizate și pentru a riposta la sancțiunile occidentale impuse întreprinderilor chineze din străinătate.

Războiul din Iran

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că cei doi președinți vor discuta despre războiul din Iran și a îndemnat China să „ni se alăture în această operațiune internațională” pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz traficului maritim internațional.

Războiul, a cărui încetare este considerată de Beijing ca fiind responsabilitatea Washingtonului, a pus în pericol aprovizionarea cu energie a Chinei și riscă să tensioneze relațiile acesteia cu țările din Golf.

Însă, deși Beijingul a acționat în culise pentru a convinge Iranul să participe la negocierile de pace cu SUA, desfășurate luna trecută în Pakistan, analiștii au afirmat că acesta nu ar dori să fie perceput ca fiind la cheremul lui Trump.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, s-a aflat la Beijing în această săptămână și l-a informat pe omologul său chinez, Wang Yi, cu privire la discuțiile purtate cu SUA.

Taiwan

Între timp, Wang a subliniat importanța chestiunii Taiwanului pentru China în cadrul unei convorbiri telefonice cu secretarul de stat american Marco Rubio, descriind insula guvernată democratic drept „cel mai mare factor de risc” pentru relațiile dintre cele două țări. Statele Unite ar trebui „să-și respecte promisiunile și să ia deciziile corecte pentru a deschide noi perspective de cooperare între China și SUA”, a afirmat Wang.

China revendică Taiwanul ca teritoriu propriu și nu a renunțat niciodată la recurgerea la forță pentru a aduce insula sub controlul său. Taipei respinge cu tărie pretențiile Chinei și susține că numai poporul taiwanez poate decide asupra viitorului său.

Persoanele implicate în pregătirile pentru vizita lui Trump afirmă că Beijingul a transmis în mod discret administrației Trump semnale prin care îi cere să modifice poziția oficială a Statelor Unite cu privire la independența Taiwanului.

Aceștia au refuzat să dezvăluie detalii, dar au afirmat că cererea era similară cu cea pe care Xi i-a adresat-o fostului președinte american Joe Biden în cadrul summitului din 2024.

La acea vreme, Xi i-a cerut lui Biden să modifice poziția Statelor Unite, astfel încât să declare: „Ne opunem independenței Taiwanului”. În prezent, formularea oficială a Statelor Unite este că „nu susțin” independența Taiwanului.

Orice modificare a formulării din partea SUA, oricât de subtilă ar fi, ar putea influența evaluarea făcută de Beijing cu privire la hotărârea SUA de a sprijini insula și ar putea ridica noi întrebări cu privire la angajamentele de securitate ale Washingtonului în Asia.

