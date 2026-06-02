Ungaria e dispusă să renunțe la opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Urmează negocieri oficiale

Ungaria a dat de înţeles că va renunţa la opoziţia sa de lungă durată faţă de cererea Kievului de aderare la UE, permiţând astfel Ucrainei şi Moldovei să înceapă negocierile oficiale pentru aderarea la blocul comunitar în zilele următoare, au declarat pentru Politico patru diplomaţi.

Deschiderea primului „cluster” de negocieri - un pas oficial pe calea aderării - este programată să aibă loc în cadrul unei conferinţe interguvernamentale la Luxemburg, pe 15 iunie, au spus trei dintre diplomaţi, potrivit News.ro.

Kievul şi Chişinăul au depus cereri de aderare la UE în acelaşi timp, ceea ce înseamnă că cererea Moldovei poate avansa doar dacă asta se întâmplă şi cu cea a Ucrainei.

Budapesta s-a opus cu vehemenţă aderării Ucrainei în timpul guvernării fostului prim-ministru Viktor Orban, dar noua conducere a ţării a semnalat în privat deschiderea faţă de ridicarea veto-ului, în urma unei întâlniri care a avut loc luni între experţi ucraineni şi maghiari pe tema drepturilor minorităţii maghiare din Ucraina, au declarat diplomaţii care au stat de vorbă cu Politico.

Un oficial maghiar a declarat că încă nu s-a luat „nicio decizie” cu privire la deschiderea grupurilor de lucru pentru Ucraina. „Negocierile sunt în curs. Nu s-a ajuns la niciun acord”, a spus oficialul, căruia i s-a acordat anonimatul deoarece discuţiile sunt confidenţiale.

În timpul întâlnirii de luni, partea ucraineană a oferit asigurări cu privire la modul de rezolvare a majorităţii preocupărilor prezentate într-un plan în 11 puncte elaborat iniţial sub conducerea lui Orban, a spus unul dintre diplomaţi.

Nu toate cererile Ungariei pot fi îndeplinite imediat, dar diplomatul a adăugat că aprobarea Budapestei nu depinde de adoptarea unei noi legislaţii în Ucraina.

Discuţiile privind aderarea Ucrainei au luat avânt după ce prim-ministrul ungar Peter Magyar s-a deplasat la Bruxelles şi s-a întâlnit cu înalţi oficiali ai UE pentru a discuta despre modalitatea de deblocare a fondurilor UE îngheţate, în valoare de 16,4 miliarde de euro, a declarat unul dintre diplomaţi.

Diplomatul a spus că ambasadorii UE îşi vor finaliza poziţia cu privire la deschiderea primului cluster de negocieri pentru Ucraina şi Moldova până la sfârşitul acestei săptămâni, după ce Ucraina îşi va prezenta planurile de reforme interne şi va aborda problema minorităţilor.

Ţările UE ar urma apoi să aprobe deschiderea clusterului de negocieri pentru Ucraina şi Moldova la conferinţa interguvernamentală din 15 iunie.

Deschiderea clusterelor necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de ţări membre ale UE. Orice ţară poate bloca procesul în orice etapă, fie opunându-se primului cluster, fie oricăreia dintre etapele ulterioare de pe calea către aderare.

