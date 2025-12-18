China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari

China a solicitat, joi, Statelor Unite să „înceteze imediat acțiunile periculoase de înarmare” a Taiwanul, după ce Administrația Trump a aprobat a doua vânzare de armament în valoare de 11 miliarde de dolari către Taipei de anul acesta, relatează AFP.

„China îndeamnă Statele Unite să-şi onoreze angajamentele solemne pe care şi le-au asumat preşedinţii americani şi să-şi înceteze imediat acţiunile periculoase de înarmare a Taiwanului”, a declarat într-o conferinţă de presă un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun.

Guvernul american a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan de la revenirea la putere a lui Donald Trump, în valoare de 11,1 miliarde de dolari, ca răspuns la ameninţarea chineză, a anunţat joi Taipeiul.

Deşi Taiwanul dispune de propria industrie de apărare, teritoriul rămâne puternic dependent de armele americane în faţa puterii de foc a Chinei.

În noiembrie, Washingtonul a aprobat o primă vânzare de arme către Taiwan, care include „componente, piese de schimb şi accesorii, precum şi asistenţă pentru repararea şi returnarea avioanelor F-16, C-130 şi Indigenous Defense Fighter (IDF)”, în valoare de 330 de milioane de dolari, potrivit unei declaraţii publicate de Agenţia de Cooperare pentru Securitate şi Apărare a Statelor Unite.

