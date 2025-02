Cinci ostatici thailandezi eliberaţi de Hamas au fost repatriaţi la Bangkok

Cinci ostatici thailandezi eliberaţi de Hamas au fost repatriaţi duminică la Bangkok, la 16 luni după ce au fost răpiţi de mişcarea islamistă palestiniană în Israel.

Muncitorii agricoli au fost eliberaţi la 30 ianuarie în prima etapă a încetării focului între Israel şi Hamas, un acord al cărui scop final este de a pune capăt războiului declanşat la 7 octombrie 2023 de atacul fără precedent al mişcării pe teritoriul israelian, scrie AFP preluată de News.ro.

Watchara Sriaoun, Pongsak Tanna, Sathan Suwannakham, Surasak Lamnau şi Bannawat Saethao au aterizat pe aeroportul Suvarnabhumi din Bangkok la ora locală 07:30 (00:30 GMT), potrivit unui jurnalist AFP prezent la aeroport. Ei au fost întâmpinaţi de rude şi de oficiali ai Ministerului de Externe.

Somboon Saethao, tatăl lui Bannawat, a declarat că este „atât de fericit” să se reunească cu fiul său, pentru care el şi restul familiei sale plănuiesc o ceremonie tradiţională thailandeză. „Nu cred că vreau ca el să fie din nou departe de casă”, a declarat el pentru AFP.

Autorităţile vor monitoriza acum reintegrarea celor care se întorc, „concentrându-se pe sănătatea lor mentală”, a declarat ministrul de externe Maris Sangiampongsa. „Nu i-am abandonat niciodată pe aceşti ostatici”, a asigurat el în cadrul unei conferinţe de presă la aeroport.

La 7 octombrie, Hamas a răpit 31 de thailandezi, dintre care 23 au fost eliberaţi înainte de sfârşitul anului 2023, iar doi au fost declaraţi morţi în mai 2024. Se presupune că un ultim ostatic thailandez deţinut în Gaza este încă în viaţă.

Armata israeliană (IDF) a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că a fost notificată de Crucea Roşie că ostaticii eliberaţi Eli Sharabi, Or Levy şi Ohad Ben Ami le-au fost predaţi de Hamas, relatează the The Times of Israel, citat de News.ro.. Până în prezent, 13 ostatici din cei 33 de copii, femei şi bătrâni care urmau să fie eliberaţi în cursul primei etape de 42 de zile a acordului s-au întors acasă, iar sute de deţinuţi palestinieni au fost eliberaţi în schimb.

