Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic

Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși discutând în privat despre transplanturi de organe, biotehnologie ca mijloc de prelungire a vieții și posibilității de a trăi cel puțin 150 de ani, în marja unei parade militare din Beijing, notează Politico.

Potrivit unei înregistrări audio surprinse de CCTV, cei doi au fost auziți vorbind despre posibilitatea nemuririi prin transplanturi de organe și proceduri medicale avansate pe care le consideră cheia „nemuririi”.

„În trecut, oamenii rareori trăiau până la 70 de ani, dar în zilele noastre, la 70 ești încă un copil”, i-a spus Xi lui Putin, conform traducerii în rusă.

„Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate continuu, iar oamenii pot rămâne tineri și chiar să atingă nemurirea”, a răspuns Putin, conform traducerii în mandarină.

Citește și: Ce i-a promis liderul nord-coreean lui Vladimir Putin, la Beijing. Kim Jong-un, invitat la Moscova

„Predicțiile arată că, în acest secol, există șansa de a trăi și până la 150 de ani”, a adăugat Xi.

Xi a găzduit miercuri, la Beijing, 26 de lideri mondiali, inclusiv pe Putin și pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, la o paradă militară uriașă care a comemorat 80 de ani de la capitularea Japoniei în al Doilea Război Mondial și victoria Chinei împotriva forțelor de ocupație.

Evenimentul a marcat prima apariție publică împreună a celor trei conducători — Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Citește și: Poziția UE privind întâlnirea Xi Jinping - Vladimir Putin - Kim Jong Un: o provocare directă la adresa ordinii internaționale

China are o lungă istorie de recoltare de organe de la prizonieri executați, practică interzisă oficial în 2015. Totuși, acest lucru nu a stopat fenomenul. Numeroase rapoarte susțin că guvernul a continuat această practică, fiind persecutate minorități, precum uigurii din vestul țării.

Putin și Xi au amândoi 72 de ani.

Citește și: Ascensiunea Chinei este „de neoprit”, spune Xi Jinping. Demonstrația de forță care pune Occidentul în șah: Ce va face Donald Trump?

Anul trecut, The Times of London a relatat că oficialii de la Kremlin au cerut oamenilor de știință să accelereze cercetările împotriva îmbătrânirii, cu accent pe prevenirea degenerării celulare, combaterii declinului cognitiv și întăririi sistemului imunitar.

Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la evenimentul din China. Ei au fost surprinși în fotografii alături de lideri precum Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Editor : A.P.