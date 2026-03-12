În noiembrie 2002, în timp ce un grup de luptă american se îndrepta spre Golful Persic, exilații irakieni rivali, unii susținuți de persoane influente din SUA, se luptau pentru poziții, în speranța că vor prelua puterea odată ce George W. Bush îl va răsturna pe Saddam Hussein. Bloomberg i-a numit „opoziția indisciplinată a Irakului”. Cel mai notoriu exilat irakian, fostul bancher eșuat Ahmad Chalabi, se lăuda în fața aliaților săi neoconservatori că întoarcerea sa la Bagdad va fi întâmpinată de mulțimi entuziaste. Printre concurenții săi se număra un fost medic pe nume Ayad Allawi, care era susținut de MI6 britanic și de Agenția Centrală de Informații în încercarea sa de a obține sprijin pentru a conduce Irakul, scrie The Guardian într-o analiză dedicată liderilor politici iranieni din exil, care se luptă acum pentru influență și o șansă cât mai mare de a ajunge în vârful conducerii de la Teheran.

Acum, facțiunile exilate iraniene, mai degrabă decât cele irakiene, sunt cele care trag de mâneca oficialilor americani, luptându-se pentru binecuvântarea Casei Albe pentru a conduce un viitor guvern al Iranului după operațiunea militară masivă a lui Donald Trump.

O parte a personalităților lumii Maga și-au întreaga greutate politică în spatele lui Maryam Rajavi, lidera cu sediul la Paris al Mujahedin-e Khalq, sau MEK, ceea ce unii numesc o organizație de tip cult care a fost odată aliniată cu Saddam. Deși se spune că este nepopulară în Iran, grupul a creat legături puternice la Washington, folosind adesea fața politică a MEK, Consiliul Național de Rezistență al Iranului, pentru a face lobby.

Maryam Rajavi Foto: Ka Veh via Wikimedia Commons

Rudy Giuliani, fostul avocat personal al lui Trump, și fostul director al CIA Mike Pompeo se numără printre cei mai vocali susținători ai lui Rajavi. La scurt timp după începerea atacurilor americane, Giuliani a insistat că MEK era gata să înlocuiască regimul. „Au un guvern din umbră gata de acțiune.”

Rajavi a încercat să revendice rapid puterea, anunțând un „guvern provizoriu” în ziua în care au început bombardamentele americane.

Șapte zile mai târziu, o altă personalitate, Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a intervenit pentru a susține că el va fi la conducere. „Poporul iranian m-a chemat”, a spus el într-un videoclip postat pe rețelele sociale, „să conduc tranziția după căderea regimului. Am acceptat această responsabilitate.”

Reza Pahlavi, fiul fostului monarh iranian, a susținut o conferință de presă la Washington. Sursa foto: Profimedia Images

Susținătorii lui Pahlavi se confruntă cu MEK. Ei îl numesc pe Pahlavi prințul moștenitor și consideră că, datorită pedigree-ului său, el ar putea uni iranienii în spatele său.

Pahlavi a declarat săptămâna trecută pentru Fox & Friends că este pregătit să se întoarcă după ani de exil: „Este important să fiu alături de compatrioții mei pentru a lupta în bătălia finală”.

Videoclipurile postate din Teheran arată scandări care îi invocă numele la protestele din ianuarie, unele persoane cerând revenirea monarhiei.

Atât Pahlavi, cât și Rajavi își promovează credibilitatea politică și promisiunile de sprijin din partea poporului, dar niciunul dintre lideri nu are legături cu Washingtonul sau cu instituțiile sale de securitate, așa cum au avut candidații irakieni din 2002.

Și, deși foștii asociați ai lui Trump și moderatorii de talk-show-uri marginale continuă să susțină campaniile disidenților, nu există prea multe indicii că acest entuziasm se va traduce în putere politică reală.

Mulți se tem, de asemenea, că, în Iran, atât Pahlavi, cât și Rajavi sunt lideri improbabili dacă Trump i-ar numi.

„Nu există nici o opțiune bună”, a declarat Mark Fowler, fostul șef adjunct al grupului de lucru al CIA pentru Iran, pentru The Guardian.

„Extrem de ineficient”

După moartea tatălui său în 1980, Reza Pahlavi, în vârstă de doar 20 de ani, s-a proclamat moștenitor al tronului păunului. United Press International (UPI) l-a descris pe aspirantul la tron ca fiind un „tânăr timid” cu un „zâmbet nestăpânit”.

Susținătorii lui Pahlavi au purtat postere cu portretul său la demonstrații. Unii încă o fac, 45 de ani mai târziu, deși au actualizat fotografiile pe măsură ce el a îmbătrânit.

