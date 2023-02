Cine este generalul ucrainean, vehiculat ministru, care a prezis războiul cu precizie de o oră. Rușii au încercat să-l omoare de 10 ori

Anunțul privind iminenta înlocuire a ministrului Apărării din Ucraina nu este de natură să aducă liniște la Moscova. La doar 37 de ani, Kirilo Budanov, actualul șef al Direcției de Informații Militare a Ucrainei, vehiculat pentru funcția de ministru al Apărării, este general-maior, cu cel puțin zece tentative de asasinat asupra sa la activ. De numele său sunt legate câteva operațiuni mai mult decât îndrăznețe împotriva rușilor, de când au ocupat ilegal Crimeea, în 2014. Operațiuni pe care nici nu le confirmă, nici nu le infirmă, în spiritul muncii de ofițer de informații. „Ceva s-a întâmplat”, este singurul lui comentariu.

Kirilo Budanov este omul care a prezis declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina cu eroare - sau, mai bine spus, cu precizie - de o oră. Tot el a spus că Rusia va ataca și încerca să ocupe Kievul, în ciuda neîncrederii cu care a fost privit de liderii politici.

În noaptea dinaintea declanșării războiului, și-a luat soția la el în birou și a așteptat. Își pusese la bătaie întreaga carieră pe evaluările sale.

„Am avut o discuție și am spus că, dacă atacul (Rusiei - n.r.) n-o să aibă loc, n-o să arătăm prea bine. Declarasem foarte clar că (războiul - n.r.) o să înceapă la 4 dimineața. Sună ciudat, dar îmi era teamă că n-o să se întâmple așa”, declarat Budanov recent într-un interviu, potrivit Washington Post.

Pe 24 februarie, la ora 5 dimineața, după un discurs în care Vladimir Putin a anunțat declanșarea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, au început primele bombardamente asupra teritoriului Ucrainei.

Acum, după aproape un an de război, numele lui Budanov este foarte respectat, fiind privit ca unul care, alături de serviciile de informații americane și britanice, a prezis corect modul de acțiune al rușilor.

Pentru acest an, predicția lui Kirilo Budanov este că Rusia se va concentra să câștige cât mai mult teritoriu în Donețk și Lugansk și vede ca improbabilă o ofensivă dinspre nord, din Belarus. Mai mult, el spune că „trebuie să facem orice pentru a ne asigura că recâștigăm Crimeea până la vară”.

Întrebat dacă crede că pătrunderea trupelor ucrainene în Crimeea ar putea atrage un răspuns nucelar din partea Rusiei, generalul a răspuns: „Nu este adevărat. Și vom recâștiga Crimeea. Și vă mai spun ceva: totul a început în Crimeea, se va termina în Crimeea”.

„E o tactică a fricii. Rusia e o țară de la care te poți aștepta la multe, dar nu sunt complet idioți. Îmi pare rău, dar asta nu se va întâmpla. O lovitură nucleară va însemna nu doar înfrângerea militară pentru Rusia, ci colapsul Rusiei. Și ei știu foarte bine lucrul ăsta”, a mai spus Budanov.

10 tentative de asasinat

Tot Budanov a mai spus că Vladimir Putin are o boală în stadiu terminal și că folosește mai multe sosii. Este atât de încrezător în informațiile sale, încât uneori își deschide calculatorul pentru a da cifre cât mai exacte: „aproximativ 326.000 de soldați ruși” se află acum în Ucraina sau faptul că Rusia mai are în stoc doar 9% din rachetele sale Kalibr cu rază lungă de acțiune.

„Întotdeauna vor exista îndoieli din partea celorlalți. Cât de bun sunt în poziția asta, probabil o va spune istoria în viitor. Eu nu pot să mă autoevaluez obiectiv. Timpul o va face.”

Avansarea sa ca unul dintre cei mai tineri generali din istoria Ucrainei a accelerat în 2016, când un locotenent-colonel al serviciilor secrete rusești FSB a fost ucis în Crimeea, acțiune care ar fi fost opera serviciilor ucrainene. Se crede că Budanov a fost unul dintre membrii echipei implicate în misiune, operând în spatele liniilor inamice, iar mai târziu a fost decorat cu „Ordinul pentru Curaj” pentru operațiuni nespecificate.

În 2020, la doar 34 de ani, a devenit șeful Direcției de Informații Militare a Ucrainei, GUR.

Nici astăzi, după atâția ani, el nu vorbește prea mult pe subiect. Nici nu confirmă, nici nu infirmă operațiunea sau rolul jucat de el. „Ceva s-a întâmplat” - atât a comentat.

„Și după aceea au început toate tentativele împotriva vieții mele”, a mai adăugat Budanov.

În 2019, o bombă plasată sub mașina lui a explodat prea repede. Potrivit unui apropiat de-ai săi, au fost cel puțin zece tentative de asasinat asupra lui Budanov.

Acest lucru l-a făcut să fie extrem de precaut: Iese foarte rar în public. Trăiește la birou, unde se aude non-stop muzică clasică, poate și ca măsură de protecție împotriva urechilor indiscrete.

Cu toate acestea, el rămâne o țintă pentru Kremlin. După explozia din octombrie anul trecut la podul peste strâmtoarea Kerci, „Podul lui Putin”, Moscova l-a indicat vinovat pe Budanov, alături de alți ofițeri GUR.

Ucraina nu a revendicat oficial lovitura asupra podului.

„Vor fi probleme în Rusia”

Imagine din satelit a bazei Engels, sediul aviației strategice a Federației Ruse. Foto: Profimedia Images

Atacurile cu drone din decembrie 2022 asupra bazei militare aeriene rusești Engels din regiunea Saratov, la 600 de kilometri de granița ucraineană, a arătat „că avem capacitatea să înaintăm mult mai departe decât se așteaptă ei”, a declarat Oleksii Danilov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Operațiunile pe teritoriu străin sunt, din punct de vedere tehnic, în zona de competență a lui Budanov. El nu a confirmat că forțele speciale ucrainene au fost în spatele acțiunii care a țintit bombardierele strategice folosite de Rusia pentru a lovi orașele ucrainene, dar a spus că vor fi și altele și că Ucraina are agenți în Rusia.

„Există într-adevăr oameni cu care este foarte ușor de lucrat pe acel teritoriu (Rusia - n.r.), oameni care înțeleg că Rusia ar trebui să arate altfel. Noi sprijinim astfel de oameni”, a mai spus Budanov.

„Asta le-a zdruncinat iluzia siguranței. Sunt oameni care pun explozibili. Sunt drone. Până când integritatea teritorială a Ucrainei va fi restabilită, vor fi probleme în Rusia.”

În biroul lui Kirilo Budanov sunt mai multe indicii ale unor acțiuni despre care nu poate să vorbească: un tablou în care apar ofițeri GUR evacuând oameni din Afganistan, în timpul retragerii din august 2021; elicoptere ucrainene care au participat la misiunea de aprovizionare a luptătorilor încercuiți în catacombele de la Azovstal.

Într-un colț al încăperii se află un rastel cu arme, iar pe biroul său sunt gloanțe.

„Ce urmează? Victoria Ucrainei. Dar nu spun nimic nou cu asta”, a mai răspuns Budanov la una din întrebările privind predicțiile sale asupra cursului războiului.

