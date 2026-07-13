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Nou atac masiv al rușilor în regiunea Odesa. Anunțul Ministerul Apărării de la Moscova

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drone rusesti
Foto: Profimedia
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Armata rusă a declarat că, în cursul nopții, a fost lansat un atac asupra infrastructurii portuare a Ucrainei. Bombardamentele rușilor s-au intensificat după ce Ucraina a aruncat în aer cele mai mari rafinării din Rusia.

„Au fost lovite obiective ale infrastructurii portuare din Cernomorsk, regiunea Odesa, utilizate pentru descărcarea și depozitarea mărfurilor cu destinație militară și a combustibililor și lubrifianților”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării al Federației Ruse.

Se menționează că asupra orașului Cernomorsk au fost lansate atacuri combinate cu arme aeriene de mare precizie și raze lungi de acțiune, precum și cu drone.

Pe 11 iulie, Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat lovirea unor obiective din porturile ucrainene Cernomorsk, Iuzhny și Izmail.

Pe 12 iulie, Ministerul Apărării al Federației Ruse a declarat că au fost lansate atacuri grupate asupra obiectivelor infrastructurii portuare din Odesa și Cernomorsk.

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Editor : A.R.

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