La prima vedere, Pahlavi nu este în pas cu iranienii obișnuiți. În primul rând, el a stabilit legături cu Israelul, călătorind acolo în 2023, unde a fost întâmpinat de Benjamin Netanyahu. Tatăl său a fost al doilea lider musulman care a recunoscut Israelul după fondarea sa.

În același an, Pahlavi a acceptat premiul LGBTQ+ Outspoken al Log Cabin Republicans. „Sunt mândru să apăr drepturile comunității LGBTQ iraniene”, a scris el pe Twitter, distanțându-se de liderii iranieni, care au condamnat la moarte membrii cuplurilor de același sex.

În ultima vreme, Pahlavi a depus eforturi intense pentru a stabili legături cu Casa Albă.

În ianuarie, la Fox News, el l-a flatat pe Trump: „Domnule președinte, v-ați construit deja moștenirea ca om dedicat păcii și luptei împotriva forțelor răului. Există un motiv pentru care oamenii din Iran numesc străzi după numele dumneavoastră. Ei știu că sunteți total opusul lui Barack Obama sau Joe Biden”.

Persoane din interiorul administrației de la Washington și-au exprimat sprijinul pentru viziunea sa asupra Iranului, adresând o scrisoare lui Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU, cu doar două zile înainte de atacurile americane.

„Suntem uniți în urmarea celor patru principii anunțate de prințul Reza Pahlavi”, se arată în scrisoare. Un ultim punct a susținut viziunea sa privind „dreptul poporului iranian de a determina forma democratică viitoare a guvernului său”.

Consiliul consultativ al Institutului pentru Vocile Libertății, care a trimis scrisoarea, îl includea pe Phil Waldron, un colonel în rezervă care l-a ajutat pe Trump să promoveze narațiuni despre interferența străină în alegerile din 2020.

Eforturile lui Pahlavi, după bombardament, nu au dat roade.

Când a fost întrebat săptămâna trecută dacă Pahlavi ar putea fi ales de SUA pentru a conduce Iranul, Trump a spus că Pahlavi este o „persoană foarte drăguță”, dar că „nu ne-am gândit prea mult la asta. Mi se pare că cineva din interior ar fi – poate ar fi mai potrivit”.

Un grup de glumeți ruși l-a atras recent pe Pahlavi într-o convorbire Zoom sub pretexte false, pretinzând că sunt reprezentanți ai cancelarului german Friedrich Merz. Un bărbat care s-a prezentat ca Adolf și purta o mustață ostentativă, asemănătoare cu cea a lui Hitler, i-a spus lui Pahlavi că Germania se pregătește să bombardeze Iranul ca parte a campaniei comune SUA-Israel.

„Cu cât avem mai mulți membri în această coaliție împotriva regimului, cu atât mai bine”, a răspuns Pahlavi, susținând ostilitățile care au ucis deja peste 1.000 de iranieni, inclusiv peste 160 de copii.

Justin Forsyth, un reprezentant al lui Pahlavi, a trimis un e-mail către Guardian în care afirma că Pahlavi se află într-o poziție unică pentru a conduce tranziția Iranului către democrație.

„El are sprijinul a milioane de oameni din toate provinciile. A reunit în mare măsură opoziția principală, iar elemente din armată și forțele de securitate vor dezerta și îl vor urma”, a spus Forsyth. „Zeci de mii au dezertat deja. Aceasta este o parte esențială a planului său.”

Forsyth a spus: „The Guardian și alte mass-media au subestimat enorm sprijinul masiv de care se bucură el în țară.”

Foști oficiali americani care au lucrat la problemele legate de Iran spun că Pahlavi nu are prea multă influență în Iran.

„L-am găsit extrem de ineficient”, a spus Fowler, fostul operator CIA.

Fowler a spus că nu este ușor să lucrezi cu exilații, deoarece unii sunt dornici să le spună oficialilor americani ceea ce cred că aceștia vor să audă. „Când ai de-a face cu acest tip de figuri ale opoziției, este complicat. Ai de-a face cu oameni care îți spun numai lucruri plăcute.”

„Aș respinge MEK fără ezitare”

Deși Pahlavi are susținători, MEK și liderul sa, Rajavi, sunt cei care au cerut cel mai insistent recunoașterea de către Washington.

Fondată în anii 1960 ca grup marxist și islamist, MEK a luptat împotriva șahului, tatăl lui Pahlavi, și a susținătorilor săi americani. Membrii săi au lansat chiar și un atac de asasinat în 1975 împotriva ofițerilor americani, împușcându-i cu mitraliere.

În 1997, Departamentul de Stat al SUA i-a desemnat drept organizație teroristă, explicând: „ În anii 1970, MEK a organizat atacuri teroriste în Iran și a ucis mai mulți militari americani și civili care lucrau la proiecte de apărare în Teheran”.

