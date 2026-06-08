Când papa Leon s-a întâlnit, luni dimineață, la Madrid, cu premierul spaniol de stânga Pedro Sanchez, cei doi au reprezentat, cel puțin pentru mulți liberali, un duo puternic care își unește forțele pentru a conduce opoziția față de președintele american Donald Trump, potrivit unei analize The New York Times.

„Au aceeași voce” când vine vorba de a vorbi împotriva lui Trump, a declarat cardinalul José Cobo de Madrid.

Papa Leon a atras furia președintelui pentru că a criticat războiul din Iran și a declarat ulterior că „nu are nicio teamă” de administrația Trump. Sánchez l-a contestat pe Trump pe toate temele, de la cheltuielile NATO la politica de migrație și opoziția sa față de războaiele din Fâșia Gaza și Iran.

Motivațiile lor, însă, par diferite.

Dacă papa a fost implicat în conflict de către Trump, Sánchez a intervenit bucuros singur. Premierul spaniol este probabil cel mai desăvârșit artist al evadării politice din Europa, după ce a scăpat de nenumărate crize în cei opt ani de putere. Cel mai recent gest al său a fost să profite de disputele internaționale cu Trump pentru a-și ridica vizibilitatea la nivel global și a distrage atenția de la problemele interne, în special scandalurile de corupție și acuzațiile care se învârt acum în jurul foștilor săi aliați și al familiei.

Apariția alături de papa „îl va ajuta pe Sánchez cu imaginea sa publică externă”, a declarat Joseba Louzao, profesor la Universitatea Cardinal Cisneros și autor al cărții „Scurtă istorie a Bisericii Catolice din Spania”.

Întâlnindu-se luni cu papa la ambasada Vaticanului din Madrid, Sánchez a încercat să sublinieze legătura dintre ei oferindu-i pontifului un bonsai de măslin spaniol, care, conform declarațiilor Guvernului spaniol, este „un simbol universal al păcii, dialogului și înțelegerii, valori împărtășite de Spania și Vatican”.

Relația lui Sánchez cu papa s-ar putea să nu conteze prea mult în Spania, o țară din ce în ce mai polarizată, unde sentimentele față de prim-ministru sunt deja adânc înrădăcinate, a spus Louzao. Marea speranță pentru Sánchez, a sugerat el, ar fi ca Trump să profite de întâlnirea de luni de la Madrid pentru a-i ataca la un loc - potențial îmbunătățind statutul global al prim-ministrului și revigorându-i baza electorală.

La prima vedere, cei doi au puține în comun. Pedro Sánchez este un ateu autoproclamat, un apărător fervent al dreptului la avort și un adversar al implicării catolicilor în educația publică.

Însă, el și papa au „un anumit grad de armonie”, a spus premierul spaniol în timpul unei călătorii de pe 27 mai pentru a se întâlni cu papa Leon la Vatican, fie că este vorba de opoziția lor comună față de război, de îngrijorările lor cu privire la companiile gigantice de tehnologie sau de apărarea migranților. „Biserica Catolică și Guvernul Spaniei sunt din nou, cred, foarte în armonie”, a adăugat Sánchez.

El l-a numit pe Leon „o busolă morală” în timp ce navigau cu „bunul simț împotriva iraționalității și a legii junglei”.

Când Spania a permis pasagerilor de pe o navă de croazieră infestată cu hantavirus să acosteze în Insulele Canare în luna mai, Sánchez a răspuns criticilor locale invocând „recunoașterea explicită exprimată de nimeni altul decât papa pentru solidaritatea și empatia arătate de poporul Insulelor Canare”.

Prelații catolici din Spania au încercat să evite o comparație prea puternică.

Joan Planellas, arhiepiscopul de Tarragona, a recunoscut că, atunci când vine vorba de imigrație, opoziția față de război și necesitatea de a reglementa giganții tehnologici, „cu siguranță, pe aceste subiecte care par mai de stânga, dacă vorbim politic, există o anumită armonie.” Dar nu și pe avort, eutanasie și alte „subiecte delicate”, a completat el.

Cardinalul Cobo a adăugat că acordul lui Sánchez cu Papa în anumite chestiuni nu înseamnă că ar trebui să-l folosească drept scut politic, mai ales pentru că încă erau în dezacord cu privire la multe aspecte.

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Eloy Alberto Santiago, episcopul de Tenerife din Insulele Canare, unde Leon, alături de Pedro Sánchez, se va întâlni cu migranții, a declarat că, deși biserica a fost un motor al recentei decizii a Guvernului spaniol de a acorda acte sutelor de mii de imigranți fără documente, asta nu înseamnă că „ne identificăm cu un partid sau cu un guvern”.

