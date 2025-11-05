Live TV

China interzice cipurile AI americane din centrele de date. Nouă lovitură în războiul tehnologic cu SUA (Reuters)

Data publicării:
Donald Trump SUA Xi Jinping China
Foto: Profimedia
Din articol
Nvidia, cea mai afectată companie Avantaje și riscuri pentru companiile locale

Guvernul chinez a decis ca toate centrele de date finanțate din bani publici să utilizeze exclusiv cipuri de inteligență artificială produse în țară, potrivit unor surse citate de Reuters. Autoritățile au cerut proiectelor aflate în construcție să elimine complet cipurile străine, o decizie care marchează una dintre cele mai agresive acțiuni ale Beijingului de a reduce dependența de tehnologia occidentală. Măsura afectează direct giganți americani precum Nvidia, AMD și Intel, în timp ce companiile locale, precum Huawei, se pregătesc să ocupe piața.

Guvernul chinez a emis noi reglementări care impun ca toate proiectele de centre de date ce beneficiază de fonduri publice să utilizeze exclusiv cipuri de inteligență artificială produse pe plan intern.

În ultimele săptămâni, autoritățile chineze de reglementare au cerut ca centrele de date aflate în stadii de construcție sub 30% să înlăture toate cipurile străine instalate sau să renunțe la planurile de achiziție a acestora, în timp ce proiectele mai avansate vor fi evaluate de la caz la caz, au precizat sursele.

Măsura ar putea fi una dintre cele mai ferme acțiuni de până acum prin care China încearcă să elimine tehnologia străină din infrastructura sa critică, în contextul unei relative destinderi comerciale între Washington și Beijing, și să atingă obiectivul de autosuficiență în domeniul cipurilor AI.

Accesul Chinei la cipuri de inteligență artificială avansate – inclusiv cele produse de Nvidia – a reprezentat un punct major de tensiune cu Statele Unite, în competiția pentru dominație în domeniul puterii de calcul și al AI-ului.

Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat duminică, după discuțiile cu omologul său chinez Xi Jinping, că Washingtonul „le va permite să colaboreze cu Nvidia, dar nu în ceea ce privește cele mai avansate” cipuri.

Noua decizie a Beijingului ar putea însă să spulbere speranțele Nvidia de a-și recâștiga cota de piață în China, oferind în același timp un avantaj suplimentar competitorilor locali, precum Huawei.

Nu este clar dacă noile reglementări se aplică la nivel național sau doar în anumite provincii, au spus sursele. Ele nu au menționat ce autorități chineze au emis ordinul și au cerut anonimatul, din cauza sensibilității subiectului.

Pe lângă Nvidia, alți producători străini care vând cipuri pentru centre de date în China includ AMD și Intel.

Administrația pentru Cibernetică a Chinei și Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă – două dintre cele mai influente instituții de la Beijing – nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Nvidia și AMD au refuzat să comenteze, iar Intel a transmis că nu are nimic de adăugat.

Nvidia, cea mai afectată companie

Potrivit unei analize Reuters a licitațiilor guvernamentale, proiectele de centre de date AI din China au atras peste 100 de miliarde de dolari în finanțare publică din 2021 până în prezent. Majoritatea acestor centre au beneficiat într-o formă sau alta de sprijin de stat, însă nu este clar câte sunt vizate direct de noile reglementări.

Unele proiecte au fost deja suspendate înainte de începerea construcției, inclusiv o unitate dintr-o provincie din nord-vestul țării care plănuia să folosească cipuri Nvidia, potrivit uneia dintre surse.

Proiectul, dezvoltat de o companie privată care primise fonduri publice, a fost pus în așteptare.

Beijingul este de multă vreme nemulțumit de restricțiile impuse de Washington asupra exporturilor de tehnologie, menite să încetinească progresul tehnologic al Chinei, și a adoptat o serie de măsuri de răspuns pentru a-și reduce dependența de tehnologia americană.

Statele Unite au justificat restricțiile afirmând că armata chineză ar putea utiliza cipurile pentru a-și spori capacitățile.

Anul acesta, China a descurajat marile companii locale de tehnologie să cumpere cipuri Nvidia de ultimă generație, invocând motive de securitate, și a prezentat un nou centru de date alimentat exclusiv de cipuri AI produse local.

În 2023, Beijingul a interzis folosirea produselor companiei americane Micron în infrastructura critică, o decizie care, potrivit Reuters, a dus anul acesta la retragerea celui mai mare producător american de memorii din piața chineză a cipurilor pentru servere.

