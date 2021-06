CNN: Compania lui Donald Trump ar urma să fie pusă joi sub acuzare. Vizat este și directorul financiar

Biroul procurorului districtual din Manhattan ar urma să pună sub acuzare joi compania fostului președinte american Donald Trump și pe directorul financiar al acesteia, Allen Weisselberg, pentru infracțiuni financiare în legătură cu o serie de bonusuri și avantaje acordate angajaților, a declarat pentru CNN o sursă care cunoaște situația.

Aceasta ar fi prima dată când compania sa, Trump Organization, este acuzată de comportament presupus penal. Nu este de așteptat ca Donald Trump să fie acuzat în acest caz, a spus avocatul său.

Un purtător de cuvânt al procurorului districtual din Manhattan a reufzat să comenteze. Avocații companiei și ai lui Weisselberg nu au răspuns la solicitarea CNN de a comenta situația.

Acuzațiile vin după mai bine de doi ani de investigații, care au început cu o anchetă privind unele plăți făcute de fostul avocat Trump, Michael Cohen, și extinsă pentru vedea dacă compania sau anumiți angajați au plătit impozite pentru beneficiile primite, inclusiv apartamente fără chirie, mașini sau plata pentru școli private.

Procurorii au examinat, de asemenea, bonusurile în numerar plătite angajaților și au vrut să vadă dacă au fost plătite taxe corespunzătoare pentru ele.

Deși procurorii s-au concentrat asupra lui Weisselberg, în încercarea de a-l convinge să coopereze cu anchetatorii, avocații săi au informat recent biroul procurorului că nu va coopera, au spus sursele CNN.

Investigația asupra lui Weisselberg a început la sfârșitul anului trecut, când procurorii au adunat dovezi împotriva acestuia cu ajutorul fostei sale nore, Jennifer Weisselberg. Ea a predat mai multe cutii cu dosare financiare și s-a întâlnit de mai multe ori cu anchetatorii, potrivit avocatului ei, Duncan Levin.

În ultimele săptămâni, pe măsură ce procurorii s-au apropiat de momentul acuzării, Trump i-a atacat pe anchetatori spunând că sunt „motivați politic” și că au fost aleși în funcții doar pentru că au spus că-l vor „prinde pe Donald Trump”.

„Este un lucru foarte periculos pentru țara noastră. De ce și-ar aduce cineva compania la New York sau chiar ar rămâne la New York, știind că acești democrați de stânga radicală îți vor viza compania dacă sunt priviți ca un oponent politic? Este devastator pentru New York”, a spus el.

Editor : Monica Bonea