Oficialii guvernamentali au declarat, de asemenea, că prim-ministrul este precaut în a se apropia prea mult de papă. Aceștia au spus că acest lucru riscă să pară lipsit de sens și evident politic și ar putea provoca o reacție negativă în cadrul bazei de stânga a prim-ministrului, care nu este de acord profund cu Biserica Catolică în chestiuni precum drepturile homosexualilor, avortul și feminismul. În acest sens, Sánchez și Leon au un interes comun în a nu părea prea apropiați.

„Alinierea este deja atât de vizibilă încât nu este nevoie să o supraestimăm sau să încercăm să-i cooptăm figura”, a declarat Jorge Tamames, membru al Institutului Regal Elcano, un grup de experți din Madrid.

Biserica, a spus el, va acționa cu prudență în mijlocul „cuibului de viespi” al politicii spaniole, dar pozițiile papei cu privire la principalele probleme cotidiene „sunt atât de ireconciliabile cu dreapta sau cu extrema dreaptă” încât „un contrast este inevitabil, iar guvernul nu trebuie să-l forțeze”.

Aliații lui Sánchez speră, de asemenea, că vizita papei va ajuta la evidențierea distanței dintre liderii de dreapta care își etalează catolicismul și adevăratul lider al Bisericii Romano-Catolice. Partidul de extremă dreapta din Spania, Vox, a încercat să câștige votul catolic prezentându-se drept protectorul tradițiilor catolice, chiar dacă i-a criticat și pe episcopii catolici pentru sprijinirea migranților.

Pentru a-l împiedica pe premierul Sánchez să obțină capital politic din această vizită, conservatorii au încercat să-l caracterizeze ca încercând să-l folosească pe Leon drept scut.

Isabel Díaz Ayuso, președinta regiunii Madrid, care l-a vizitat pe papă la Vatican luna aceasta, l-a acuzat pe Sánchez că „încearcă să-și însușească” vizita papei Leon. „În ultimii opt ani, a fost incapabil să aibă vreun gest față de catolici”, a afirmat Ayuso.

Alberto Núñez Feijóo, liderul principalului partid conservator de opoziție spaniol, l-a luat în derâdere pe Sánchez spunând că încearcă să se înfășoare în hainele curate ale popularului papă.

„Dacă vrea să se apropie de papă, ar trebui să-și amintească de a șaptea poruncă”, a spus Feijóo, „«Să nu furi» și de a opta poruncă: «Să nu minți».”

Vorbind luni în fața Parlamentului spaniol, sub cupola sa decorată cu fresce, Leon a părut să facă aluzie la aceste diviziuni politice.

„Îmi revine astăzi sarcina de a adresa un cuvânt calm și ferm celor care poartă grava responsabilitate de a ordona din punct de vedere legal coexistența socială”, a spus Leon, în fața lui Sánchez și a tuturor inamicilor săi politici.

„Pluralismul politic nu ar trebui să degenereze în denigrarea constantă a adversarului”, a spus Leon, adăugând că „fermitatea nu necesită dispreț; dezacordul nu implică umilință”.

El a subliniat că nu încearcă să se implice în politică sau să treacă peste granițele dintre biserică și stat. Dimpotrivă, papa a părut atent să se mențină de partea ambelor tabere. El a făcut apel la conservatori vorbind în apărarea „copilului nenăscut” - și la liberali numind migrația o „dramă tragică” care pune la încercare conștiința națiunilor.

El a reiterat sloganul lui Sánchez „fără război”, apelând la „curaj diplomatic” pentru a rezolva disputele globale cu „mijloacele oferite de dreptul internațional”.

„Prin urmare, este un motiv de îngrijorare faptul că, în diferite părți ale lumii - și în Europa - reînarmarea este din nou prezentată ca un răspuns aproape inevitabil la fragilitatea situației internaționale”, a declarat Leon.

Când papa a terminat discursul, Pedro Sánchez s-a alăturat restului sălii într-o lungă ovație în picioare.

Însă Luis Argüello, arhiepiscopul de Valladolid și președintele Conferinței Episcopale Spaniole, i-a avertizat pe Sánchez și pe mișcarea politică de stânga să nu sugereze că „«biserica este mai aproape de noi»”.

Stânga spaniolă, a declarat arhiepiscopul într-un interviu, ar trebui să aplice învățătura bisericii în acțiuni „din interiorul propriei națiuni”, inclusiv, a subliniat el, „în chestiuni legate de corupție”.

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Editor : Ș.R.