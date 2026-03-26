Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către Israel, anunță presa de la Tel Aviv

Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru comerțul internațional.

În urma unui atac asupra orașului Bandar Abbas, situat în apropierea Strâmtorii Ormuz, a murit comandantul forțelor navale ale Gărzii Revoluției Islamice, Alireza Tangsiri, potrivit presei israeliene.

Un oficial israelian a declarat acest lucru joi pentru The Jerusalem Post. Ministerul Apărării al țării nu a infirmat această informație, deși a confirmat în mod indirect faptul că a avut loc un atac.

Tangsiri era responsabil de blocarea Strâmtorii Hormuz, a menționat sursa The Times of Israel, care a relatat despre eliminarea sa. Același lucru este raportat și de compania publică de televiziune și radio Kan.

Înainte de război, din Golful Persic se exportau zilnic, prin Strâmtoarea Hormuz, aproximativ 15 milioane de barili de țiței și 5 milioane de barili de produse petroliere. La începutul acestei săptămâni, acest flux s-a redus cu 16 milioane de barili, potrivit estimărilor JPMorgan Chase (o parte din petrol a reușit să fie redirecționată pe rute alternative, cum ar fi conducta din Arabia Saudită către Marea Roșie).

Iranul blochează traficul naval prin strâmtoare, deși a permis unor nave să treacă, percepând de la acestea o taxă de până la 2 milioane de dolari.

Iranul a început să utilizeze drone maritime pentru controlul Strâmtorii Hormuz, deși acestea nu sunt la fel de eficiente ca cele ucrainene și nu dispun de funcții precum navigația asistată de Starlink, au declarat experți militari pentru The Wall Street Journal.

Cu toate acestea, în strâmtoarea îngustă a Ormuzului, dronele maritime pot reprezenta o amenințare mortală atât pentru navele militare, cât și pentru petroliere.

