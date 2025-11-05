China interzice cipurile AI americane din centrele de date. Nouă lovitură în războiul tehnologic cu SUA (Reuters)

Guvernul chinez a decis ca toate centrele de date finanțate din bani publici să utilizeze exclusiv cipuri de inteligență artificială produse în țară, potrivit unor surse citate de Reuters. Autoritățile au cerut proiectelor aflate în construcție să elimine complet cipurile străine, o decizie care marchează una dintre cele mai agresive acțiuni ale Beijingului de a reduce dependența de tehnologia occidentală. Măsura afectează direct giganți americani precum Nvidia, AMD și Intel, în timp ce companiile locale, precum Huawei, se pregătesc să ocupe piața.

În ultimele săptămâni, autoritățile chineze de reglementare au cerut ca centrele de date aflate în stadii de construcție sub 30% să înlăture toate cipurile străine instalate sau să renunțe la planurile de achiziție a acestora, în timp ce proiectele mai avansate vor fi evaluate de la caz la caz, au precizat sursele.

Măsura ar putea fi una dintre cele mai ferme acțiuni de până acum prin care China încearcă să elimine tehnologia străină din infrastructura sa critică, în contextul unei relative destinderi comerciale între Washington și Beijing, și să atingă obiectivul de autosuficiență în domeniul cipurilor AI.

Accesul Chinei la cipuri de inteligență artificială avansate – inclusiv cele produse de Nvidia – a reprezentat un punct major de tensiune cu Statele Unite, în competiția pentru dominație în domeniul puterii de calcul și al AI-ului.

Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat duminică, după discuțiile cu omologul său chinez Xi Jinping, că Washingtonul „le va permite să colaboreze cu Nvidia, dar nu în ceea ce privește cele mai avansate” cipuri.

Noua decizie a Beijingului ar putea însă să spulbere speranțele Nvidia de a-și recâștiga cota de piață în China, oferind în același timp un avantaj suplimentar competitorilor locali, precum Huawei.

Nu este clar dacă noile reglementări se aplică la nivel național sau doar în anumite provincii, au spus sursele. Ele nu au menționat ce autorități chineze au emis ordinul și au cerut anonimatul, din cauza sensibilității subiectului.

Pe lângă Nvidia, alți producători străini care vând cipuri pentru centre de date în China includ AMD și Intel.

Administrația pentru Cibernetică a Chinei și Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă – două dintre cele mai influente instituții de la Beijing – nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Nvidia și AMD au refuzat să comenteze, iar Intel a transmis că nu are nimic de adăugat.

Nvidia, cea mai afectată companie

Potrivit unei analize Reuters a licitațiilor guvernamentale, proiectele de centre de date AI din China au atras peste 100 de miliarde de dolari în finanțare publică din 2021 până în prezent. Majoritatea acestor centre au beneficiat într-o formă sau alta de sprijin de stat, însă nu este clar câte sunt vizate direct de noile reglementări.

Unele proiecte au fost deja suspendate înainte de începerea construcției, inclusiv o unitate dintr-o provincie din nord-vestul țării care plănuia să folosească cipuri Nvidia, potrivit uneia dintre surse.

Proiectul, dezvoltat de o companie privată care primise fonduri publice, a fost pus în așteptare.

Beijingul este de multă vreme nemulțumit de restricțiile impuse de Washington asupra exporturilor de tehnologie, menite să încetinească progresul tehnologic al Chinei, și a adoptat o serie de măsuri de răspuns pentru a-și reduce dependența de tehnologia americană.

Statele Unite au justificat restricțiile afirmând că armata chineză ar putea utiliza cipurile pentru a-și spori capacitățile.

Anul acesta, China a descurajat marile companii locale de tehnologie să cumpere cipuri Nvidia de ultimă generație, invocând motive de securitate, și a prezentat un nou centru de date alimentat exclusiv de cipuri AI produse local.

În 2023, Beijingul a interzis folosirea produselor companiei americane Micron în infrastructura critică, o decizie care, potrivit Reuters, a dus anul acesta la retragerea celui mai mare producător american de memorii din piața chineză a cipurilor pentru servere.

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a încercat în repetate rânduri să-l convingă pe Donald Trump și cabinetul său să relaxeze restricțiile, argumentând că menținerea dependenței industriei chineze de hardware-ul american servește intereselor Statelor Unite.

Potrivit companiei, cota sa de piață pe segmentul cipurilor AI din China a scăzut de la 95% în 2022 la zero în prezent.

Excluderea producătorilor străini precum Nvidia din marile proiecte de stat ar elimina o parte importantă din veniturile generate în China, chiar și în contextul unui posibil acord care să permită reluarea vânzărilor de cipuri avansate.

Noile reguli se aplică și cipului H20, cel mai performant produs Nvidia permis pentru export către China, dar și modelelor mai puternice B200 și H200, care rămân interzise prin reglementările americane. Totuși, aceste cipuri continuă să circule în China prin canale neoficiale.

Avantaje și riscuri pentru companiile locale

Prin noua directivă, guvernul chinez își asigură o cotă și mai mare pentru producătorii locali de cipuri. China are deja o serie de companii active în domeniul AI – de la gigantul Huawei Technologies, până la firme listate precum Cambricon sau startup-uri precum MetaX, Moore Threads și Enflame.

Produsele acestora rivalizează deja cu unele dintre ofertele Nvidia, însă dezvoltatorii, obișnuiți cu ecosistemul software stabil al companiei americane, au fost reticenți să adopte alternativele interne.

Măsura ar putea stimula vânzările de cipuri dezvoltate în China, dar riscă, în același timp, să adâncească decalajul de putere de calcul în inteligența artificială dintre SUA și China.

Giganții americani Microsoft, Meta și OpenAI au investit sau planifică investiții de sute de miliarde de dolari în centre de date echipate cu cele mai avansate cipuri Nvidia, în timp ce producătorii chinezi precum SMIC se confruntă cu restricții severe privind accesul la echipamente pentru fabricarea semiconductorilor, ceea ce limitează capacitatea țării de a produce cipuri avansate.