MEK a declarat că atacatorii proveneau dintr-o facțiune marxistă separatistă.

După revoluție, ei au luptat în sprijinul lui Saddam Hussein în războiul său împotriva regimului iranian, operând dintr-o bază fortificată situată la 80 km nord de Bagdad.

În mod contraintuitiv, invazia americană în Irak a devenit biletul grupului către succesul la Washington, după ce trupele americane au început să protejeze baza MEK împotriva irakienilor care se întorseseră împotriva lor.

„Americanii ca mine – militarii – s-au apropiat de ei”, a declarat colonelul în retragere Wes Martin, care a comandat baza care găzduia MEK în Irak.

„Lucram împreună cu ei.” Martin, care susține MEK, spune că este convins că nu era grupul terorist așa cum era descris.

Curând, înapoi la Washington, MEK a lansat o campanie de lobby extraordinar de succes, în principal pentru a-și ridica statutul de grup terorist. După ce a cheltuit 1,5 milioane de dolari pentru trei firme de lobby de top în 2012, secretarul de stat de atunci, Hillary Clinton, a cedat.

Printre promotorii lor se aflau fostul director al FBI, Louis Freeh, fostul procuror general Michael Mukasey și John Bolton, care avea să devină consilierul pentru securitate națională al lui Trump.

Alan Dershowitz, care l-a reprezentat pe Trump în timpul procesului de destituire din Senat pentru instigarea la insurecția din 6 ianuarie de la Capitol, a fost, de asemenea, consilier juridic principal al grupului lui Rajavi.

Legăturile lui Rajavi cu Washingtonul îi sporesc acum vizibilitatea. „Opoziția democratică din Iran este gata să preia conducerea”, a scris Pompeo pe Twitter la câteva ore după ce Trump a lansat atacurile asupra Iranului.

La două zile după începerea războiului, Giuliani, care este de ani de zile un susținător al lui Rajavi, a difuzat un videoclip cu liderul MEK în emisiunea sa de pe X.

El l-a ridiculizat pe fiul șahului. „Pahlavi nu are aproape niciun sprijin în interiorul țării”, a scris Giuliani.

Mass-media pro-Trump promovează, de asemenea, MEK de la atacurile de sâmbătă. Matt Gaetz, fost membru al Congresului și candidatul eșuat al lui Trump pentru funcția de procuror general al SUA, l-a invitat pe susținătorul MEK Ali Safavi în emisiunea sa One America News Network săptămâna trecută.

Safavi i-a afirmat lui Gaetz că membrii MEK au preluat deja controlul asupra unei clădiri a guvernului iranian. „Ordinul permanent era că, dacă Khamenei moare, sunteți liberi să faceți orice este necesar pentru a mobiliza populația”, a spus el.

Într-o scrisoare de opt pagini în care răspundea la întrebările referitoare la acest articol, Ali Safavi, un oficial al MEK, a scris că grupul a fost ținta unor acuzații false de lungă durată, care au provenit de la regimul iranian, și că „The Guardian a reciclat în mod repetat unele dintre aceste afirmații” în articolele anterioare.

„Dacă MEK chiar nu are sprijin în Iran sau în afara acestuia”, a scris el, „de ce regimul clerical și-a dedicat întregul aparat militar, de informații și de propagandă pentru a-l distruge și discredita?”

El a spus că uciderile americanilor au fost comise de o „grupare marxistă disidentă”. Safavi l-a caracterizat pe Pahlavi drept „fiul unui dictator care a condus Iranul timp de 37 de ani printr-un sistem de partid unic, execuții și închiderea tuturor forțelor de opoziție democratice, înainte de a fugi în cele din urmă din țară, în timp ce milioane de iranieni scandau «moarte șahului»”.

Fowler, fostul oficial al CIA, spune că grupul nu ar trebui să fie partener în niciun efort de reconstrucție a Iranului.

„Au ucis americani. Aș respinge MEK fără ezitare”, a spus Fowler. „Sunt destul de buni în a convinge oamenii că «ne-am schimbat»”, a spus Fowler. „Nu sunt exact ca Chalabi, dar știu ce trebuie să spună.”

Casa Albă nu a răspuns la întrebările detaliate referitoare la acest subiect, ci a citat comentariile lui Trump pentru Politico de joi, în care acesta a spus că va ajuta la alegerea următorului lider al Iranului.

„Vom colabora cu poporul și cu regimul pentru a ne asigura că va ajunge la putere cineva care poate construi Iranul în mod corespunzător, dar fără arme nucleare”, a spus Trump.

Editor : B.E.