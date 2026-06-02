Live TV

Ungaria e dispusă să renunțe la opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Urmează negocieri oficiale

Data actualizării: Data publicării:
drapelul ue
Drapelul Uniunii Europene. Foto: Profimedia

Ungaria a dat de înţeles că va renunţa la opoziţia sa de lungă durată faţă de cererea Kievului de aderare la UE, permiţând astfel Ucrainei şi Moldovei să înceapă negocierile oficiale pentru aderarea la blocul comunitar în zilele următoare, au declarat pentru Politico patru diplomaţi.

Deschiderea primului „cluster” de negocieri - un pas oficial pe calea aderării - este programată să aibă loc în cadrul unei conferinţe interguvernamentale la Luxemburg, pe 15 iunie, au spus trei dintre diplomaţi, potrivit News.ro.

Kievul şi Chişinăul au depus cereri de aderare la UE în acelaşi timp, ceea ce înseamnă că cererea Moldovei poate avansa doar dacă asta se întâmplă şi cu cea a Ucrainei.

Budapesta s-a opus cu vehemenţă aderării Ucrainei în timpul guvernării fostului prim-ministru Viktor Orban, dar noua conducere a ţării a semnalat în privat deschiderea faţă de ridicarea veto-ului, în urma unei întâlniri care a avut loc luni între experţi ucraineni şi maghiari pe tema drepturilor minorităţii maghiare din Ucraina, au declarat diplomaţii care au stat de vorbă cu Politico.

Un oficial maghiar a declarat că încă nu s-a luat „nicio decizie” cu privire la deschiderea grupurilor de lucru pentru Ucraina. „Negocierile sunt în curs. Nu s-a ajuns la niciun acord”, a spus oficialul, căruia i s-a acordat anonimatul deoarece discuţiile sunt confidenţiale.

În timpul întâlnirii de luni, partea ucraineană a oferit asigurări cu privire la modul de rezolvare a majorităţii preocupărilor prezentate într-un plan în 11 puncte elaborat iniţial sub conducerea lui Orban, a spus unul dintre diplomaţi.

Nu toate cererile Ungariei pot fi îndeplinite imediat, dar diplomatul a adăugat că aprobarea Budapestei nu depinde de adoptarea unei noi legislaţii în Ucraina.

Discuţiile privind aderarea Ucrainei au luat avânt după ce prim-ministrul ungar Peter Magyar s-a deplasat la Bruxelles şi s-a întâlnit cu înalţi oficiali ai UE pentru a discuta despre modalitatea de deblocare a fondurilor UE îngheţate, în valoare de 16,4 miliarde de euro, a declarat unul dintre diplomaţi.

Diplomatul a spus că ambasadorii UE îşi vor finaliza poziţia cu privire la deschiderea primului cluster de negocieri pentru Ucraina şi Moldova până la sfârşitul acestei săptămâni, după ce Ucraina îşi va prezenta planurile de reforme interne şi va aborda problema minorităţilor.

Ţările UE ar urma apoi să aprobe deschiderea clusterului de negocieri pentru Ucraina şi Moldova la conferinţa interguvernamentală din 15 iunie.

Deschiderea clusterelor necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de ţări membre ale UE. Orice ţară poate bloca procesul în orice etapă, fie opunându-se primului cluster, fie oricăreia dintre etapele ulterioare de pe calea către aderare.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Drone and Missile Attack Kills 13 in Ukraine - Kharkiv Region
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Moscova afirmă că a lovit 10 instalaţii militare la Kiev. Zelenski cere ajutor urgent
Peter Magyar.
Peter Magyar va propune invitarea României în Grupul de la Vişegrad: „Să construim împreună o Europă Centrală puternică”
aeroport, greva lufthansa zboruri anulate
Drepturile pasagerilor aerieni, pe masa UE: sistemul actual este propus pentru reformă de 13 ani. Când e termenul limită
profimedia-1107211751
Atac masiv asupra Ucrainei, a fost țintită și capitala Kiev: cel puțin 13 morți și 110 de răniți. Rusia a folosit rachete hipersonice
Recomandările redacţiei
702864226_1663607188643971_3206811099887861735_n
Radu Miruță, după prăbușirea dronei la Galați: „Nicio țară nu are...
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Kelemen Hunor respinge un guvern tehnocrat: Dacă aș fi președintele...
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Cristian Diaconescu: O rețea militară în NATO urmărește, în timp...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM: Proiectul noii legi a salarizării a fost iniţiat „cu încălcarea...
Ultimele știri
Prima reacție a șefului Armatei, generalul Gheorghiță Vlad: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales”
Comisia Europeană a emis avize pentru controalele temporare la frontierele interne în spațiul Schengen, introduse de nouă țări
Reuniune OSCE la cererea României, după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc în Galați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O antrenoare de fitness, mama a trei copii, diagnosticată cu cancer: „Credeam că sunt cea mai sănătoasă...
Cancan
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
Fanatik.ro
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a...
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
Pro FM
Alina Sorescu, mărturisiri dureroase după anii petrecuți într-o relație toxică: „Nimeni nu merită să trăiască...
Film Now
Michael J. Fox și soția sa, imagini rare de familie de la nunta fiului lor. Fanii au reacționat imediat: „Ce...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Situație dramatică la Casa de Pensii. Dosarele de pensie și recalcularea pot întârzia luni de zile. De ce?
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
„Este cel mai important an din viața mea”. Jason Momoa, pe afişele mai multor superproducții. În ce filme...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui