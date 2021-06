China cumpără atât de mult porumb încât unele nave așteaptă la coadă o lună de zile ca să descarce marfa

China a demarat un şir de achiziţii record de porumb în acest an, iar unele nave trebuie să aştepte până la o lună pentru a intra în porturile din sudul Chinei din cauza traficului congestionat, transmite Bloomberg.

Potrivit datelor analizate de Bloomberg, cel puţin două nave încărcate cu porumb din SUA au aşteptat mai multe săptămâni până când, în sfârşit, joi li s-a permis să acosteze. Nava Priscilla încărcată cu 71.400 de tone de porumb a aşteptat să intre în portul Zhanjiang din provincia Guangdong încă din 11 mai, iar nava Krini, cu 75.100 de tone de porumb, a aşteptat din data de 16 mai să intre în portul Huangpu din aceiaşi provincie din sudul Chinei.

Achiziţiile de porumb ale Chinei au explodat în acest an, pe măsură ce efectivele sale de porcine îşi revin după pesta porcină africană. În primele patru luni ale acestui an, importurile de porumb au crescut de patru ori comparativ cu perioada similară a anului trecut, importurile de sorg au crescut de cinci ori în luna aprilie, iar importurile de orz s-au majorat şi ele. Congestionarea traficului şi întârzierile întâmpinate de nave la descărcare ar putea creşte costurile cu materiile prime pe care guvernul de la Beijing se chinuie să le ţină sub control, scrie Agerpres.

Comisia Naţională de Dezvoltare şi Reformă (NDRC), principalul organism de planificare economică din China, a atras recent atenţia asupra necesităţii gestionării unor lanţuri de aprovizionare lungi şi complexe, când vine vorba de stabilizarea preţurilor, şi a îndemnat autorităţile regionale să menţină aprovizionarea cu toate produsele necesare, de la porumb la carne de porc şi legume.

Un cumpărător chinez a declarat că transportul său de porumb din SUA a ajuns în luna februarie, dar a fost nevoit să aştepte o lună înainte de a putea acosta la portul Nantong din provincia Jiangsu, din estul Chinei, ceea ce i-a provocat taxe de staţionare prelungită.

Însă producătorii de nutreţ din China nu sunt singurii cumpărători de porumb de peste hotare. Guvernul de la Beijing a început să cumpere porumb din Ucraina şi SUA pentru a reface rezervele de stat, golite după mai mulţi ani de vânzări. Potrivit estimărilor Departamentului american al Agriculturii, China ar urma să importe în anul agricol curent o cantitate record de 26 milioane de tone de porumb şi o cantitate similară în anul următor.