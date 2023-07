Cine este Alberto Núñez Feijóo, autointitulatul „tehnocrat plictisitor”, posibil viitorul prim-ministru al Spaniei

Alberto Núñez Feijóo a fost întămpinat precum un star rock marțea trecută când a urcat pe scenă. În spatele său se afla un banner de campanie pe care scria: „Acesta este momentul”. Mulți din oamenii prezenți la Castelldefels, un oraș bogat de coastă aproape de Barcelona, speră că el o sa fie următorul prim-ministru al Spaniei. Cu mai puțin de două săptămâni până la următoarele alegeri de pe 23 iulie, așa pare, scrie Euronews.

Mai multe sondaje arată că Feijóo, liderul Partidului Popular (PP), o să obțină mai multe voturi decât Partidul Socialist aflat la conducere însă, partidul său cel mai probabil nu va obține majoritatea și s-ar putea să trebuiască să apeleze la partidul de extremă - dreaptă VOX.

Dacă Feijóo se mută în palatul Moncloa, reședința oficială a prim-ministrului din suburbiile Madridului, ce va însemna asta pentru Spania - și pentru Europa?

Pe tot parcursul acestor alegeri, Alberto Núñez Feijóo a insistat că poate guverna singur fară VOX.

Feijóo se autodescrie ca un „tehnocrat plictisitor” în contrast cu prim-ministrul socialist Pedro Sánchez căruia i se spune „El Guapo” - „cel chipeș” pentru aspectul fizic de star de film.

Cei doi au ajuns față în față, într-o dezbatere haotică televizată luni seara în care spectatorii au ajuns la concluzia că Feijóo a căștigat sau mai degrabă că Sanchez a pierdut.

Liderul conservator de 61 ani a promis un sprijin puternic pentru Uniunea Europeană prin susținerea Ucrainei și prin promovarea legăturilor dintre Europa și America Latină.

O victorie pentru PP ar însemna că un guvern de dreapta ar prelua preșidenția Consiliului Uniunii Europene de sașe luni a Spaniei pe care socialiștii au început-o la data de 1 iulie.

Partidul lui Feijóo a fost de acord să guverneze cu Vox în mai multe guverne regionale de la alegerile locale din mai, iar Sanchez a sugerat că același lucru s-ar putea întâmpla și la nivel național.

Un sondaj pentru ziarul La Vanguardia dezvăluie că 60% dintre spanioli sunt îngrijorați de posibilitatea unui guvern de coaliție între PP și Vox.

De la șefia unui guvern regional, la conducerea guvernului central?

În manifestul partidului, Feijóo spune că PP susține politica unei „autonomii strategice” pentru Europa care își propune să ofere continentului independență în sectoare precum apărarea și tehnologia de Statele Unite și China.

Spania ar suștine de asemenea o politică „eficientă, umanitară și sigură” pentru a aborda criza migrației.

Feijóo insistă că o să mențină deschisă granița dintre Gibraltar și Spania în timp ce negocierile chinuitoare despre statusul post - brexit al regiunii s-au prăbușit.

Până acum, singura experiență a lui Feijóo o reprezintă conducerea guvernului regional din Galicia, o regiune rurală conservatoare din nord-vestul Spaniei.

Daca devine prim-ministru, el va fi aruncat imediat în lumea politicii internaționale, însă el insistă că este pregătit.

„Să nu vă așteptați la schimbări de ultimă - secundă de la acest candidat ci la certitudini, moderație și stabilitate” a spus el la o întâlnire din Madrid.

Însă lui Feijóo îi lipsește o abilitate esențială: Engleza.

În timp ce lui Sanchez îi place să își arate abilitățile conversaționale în engleză și franceză când vorbește cu liderii de stat, lui Feijóo îi trebuie translatori.

Prins pe nepregătite când Sanchez a cerut alegeri anticipate pe 29 mai, el trebuia să înceapă lecțiile de engleză în acea săptămână.

„Îl aveam pe profesorul de engleză de lunea trecută, însă au venit ei și au cerut alegeri anticipate” a spus el într-un interviu de la televiziunea spaniolă luna trecută.

„Însă vă asigur ca la summit-uri internaționale, la care de obicei se vorbește cu translatori, lucrul important este să se înțeleagă ce spun.”

Pe plan intern, Feijóo a spus într-un interviu pentru Financial Times că va revizui taxa excepțională de 3 miliarde de euro care a înfuriat băncile și companiile de energie, însă nu a spus că o va tăia complet.

Tipic conservatorilor, Feijóo a promis că va micșora taxa pe venit pentru cei care fac mai puțin de 40.000 de euro pe an - însemnând cam o mare majoritate dintre spanioli.

Stilul moderat al lui Feijóo

Dintr-o familie conservatoare adevărată, Feijóo nu a avut origini privilegiate.

El este fiul unui muncitor și al unei casnice dintr-un sat din regiunea Galicia. Feijóo a fost trimis la internat la vârsta de 10 ani.

Inițial, el își dorea să devină judecător, însă a terminat cu această ambiție odată ce tatăl său și-a pierdut locul de muncă. A optat în schimb pentru seviciul civil din Galicia. A urcat în ierarhie, până când la 35 de ani el conducea serviciul public de sănătate al Spaniei.

În ciuda vârstei sale, acum șase ani, el a devenit tatăl unui fiu pe care l-a numit Alberto, cu partenera sa Eva Cardenas, directoare de companie. Precum cântecul „Love is in the air”, cei doi s-au cunoscut la bordul unui zbor dinspre Madrid spre Galicia.

Feijóo a câștigat patru alegeri consecutive în Galicia cu „un stil moderat” care i-a obținut voturi de la naționaliștii de extremă dreaptă ai Galiciei.

Feijóo și-a început campania în Castelldefels, un oraș unde locuiesc mai mulți fotbaliști de la FC Barcelona precum și afaceriști bogați.

Editor: Bogdan Boițeanu