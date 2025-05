„Comandantul Măcelar” a fost extrădat de Moldova în SUA. Periculosul neonazist planificase uciderea în masă a evreilor din New York

Un neonazist cunoscut sub numele de „Comandantul Măcelar” a fost extrădat din Moldova în SUA pentru planificarea unor atacuri cu victime multiple împotriva evreilor din New York. Mihail Cihikvișvili, un cetățean georgian în vârstă de 21 de ani, a fost arestat în iulie 2024 și acuzat de incitare la crime motivate de ură și acte de violență în masă. Cihikvișvili este liderul Maniac Murder Cult, un grup extremist violent internațional, potrivit Departamentului de Justiție al SUA, scrie The Times of Israel.

Mihail Cihikvișvili, cunoscut și ca Mișka, Mihael, „Comandantul Măcelar” și „Măcelarul” promovează ideologia neonazistă a supremației rasei albe și a instigat alte persoane, printre care și un agent FBI sub acoperire, să comită acte de violență în scopul epurării etnice, ceea ce a dus la arestarea sa.

În vara anului 2024 a fost arestat la Chișinău, a fost extrădat, joi, autorităților din Statele Unite, iar azi urmează să fie pus sub acuzare de Tribunalul Federal din Brooklyn.

Cihikvișvilii i-a dat agentului instrucțiuni să folosească incendieri, explozibili, otrăvuri și bătăi împotriva „țintelor de rasă inferioară”, printre care și evreii. Unul dintre planurile sale prevedea ca un agresor să se îmbrace în Moș Crăciun și să împartă bomboane otrăvite minorităților rasiale.

La începutul acestui an, Mihail Cihikvișvili i-a spus agentului sub acoperire să otrăvească școli evreiești și copii evrei din Brooklyn. El i-a trimis agentului instrucțiuni detaliate despre cum să creeze otrăvuri și gaze.

„Statele Unite mulțumesc Ministerului Justiției din Moldova, Procuraturii Generale și nenumăratelor agenții din cadrul Ministerul Afacerilor Interne pentru acest efort de un an de zile de a-l aduce pe Mihail Cihikvișvili în fața justiției. Această realizare istorică nu ar fi fost posibilă fără puternicul parteneriat bilateral dintre SUA și Republica Moldova, care contribuie la siguranta atat a Republicii Moldova cat și a Statelor Unite”, se arată în comunicatul Ambasadei SUA.

„Inculpatul este acuzat de recrutarea altor persoane pentru a ucide evrei, a ucide minorități rasiale și de a oferi instrucțiuni cu privire la comiterea altor atacuri letale – chiar țintind copiii în preajma sărbătorilor prin otrăvirea dulciurilor. Aceste acuzații sunt revoltătoare, iar datorită activității și parteneriatului dintre FBI și autoritățile din Moldova, Mihail Cihikvișvili a fost adus în Statele Unite pentru a fi judecat în sistemul nostru de justiție”, a declarat Directorul FBI, Kash Patel.

În 2024, un bărbat purtând simboluri naziste a înjunghiat cinci persoane într-o moschee din Turcia, după ce a publicat un manifest în care făcea referire la Mihail Cihikvișvili.

Mihail Cihikvișvili va fi pus sub acuzare într-un tribunal federal din New York.

