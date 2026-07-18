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Analiză Nouă excludere de la putere în China: ce spune ultima epurare despre țara condusă de Xi Jinping. „Nu am mai văzut așa ceva”

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Xi Jinping vorbește în deschiderea Congresului cu numărul 20 al Partidului Comunist Chinez, în Marea Sală a Poporului din Beijing. Foto: Profimedia Images
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Marți, China l-a înlăturat pe Ma Xingrui, unul dintre cei mai înalți oficiali ai partidului de la putere, acesta devenind astfel al treilea membru al Biroului Politic eliminat din funcție începând cu 2022, pe măsură ce Xi Jinping își intensifică campania anticorupție pe care o desfășoară de mai mulți ani, relatează The Guardian.

Ma Xingrui, fost secretar al Partidului Comunist din regiunea Xinjiang, situată în nord-vestul Chinei, a fost acuzat de corupție, abuz de putere și oferirea de favoruri politice în schimbul unor relații sexuale. Anunțul a fost făcut după ce, în aprilie, acesta a fost pus sub anchetă pentru suspiciuni de „încălcări grave ale disciplinei și ale legii”.

El nu a răspuns acuzațiilor aduse împotriva sa și nu a mai fost văzut de la momentul anunțului.

Este de remarcat faptul că Ma este primul funcționar civil din cadrul acestui organism politic de elită care a fost eliminat în cadrul acestei ultime epurări. Zhang Youxia, care a fost exclus în ianuarie, și He Weidong, care a fost demis în octombrie anul trecut, erau amândoi ofițeri militari.

„Acesta este singurul civil [din cadrul Biroului Politic] care a fost eliminat”, a declarat Joseph Torigian, profesor asociat la American University și istoric specializat în politica elitelor chineze. „Cu siguranță nu am mai văzut așa ceva de la epurarea Bandei celor Patru”. Torigian a făcut referire la un incident din 1976, când patru membri ai Biroului Politic au fost arestați după moartea lui Mao Zedong. Aceștia au fost acuzați ulterior de încercarea de a prelua puterea, eveniment care a marcat una dintre cele mai semnificative remanieri ale conducerii de vârf a Partidului Comunist Chinez (PCC) din istoria sa.

„Unul dintre mesajele pe care Xi Jinping speră să le transmită prin această epurare este că chiar și membrii Biroului Politic, indiferent cine ar fi aceștia, pot fi vizați de acest tip de măsuri represive”, a declarat Torigian.

Comisia Centrală pentru Inspecție Disciplinară din China l-a acuzat pe Ma că a obținut avantaje pentru alte persoane în cadrul numirilor oficiale, că a acceptat în mod necuvenit cadouri și mită, că a ajutat rude și asociați să profite de pe urma funcției sale și că a condus ceea ce comisia a descris drept „corupție familială”.

Christopher Nye, cercetător asociat extern al Fundației Jamestown, a afirmat că anunțul oficial referitor la Ma conținea foarte puține dintre expresiile cu conotații politice puternice care se întâlnesc de obicei, precum „persoană cu două fețe”, „ambiție politică exagerată” sau „neloialitate”. Cu toate acestea, Ma a fost totuși demis din funcție.

„Acest lucru sugerează că toleranța politică a lui Xi Jinping s-a redus. În trecut, părea că trebuia să fii perceput ca un oponent al lui Xi pentru ca conducerea să recurgă la sistemul judiciar în vederea îndepărtării tale. Acum, chiar și în absența unor semne evidente de opoziție politică, simplele acuzații de corupție par să fie suficiente pentru a justifica o pedeapsă atât de severă”, a afirmat Nye.

În anunț se susținea că purtarea lui Ma era „extrem de gravă” și i se reproșa că nu a reușit să „se controleze” după cel de-al 18-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez din 2012. Experții au afirmat că această referire era semnificativă, deoarece lega în mod explicit presupusa conduită necorespunzătoare a lui Ma de perioada în care Xi era la conducere.

„Până atunci, Xi nu era interesat. Dar orice s-a întâmplat după aceea poate constitui acum un motiv pentru o epurare”, a spus Nye.

Ma, în vârstă de 67 de ani, a fost cândva una dintre cele mai promițătoare figuri politice ale țării, urcând în ierarhie după ce s-a afirmat ca inginer aerospațial și tehnocrat. Fostul cel mai tânăr coordonator de doctorat de la Institutul de Tehnologie din Harbin, acesta a petrecut mai mult de un deceniu în cadrul companiei de stat China Aerospace Science and Technology Corporation, unde a supervizat lansări importante de sateliți și a condus programe-cheie, printre care proiectele Chinei privind zborurile spațiale cu echipaj uman și explorarea Lunii. Acest lucru i-a adus porecla de „tânărul mareșal al industriei aerospațiale”.

Cariera sa politică a cunoscut o accelerare în 2013, anul în care Xi Jinping a preluat funcția. A fost mutat în Guangdong, o provincie strâns legată de moștenirea politică a tatălui lui Xi, ocupând funcția de secretar adjunct al partidului la nivel provincial și, ulterior, cea de guvernator al provinciei.

În 2021, Ma a fost numit secretar al Partidului Comunist din Xinjiang, regiune în care Beijingul a fost acuzat că a reținut în mod arbitrar peste un milion de uiguri și membri ai altor minorități musulmane în lagăre de „reeducare”. Pe durata mandatului său, Ma a adoptat în mod public o poziție intransigentă în materie de securitate și „luptă împotriva terorismului”, demonstrându-i lui Xi că este capabil să gestioneze una dintre cele mai sensibile regiuni din punct de vedere politic ale Chinei.

Este posibil ca epurarea inițiată de Xi să nu se oprească la Ma. Mai mulți funcționari care au lucrat anterior sub conducerea sa au ajuns, de asemenea, în vizorul autorităților.

Anul trecut, Zhang Jianhua, un fost subordonat al Administrației de Stat pentru Știință, Tehnologie și Industrie în domeniul Apărării Naționale, a fost anchetat și exclus din Partidul Comunist pe motiv de corupție. În luna martie, Guo Yonghang, care a lucrat sub conducerea lui Ma în perioada în care acesta se afla la Shenzhen, a fost, la rândul său, exclus din partid.

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Editor : A.M.G.

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