Live TV

Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1033702510
Vladimir Putin și Xi Jingping la parada militara din Piața Tianmen pe 3 septembrie. Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși discutând în privat despre transplanturi de organe, biotehnologie ca mijloc de prelungire a vieții  și posibilității de a trăi cel puțin 150 de ani, în marja unei parade militare din Beijing, notează Politico.

Potrivit unei înregistrări audio surprinse de CCTV, cei doi au fost auziți vorbind despre posibilitatea nemuririi prin transplanturi de organe și proceduri medicale avansate pe care le consideră cheia „nemuririi”.

„În trecut, oamenii rareori trăiau până la 70 de ani, dar în zilele noastre, la 70 ești încă un copil”, i-a spus Xi lui Putin, conform traducerii în rusă.

„Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate continuu, iar oamenii pot rămâne tineri și chiar să atingă nemurirea”, a răspuns Putin, conform traducerii în mandarină.

Citește și: Ce i-a promis liderul nord-coreean lui Vladimir Putin, la Beijing. Kim Jong-un, invitat la Moscova

„Predicțiile arată că, în acest secol, există șansa de a trăi și până la 150 de ani”, a adăugat Xi.

Xi a găzduit miercuri, la Beijing, 26 de lideri mondiali, inclusiv pe Putin și pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, la o paradă militară uriașă care a comemorat 80 de ani de la capitularea Japoniei în al Doilea Război Mondial și victoria Chinei împotriva forțelor de ocupație.

Evenimentul a marcat prima apariție publică împreună a celor trei conducători — Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Citește și: Poziția UE privind întâlnirea Xi Jinping - Vladimir Putin - Kim Jong Un: o provocare directă la adresa ordinii internaționale

China are o lungă istorie de recoltare de organe de la prizonieri executați, practică interzisă oficial în 2015. Totuși, acest lucru nu a stopat fenomenul. Numeroase rapoarte susțin că guvernul a continuat această practică, fiind persecutate minorități, precum uigurii din vestul țării.

Putin și Xi au amândoi 72 de ani.

Citește și: Ascensiunea Chinei este „de neoprit”, spune Xi Jinping. Demonstrația de forță care pune Occidentul în șah: Ce va face Donald Trump?

Anul trecut, The Times of London a relatat că oficialii de la Kremlin au cerut oamenilor de știință să accelereze cercetările împotriva îmbătrânirii, cu accent pe prevenirea degenerării celulare, combaterii declinului cognitiv și întăririi sistemului imunitar.

Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la evenimentul din China. Ei au fost surprinși în fotografii alături de lideri precum Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
1
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
2
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
2025-06-20-7
3
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Guvernul prezintă ce ar însemna tăierea posturilor cu 40% în plan local. Lista fiecărui...
nastase profimedia
5
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
Iga Swiatek a ieșit în sferturi la US Open și a "sărit la gâtul" jurnalistului: "Pare că ai nevoie"
Digi Sport
Iga Swiatek a ieșit în sferturi la US Open și a "sărit la gâtul" jurnalistului: "Pare că ai nevoie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Tram derails In Lisbon killing 15 and injuring 20 people
Zi de doliu național în Portugalia, după tragedia funicularului...
Emmanuel Macron (président de la République Française), reçoit son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à l'Elysée, à la veille de la réunion de la coalition des volontaires
Rusia vede garanțiile de securitate pentru Ucraina drept „garanții de...
Ray Dalio / Donald Trump
America lui Trump se transformă într-o dictatură precum cele din anii...
zelesnki
Volodimir Zelenski consideră că un scenariu sud-coreean este...
Ultimele știri
Moscova respinge acuzațiile privind bruierea semnalului GPS al avionului cu care zbura Ursula von der Leyen. „Miroase a disperare”
Cât este pensia medie în România și cine câștigă cel mai mult. Sunt peste 4,6 milioane de pensionari în țară
O doctoriță din Timiș a fost reținută, după ce ar fi primit mită de la cel puțin 32 de pacienți
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
„Soarele răsare de aici”. Cum arată viața în orașul rusesc aflat la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dar marcat de război
CHINA BEIJING XI JINPING V DAY COMMEMORATIONS GATHERING (CN)
Ascensiunea Chinei este „de neoprit”, spune Xi Jinping. Demonstrația de forță care pune Occidentul în șah: Ce va face Donald Trump?
profimedia-1033861537
Reacția lui Putin când a fost întrebat despre „Magul de la Kremlin”. Filmul, în competiția de la festivalul de film de la Veneția
Kaja Kallas face declaratii
Poziția UE privind întâlnirea Xi Jinping - Vladimir Putin - Kim Jong Un: o provocare directă la adresa ordinii internaționale
kim jong un da noroc cu vladimir putin
Ce i-a promis liderul nord-coreean lui Vladimir Putin, la Beijing. Kim Jong-un, invitat la Moscova
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a riscat închisoarea și s-a căsătorit cu verișorul ei, căruia i-a dăruit și un copil. Ce a urmat...
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate să se supere nea...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani vrea să bage în...
Adevărul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playtech
Panică uriaşă pentru Nicușor Dan, în public! Un militar a vrut să intervină imediat, momentul ruşinos a fost...
Digi FM
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe...
Digi Sport
"Mi-e rușine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiricheș, la trei zile de când l-a scos în minutul 29
Pro FM
Bunicul Jon Bon Jovi, ca un om obișnuit la plajă. Cu prosoape și scaune pliabile, starul și soția lui s-au...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Newsweek
Poți rămâne fără pensie dacă nu depui luna aceasta un document esențial. Care sunt pașii?
Digi FM
"Nu există nimic magic în trei mese pe zi". De ce pentru unii funcționează două mese, iar pentru alții mai...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...