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a încercat în repetate rânduri să-l convingă pe Donald Trump și cabinetul său să relaxeze restricțiile, argumentând că menținerea dependenței industriei chineze de hardware-ul american servește intereselor Statelor Unite.

Potrivit companiei, cota sa de piață pe segmentul cipurilor AI din China a scăzut de la 95% în 2022 la zero în prezent.

Excluderea producătorilor străini precum Nvidia din marile proiecte de stat ar elimina o parte importantă din veniturile generate în China, chiar și în contextul unui posibil acord care să permită reluarea vânzărilor de cipuri avansate.

Noile reguli se aplică și cipului H20, cel mai performant produs Nvidia permis pentru export către China, dar și modelelor mai puternice B200 și H200, care rămân interzise prin reglementările americane. Totuși, aceste cipuri continuă să circule în China prin canale neoficiale.

Avantaje și riscuri pentru companiile locale

Prin noua directivă, guvernul chinez își asigură o cotă și mai mare pentru producătorii locali de cipuri. China are deja o serie de companii active în domeniul AI – de la gigantul Huawei Technologies, până la firme listate precum Cambricon sau startup-uri precum MetaX, Moore Threads și Enflame.

Produsele acestora rivalizează deja cu unele dintre ofertele Nvidia, însă dezvoltatorii, obișnuiți cu ecosistemul software stabil al companiei americane, au fost reticenți să adopte alternativele interne.

Măsura ar putea stimula vânzările de cipuri dezvoltate în China, dar riscă, în același timp, să adâncească decalajul de putere de calcul în inteligența artificială dintre SUA și China.

Giganții americani Microsoft, Meta și OpenAI au investit sau planifică investiții de sute de miliarde de dolari în centre de date echipate cu cele mai avansate cipuri Nvidia, în timp ce producătorii chinezi precum SMIC se confruntă cu restricții severe privind accesul la echipamente pentru fabricarea semiconductorilor, ceea ce limitează capacitatea țării de a produce cipuri avansate.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
2
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
piata rosie din moscova
4
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
alexandru nazare la guvern
5
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
Digi Sport
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
emeric einei
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Screenshot 2025-11-05 at 11.34.55
Inflație de candidați la Primăria Capitalei: strategie de fragmentare...
Gen Ben Hodges
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane din România: Cel...
DNA Romania
DNA, anchetă de trafic de influență. Ar fi vizați afaceristul Fănel...
Ultimele știri
O doctoriță româncă din Franța a fost găsită carbonizată în casa ei. Polițiștii suspectează o crimă: care este ipoteza lor
Șeful NATO a ajuns în România. Mark Rutte a fost primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
Franţa. Un şofer a intrat în mai mulți pietoni. Zece persoane, rănite, patru foarte grav. La arestare ar fi strigat „Allah Akbar”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
Retragerea trupelor americane din România stârnește revoltă în Congresul SUA. Pentagonul, acuzat că ascunde informații
Donald Trump și Nicolas Maduro
Venezuela nu este singura țintă a lui Trump: Ce țări fac parte din „troica tiraniei” condusă de Maduro și cum vor SUA să o distrugă
ac dc power up tour
Legendele rockului revin pe scenă: AC/DC a anunţat datele din 2026 pentru turneul mondial „Power Up”
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Sorin Grindeanu, un nou atac la adresa Oanei Gheorghiu: Venirea ei în Guvern „nu e un lucru care să ne facă bine”
Ministrul nigerian de Externe, Yusuf Tuggar.
Ministrul nigerian de Externe răspunde la amenințările lui Trump: „Nu trebuie creat un alt Sudan”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimul Mercur retrograd din 2025 promite haos, dar și revelații și redescoperiri personale. Testul final al...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Care era poziția lui Emeric Ienei în războiul FCSB – CSA Steaua: „Pentru mine există o singură echipă”
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Miodrag Belodedici a dezvăluit ultima convorbire cu Emeric Ienei: „Avea probleme. E una dintre cele mai...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
„Dacă sunt singurul copil, fraţii şi părinţii defunctului au dreptul la moştenire?”. Legea succesorală
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump
Pro FM
Cher, la aproape 80 de ani: „Sunt proastă. Nu sunt mai înțeleaptă, doar mai bătrână”. Recunoaște deschis că...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
Ce ajutor la pensie nu se va mai acorda de anul viitor? 1.000.000 pensionari pierd 250 lei
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”