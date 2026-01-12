Live TV

„Cimitirul elicopterelor”. Noi imagini din satelit dezvăluie numărul aparatelor de zbor scoase din uz de la începutul războiului

Noile imagini din satelit sugerează că numărul aeronavelor scoase din uz din „cimitirul elicopterelor” al Rusiei a crescut semnificativ de la invazia rusă în Ucraina, în 2022, informează TVPWorld.

Baza aeriană rusă din apropierea orașului Sîzran, din vestul țării, cunoscută pentru depozitarea aeronavelor care nu mai sunt apte de zbor, deține în prezent aproximativ 71 de elicoptere Mi-8 și Mi-24/35, potrivit platformei de informații open-source The Military Watch, care a adunat imaginile satelitare ale sitului de-a lungul anilor.

Aproximativ 31 dintre aceste unități au ajuns la bază după 2022, ceea ce sugerează că Moscova a suferit pierderi semnificative în rândul flotei sale de aeronave de-a lungul anilor, a sugerat platforma într-o postare pe X duminică.

Elicopterul Mi-8 este o aeronavă versatilă, utilizată pe scară largă nu numai de armată, ci și de forțele de ordine și de diverse agenții de stat din Rusia, în timp ce seria Mi-24/35 este dedicată în principal rolurilor militare, servind atât ca aeronavă de atac, cât și de transport de trupe.

Se estimează că există aproximativ 300 de unități de fiecare tip în serviciul militar rus, dar numărul exact de aeronave gata de luptă rămâne necunoscut.

Pierderi de aeronave

Se crede că mai multe aeronave depozitate la baza Sîzran au ajuns la sfârșitul duratei de viață sau au fost avariate în timpul luptelor și vor fi utilizate ca sursă de piese de schimb pentru întreținerea flotei existente.

Se crede că Rusia se luptă în mod constant să țină pasul cu reparațiile necesare și producția de aeronave noi, în contextul pierderilor susținute provocate de forțele ucrainene.

În 2023, Moscova ar fi încercat să recupereze motoarele de elicopter pe care le exportase anterior în țări precum Egipt, Pakistan, Belarus și Brazilia, în încercarea de a-și consolida forțele în contextul pierderilor semnificative de echipamente, a raportat publicația militară ucraineană Militarnîi.

Conflictul din Ucraina a perturbat, de asemenea, în mod semnificativ poziția Rusiei ca furnizor global de arme, exporturile de arme ale Moscovei scăzând cu 47% de la invazia pe scară largă.

Potrivit armatei ucrainene, Rusia a pierdut 347 de elicoptere de toate tipurile în războiul său împotriva Kievului.

