Donald Trump s-a folosit de autoritatea funcției prezidențiale și de agențiile de informații ale Statelor Unite pentru a încerca să submineze încrederea în alegerile americane, într-un discurs prezidențial susținut joi, care părea să vizeze în mod direct pregătirea terenului pentru o destabilizare și mai mare a sistemului electoral înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, notează The Guardian într-o analiză.

În discursul său ținut din Sala de Est a Casei Albe, cel de-al 47-lea președinte al SUA a încercat să dea impresia că administrația sa a descoperit noi informații senzaționale despre vulnerabilitățile sistemului electoral american. El a afirmat că Beijingul a obținut în mod ilegal informații despre 220 de milioane de alegători americani (în multe state, oricine poate cumpăra informații din listele electorale; Trump nu a precizat modul în care China a obținut datele). Totodată, el a susținut că Beijingul a intervenit și prin alte mijloace pentru a-i submina campania din 2020 și că aceste informații au fost ascunse de către oficialii serviciilor de informații.

Afirmațiile lui Trump privind vulnerabilitățile alegerilor au fost deja investigate de către oficialii serviciilor de informații, care au concluzionat cu un grad ridicat de certitudine, în 2021, că Beijingul „nu a întreprins acțiuni de interferență și a luat în considerare, dar nu a întreprins acțiuni de influențare menite să modifice rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA”.

O opinie minoritară inclusă în acel raport public de către responsabilul național cu informațiile în domeniul cibernetic susținea: „China a întreprins cel puțin câteva măsuri pentru a submina șansele de realegere ale fostului președinte Trump, în principal prin intermediul rețelelor sociale, al declarațiilor publice oficiale și al mass-media”. Totuși, chiar și această opinie divergentă concluziona că „nu dispunem de informații care să sugereze că Beijingul ar fi încercat să interfereze cu procesele electorale”.

Casa Albă a făcut publice joi o serie de documente care fuseseră anterior clasificate, în încercarea de a contrazice această concluzie. Însă documentele au fost puternic cenzurate, ceea ce face dificilă evaluarea conținutului lor exact.

Cel puțin o parte dintre documentele făcute publice joi păreau, de asemenea, să contrazică ideea că Beijingul ar fi intenționat să se amestece în alegerile din 2020. În urma unei analize a documentelor, CNN a concluzionat că acestea nu conțineau prea multe informații noi. În loc să ofere dovezi incontestabile, publicarea acestora părea să reprezinte o revenire la o strategie clasică a lui Trump, aceea de a inunda spațiul public cu informații, în încercarea de a tulbura apele și de a crea incertitudine cu privire la ceea ce este adevărat, a mai precizat sursa citată.

Liderul de la Casa Albă a afirmat, de asemenea, că oficialii FBI au anchetat o operațiune de mobilizare a alegătorilor desfășurată în Muskegon, Michigan, în cadrul căreia activiștii au recunoscut că au depus cereri de înregistrare a alegătorilor cu nume false. Deși nu se știe de ce FBI-ul nu a formulat acuzații, incidentul nu a dus la exprimarea unor voturi ilegale și a fost depistat de funcționarul local. Incidentul a fost mediatizat cu insistență de către republicanii din Michigan și de site-ul de extremă dreapta Gateway Pundit de-a lungul anilor.

Trump a afirmat că Departamentul pentru Securitate Internă a identificat peste 270.000 de persoane fără cetățenie pe listele electorale din patru state (în SUA sunt peste 211 milioane de persoane înregistrate ca alegători), fără a oferi însă detalii cu privire la modul în care agenția a procedat pentru a identifica aceste persoane.

Constituția SUA nu îi conferă lui Trump nicio putere asupra alegerilor, această competență revenind statelor. Însă poate că cea mai sinistră frază din discursul său de joi a venit spre final, când Trump a afirmat că administrația sa va lua mai multe măsuri pentru a încerca să preia controlul asupra alegerilor, a mai notat sursa citată. Departamentul pentru Securitate Internă, a spus el, va organiza mâine o ședință informativă pentru a discuta vulnerabilitățile sistemelor electorale ale statelor și va dispune ca statele să elimine persoanele care nu sunt cetățeni din listele electorale.

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Editor : A.M.G.