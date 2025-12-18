Live TV

Administrația Trump a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan din 2025. Ce valoare are contractul și care a fost reacția la Taipei

Data publicării:
Exerciții militare în China
China nu și-a arătat încă cele mai avansate arme. Tensiunile cu Taiwan escaladează. Foto: Profimedia Images

Guvernul american a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan de la revenirea la putere a lui Donald Trump, în valoare de 11,1 miliarde de dolari, ca răspuns la ameninţarea chineză, a anunţat joi Taipei. Este cea mai importantă vânzare din 2001, când George W. Bush a aprobat livrarea de arme în valoare de 18 miliarde de dolari către Taiwan, scriu jurnaliștii Reuters.

Preşedintele taiwanez Lai Ching-te a anunţat luna trecută că guvernul său va propune cheltuieli suplimentare de 40 de miliarde de dolari pentru apărare pe o perioadă de mai mulţi ani, în contextul în care insula încearcă să se protejeze împotriva unei potenţiale invazii chineze.

Cele opt contracte anunţate joi vizează sisteme de rachete Himars, obuziere, rachete antitanc, drone şi piese de schimb pentru alte echipamente, potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Taiwan.

„Este a doua vânzare de arme către Taiwan anunţată în timpul celui de-al doilea mandat al administraţiei Trump, demonstrând încă o dată angajamentul ferm al Statelor Unite faţă de securitatea insulei”, a subliniat această sursă.

Validată de Departamentul de Stat american, dar în aşteptarea aprobării Congresului, vânzarea ar trebui să intre în vigoare în aproximativ o lună, potrivit Ministerului Apărării din Taiwan, scrie AFP. 

Yuanul legislativ, parlamentul unicameral al insulei controlat de opoziţia formată din Kuomintang (KMT) şi aliatul său, Partidul Popular din Taiwan (PPT), trebuie să aprobe, de asemenea, aceste contracte.

Statele Unite nu recunosc oficial statutul de stat al Taiwanului, dar rămân principalul partener şi furnizor de arme al insulei.

În 2019, Washingtonul a aprobat vânzări în valoare de 10 miliarde de dolari, dintre care 8 pentru avioane de luptă.

China revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său şi nu exclude recurgerea la forţele armate pentru a-l cuceri, supunând insula unei puternice presiuni militare, economice şi diplomatice.

Lai Ching-te a menţionat planurile de creştere a cheltuielilor pentru apărare la peste 3% din PIB în 2026 şi la 5% până în 2030, răspunzând cererilor americane în acest sens.

Deşi Taiwanul dispune de propria industrie de apărare, teritoriul rămâne puternic dependent de armele americane în faţa puterii de foc a Chinei.

În noiembrie, Washingtonul a aprobat o primă vânzare de arme către Taiwan, care include „componente, piese de schimb şi accesorii, precum şi asistenţă pentru repararea şi returnarea avioanelor F-16, C-130 şi Indigenous Defense Fighter (IDF)”, în valoare de 330 de milioane de dolari, potrivit unei declaraţii publicate de Agenţia de Cooperare pentru Securitate şi Apărare a Statelor Unite.

China desfăşoară aproape zilnic avioane militare şi nave de război în jurul Taiwanului, ceea ce experţii şi guvernul taiwanez califică drept tactici de „zonă gri”, manevre coercitive care nu constituie însă acte de război.

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că 40 de avioane militare chineze, printre care vânătoare, elicoptere şi drone, precum şi opt nave de război, au fost detectate în jurul Taiwanului între miercuri şi joi dimineaţă.

Potrivit autorităţilor taiwaneze, al treilea şi cel mai recent portavion al Beijingului, Fujian, a traversat marţi strâmtoarea Taiwan.

Citește și Reacția furioasă a Chinei după anunțul SUA privind vânzarea de arme către Taiwan

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
macron se imbratiseaza cu zelenski
5
Franța anunță condiția cea mai importantă pentru acceptarea planului de pace al lui...
S-a terminat: decizie neverosimilă și ”ruptură” definitivă în familia Beckham! ”David și Victoria sunt disperați”
Digi Sport
S-a terminat: decizie neverosimilă și ”ruptură” definitivă în familia Beckham! ”David și Victoria sunt disperați”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Trei teme ies în evidență în strategia de apărare a SUA. Cum vede Donald Trump relațiile internaționale - amenințări și oportunități
Ali Khamenei
Administrația Trump nu e demnă să coopereze cu Iranul, spune liderul suprem, ayatollahul Khamenei. „Își trădează și aliații”
donald trump
Administrația Trump triplează tarifele pentru turiștii străini: prețuri uriașe pentru accesul în parcurile naționale din SUA
protest anti ice new york sua
Administrația Trump va reinteroga refugiații admiși sub mandatul Biden. Peste 230.000 de persoane ar putea fi afectate
Cyril-Ramaphosa-si-Donald-Trump
Donald Trump limitează numărul refugiaților admiși în SUA la 7.500 de persoane. Sud-africanii albi vor avea prioritate
Recomandările redacţiei
radu miruta
Radu Miruță va prelua Ministerul Apărării. Cine este propus la...
Ursula von der Leyen / Donald Trump
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate...
pompierii cara saci cu nisip la inundatii
Despăgubiri cerute ilegal după inundații. Rudele unui primar din...
Congresul american
Dispute în Senatul SUA pentru a eticheta Rusia stat sponsor al...
Ultimele știri
„O noapte dificilă”. Rusia a atacat cu drone Ucraina: șase răniți și pană de curent în orașul Cerkasî
Bătaie în Parlamentul bulgar în timpul dezbaterii bugetului de stat
Campania de sabotaj a Rusiei în Europa devine tot mai periculoasă și epuizează resursele de investigație ale statelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Numerologia anului 2025. Ce te-a învățat acest an cu vibrație 9 și ce trebuie să lași în urmă, în funcție de...
Cancan
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Fanatik.ro
După ce a primit cadou 1.000.000 de euro, Gigi Becali anunță jihadul: „Atacați toate stihiile. Vreau și...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Controversatul Andrew Tate se implică în lupta anului! Influencerul a dat o nouă declarație șocantă
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
Pe ce teren se poate construi: intravilan sau extravilan. Diferenţe şi condiţii de construire
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
Va apărea o nouă categorie de pensionari speciali cu pensii de 18.000 lei. Guvernul are 10 zile să îi oprească
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Avertisment de Crăciun pentru stăpânii de câini. Decorațiunea aparent inofensivă care le poate pune viața în...
Film Now
Fiul lui John Travolta ar fi, de fapt, copilul lui Riley Keough. Detaliile dezvăluite la cinci ani de la...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...