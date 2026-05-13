Donald Trump îi va cere lui Xi Jinping să „deschidă” China pentru companiile americane

Donald Trump și Xi Jinping. Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a declarat că îi va cere omologului său chinez Xi Jinping să „deschidă” China pentru companiile americane în timpul discuţiilor lor programate pentru joi şi vineri la Beijing.

„Îi voi cere preşedintelui Xi, lider remarcabil, să deschidă China, astfel încât aceşti oameni străluciţi să îşi poată folosi magia şi să ajute la ridicarea Republicii Populare la un nivel şi mai înalt!”, a scris Trump pe reţelele de socializare, referindu-se la liderii de afaceri americani care îl însoţesc în vizita sa, relatează AFP preluată de Agerpres.

În acelaşi timp, delegaţiile chineză şi americană au început miercuri consultări economice şi comerciale în Coreea de Sud, a relatat agenţia chineză de presă Xinhua înainte de sosirea preşedintelui american Donald Trump în China, prevăzută în cursul serii.

Discuţiile au loc pe aeroportul Incheon, lângă Seul, şi preced întâlnirile dintre liderii american şi chinez.

La discuţiile din Coreea de Sud a fost anunţată prezenţa vicepremierului chinez He Lifeng şi a secretarului Trezoreriei americane Scott Bessent.

Relaţiile comerciale sunt aşteptate să domine întâlnirile de joi şi vineri de la Beijing dintre liderii celor mai mari două economii ale lumii.

Statele Unite şi China s-au angajat în 2025 într-un război comercial dur, cu repercusiuni globale, marcat de tarife exorbitante şi numeroase restricţii după revenirea lui Trump la Casa Albă.

Trump şi Xi au ajuns în octombrie la un armistiţiu cel puţin temporar, ale cărui urmări sunt aşteptate să fie una din temele centrale ale discuţiilor.

