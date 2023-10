Cine e femeia pe care Joe Biden a îmbrățișat-o în Israel. Rachel a ajuns erou național, iar povestea ei a făcut înconjurul lumii

În timpul vizitei sale în Israel, președintele american Joe Biden s-a întâlnit cu femeia ajunsă erou național după ce a fost ținută ostatică de teoriștii Hamas timp de 20 de ore și i-a servit cu ceai și biscuiți în încercarea de a câștiga timp până să fie salvată.

Povestea lui Rachel Edri, în vârstă de 65 de ani, a făcut înconjurul lumii.

Ea și soțul ei au fost ținuți ostatici în casa lor timp de 20 de ore de către militanții Hamas. Femeia i-a tratat pe teroriști ca pe niște oaspeți și le-a oferit ceai și biscuiți. Astfel, Rachel și-a salvat viața, precum și pe cea a soțului ei David, până la sosirea soldaților israelieni care i-au eliberat.

În timpul vizitei în Israel, Joe Biden s-a întâlnit cu supraviețuitori și cu familii ale victimelor în urma atacului comis de Hamas. Președintele american a îmbrățișat-o pe Rachel Edri.

Povestea lui Rachel Edri

Sâmbătă, 7 octombrie, trebuia să fie o zi veselă, deoarece familia urma să îl sărbătorească pe David, care împlinea 68 de ani. Rachel trebuia să meargă să cumpere un tort, când cei doi au auzit alarma sirenei care anunța tiruri de rachetă. Dar înainte să apuce să iasă din casa lor din Ofakim, s-au trezit cu militanți Hamas în casă. Cinci bărbaţi le-au spart ferestrele, pretinzând că sunt de la poliţie, deşi vorbeau în mare parte în arabă.

Bărbaţii au forţat-o apoi pe femeie să urce la etaj, au distrus telefoanele din casă, le-au pus întrebări şi au scotocit prin dulapuri. "Au îndreptat o armă spre mine şi au ţinut o grenadă deasupra capului meu. Au început să strige: „Unde sunt copiii tăi?” Am mințit și am spus „în America” ", a relatat Edri.

Mamă a trei copii și bunică, femeia lucrează de 42 de ani la cantina de la baza militară Tze'elim.

"Îmi amintești de mama mea", i-a spus unul dintre teroriști.

"Sunt la fel ca mama ta. Am să am grijă de tine. De ce ai nevoie?", a răspuns Rachel, văzând o licărire de dialog.

"I-am întrebat dacă vor ceai, cafea și biscuiți. Mi-au spus „adu-i”. Pe de o parte, am vrut să-i mituiesc, pe de alta, așa e firea mea", a spus femeia care le-a oferit răpitorilor săi biscuiți marocani. "Le-au plăcut foarte mult", a spus ea.

"Le-am spus că trebuie să-mi fac insulina, încercând să le distrag atenţia de la faptul că am copii care sunt ofiţeri de poliţie", a povestit femeia, citată de ANSA.

Femeia a adăugat că a tot glumit cu atacatorii în încercarea de a câştiga timp pentru ca forţele de salvare să ajungă. "Am spus: te voi învăţa ebraică, iar tu mă vei învăţa arabă", a spus ea. "Am înţeles că era o chestiune de viaţă şi de moarte", a adăugat femeia. "Dintr-o dată, în jurul miezului nopţii, am auzit forţele speciale intrând", a mai povestit ea. Atunci i-a fost teamă că vor trage accidental în ea. "În loc să ne ucidă, teroriştii au fugit în diverse locuri şi s-au ascuns până când au fost împuşcaţi. Vreau să mulţumesc poliţiei. Ei sunt eroii noştri", a spus Rahel Edri.





Editor : G.M.