Administrația Trump a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan din 2025. Ce valoare are contractul și care a fost reacția la Taipei

Guvernul american a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan de la revenirea la putere a lui Donald Trump, în valoare de 11,1 miliarde de dolari, ca răspuns la ameninţarea chineză, a anunţat joi Taipei. Este cea mai importantă vânzare din 2001, când George W. Bush a aprobat livrarea de arme în valoare de 18 miliarde de dolari către Taiwan, scriu jurnaliștii Reuters.

Preşedintele taiwanez Lai Ching-te a anunţat luna trecută că guvernul său va propune cheltuieli suplimentare de 40 de miliarde de dolari pentru apărare pe o perioadă de mai mulţi ani, în contextul în care insula încearcă să se protejeze împotriva unei potenţiale invazii chineze.

Cele opt contracte anunţate joi vizează sisteme de rachete Himars, obuziere, rachete antitanc, drone şi piese de schimb pentru alte echipamente, potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Taiwan.

„Este a doua vânzare de arme către Taiwan anunţată în timpul celui de-al doilea mandat al administraţiei Trump, demonstrând încă o dată angajamentul ferm al Statelor Unite faţă de securitatea insulei”, a subliniat această sursă.

Validată de Departamentul de Stat american, dar în aşteptarea aprobării Congresului, vânzarea ar trebui să intre în vigoare în aproximativ o lună, potrivit Ministerului Apărării din Taiwan, scrie AFP.

Yuanul legislativ, parlamentul unicameral al insulei controlat de opoziţia formată din Kuomintang (KMT) şi aliatul său, Partidul Popular din Taiwan (PPT), trebuie să aprobe, de asemenea, aceste contracte.

Statele Unite nu recunosc oficial statutul de stat al Taiwanului, dar rămân principalul partener şi furnizor de arme al insulei.

În 2019, Washingtonul a aprobat vânzări în valoare de 10 miliarde de dolari, dintre care 8 pentru avioane de luptă.

China revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său şi nu exclude recurgerea la forţele armate pentru a-l cuceri, supunând insula unei puternice presiuni militare, economice şi diplomatice.

Lai Ching-te a menţionat planurile de creştere a cheltuielilor pentru apărare la peste 3% din PIB în 2026 şi la 5% până în 2030, răspunzând cererilor americane în acest sens.

Deşi Taiwanul dispune de propria industrie de apărare, teritoriul rămâne puternic dependent de armele americane în faţa puterii de foc a Chinei.

În noiembrie, Washingtonul a aprobat o primă vânzare de arme către Taiwan, care include „componente, piese de schimb şi accesorii, precum şi asistenţă pentru repararea şi returnarea avioanelor F-16, C-130 şi Indigenous Defense Fighter (IDF)”, în valoare de 330 de milioane de dolari, potrivit unei declaraţii publicate de Agenţia de Cooperare pentru Securitate şi Apărare a Statelor Unite.

China desfăşoară aproape zilnic avioane militare şi nave de război în jurul Taiwanului, ceea ce experţii şi guvernul taiwanez califică drept tactici de „zonă gri”, manevre coercitive care nu constituie însă acte de război.

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că 40 de avioane militare chineze, printre care vânătoare, elicoptere şi drone, precum şi opt nave de război, au fost detectate în jurul Taiwanului între miercuri şi joi dimineaţă.

Potrivit autorităţilor taiwaneze, al treilea şi cel mai recent portavion al Beijingului, Fujian, a traversat marţi strâmtoarea Taiwan.

Citește și Reacția furioasă a Chinei după anunțul SUA privind vânzarea de arme către Taiwan

Editor : C.A.