Live TV

Directorul general al Naftogaz ar urma să devină premier al Ucrainei. Svîrîdenko va fi ambasador în SUA (surse)

Data actualizării: Data publicării:
Joint briefing by President of Ukraine and government officials
Serhii Koretskyi . Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Directorul general al Naftogaz, Serhii Korețkîi, urmează să devină următorul prim-ministru al Ucrainei, au declarat pentru Kyiv Independent un înalt oficial ucrainean și o persoană familiarizată cu chestiunea. Numirea preconizată vine după ce prim-ministrul Iulia Svîrîdenko a confirmat pe 12 iulie că va demisiona în urma anunțului președintelui Volodimir Zelenski privind o remaniere guvernamentală. Potrivit surselor, Zelenski i-a propus lui Korețki să devină prim-ministru în cadrul unei întâlniri din 12 iulie. O sursă a afirmat că Korețki a acceptat oferta.

Numirea va avea loc probabil pe 16 iulie, a declarat pentru Kyiv Independent o sursă din Parlamentul ucrainean.

Korețki va prelua conducerea Guvernului într-un moment în care Ucraina se confruntă cu atacuri rusești continue asupra infrastructurii sale energetice, cu presiuni economice generate de război și cu provocarea de a menține producția internă de energie.

Korețki a preluat oficial funcția de director general al Naftogaz în mai 2025, după ce a fost numit de consiliul de supraveghere al companiei. Pe durata mandatului său, s-a concentrat pe menținerea stabilității infrastructurii energetice a Ucrainei în contextul atacurilor rusești asupra instalațiilor de producție.

Înainte de a se alătura Naftogaz, Korețki a condus companiile energetice de stat Ukrnafta și Ukrtatnafta din noiembrie 2022 până în mai 2025.

În acea perioadă, Ukrnafta a crescut semnificativ producția de petrol și gaze și a devenit una dintre cele mai profitabile întreprinderi de stat din Ucraina.

„Korețki are o experiență solidă și dovedită în gestionarea crizelor în cadrul unor companii-cheie din sectorul energetic, transformând Ukrnafta, care înregistra pierderi, într-o întreprindere profitabilă și menținând Naftogaz pe linia de plutire în perioadele de atacuri masive asupra infrastructurii sale”, a declarat pentru Kyiv Independent Victoria Voițițka, expertă în energie și asociată la We Build Ukraine, un think tank.

„Un excelent manager de criză, cu o prezență plăcută și de încredere.”

„Toată lumea are o părere bună despre Korețki”, a spus oficialul ucrainean. „Încă se bucură de o reputație bună din perioada petrecută la Ukrnafta.”

Înainte de a intra în sectorul energetic de stat, Korețki și-a construit cariera în industria privată a combustibililor din Ucraina. În 2013, a devenit director general al Continuum Group și al rețelei sale de benzinării WOG. A fost fondatorul și proprietarul lanțului ucrainean de cafenele Idealist Coffee Co.

„Korețki se bucură de o reputație excelentă. Nu este perceput ca fiind implicat în lupte interne politice sau oligarhice”, a declarat analistul politic ucrainean Volodimir Fesenko.

„Nu este asociat cu nicio facțiune politică sau grup oligarhic. Acesta este unul dintre cele mai mari atuuri ale sale, în special din perspectiva lui Zelenski.”

Svîrîdenko, care l-a succedat pe fostul prim-ministru Denis Șmîhal în iulie 2025, este de așteptat să devină următorul ambasador al Ucrainei în SUA, a declarat înaltul oficial.

O persoană apropiată actualei ambasadoare în SUA, Olha Stefanișina, a declarat că aceasta a decis să demisioneze din funcție „la propria cerere”.

Kyiv Independent i-a contactat pe Korețki și Svîrîdenko, dar niciunul dintre ei nu a oferit comentarii sau o confirmare oficială. Un reprezentant al Naftogaz a declarat pentru Kyiv Independent că compania nu deține informații cu privire la posibila numire.

Reorganizarea ar marca a doua restructurare majoră a guvernului efectuată de Zelenski în mai puțin de un an.

Reorganizarea anterioară a avut loc în ianuarie 2026, în urma unui scandal major de corupție în care au fost implicați membri ai cercului restrâns al președintelui și care a izbucnit în noiembrie 2025, printre aceștia numărându-se și fostul șef al Biroului Prezidențial, Andrii Iermak.

„Acum, Korețki, împreună cu președintele și membrii Parlamentului, trebuie să decidă asupra viitoarei structuri a guvernului”, a adăugat sursa.

Conform Constituției ucrainene, numirea prim-ministrului revine Parlamentului.

Deputații din partidul de guvernământ, care au vorbit cu Kyiv Independent, au declarat că nu au fost informați în prealabil cu privire la decizia președintelui de a remania guvernul și că nu au fost consultați nici cu privire la candidatura viitorului prim-ministru.

Ei au afirmat, totuși, că vor vota în favoarea candidaturii acestuia.

„Dacă aș conduce eu acest proces, aș avea trei criterii pentru miniștri și pentru prim-ministru. În primul rând, ascultarea; în al doilea rând, lipsa de carismă; și, în al treilea rând, lipsa ambiției politice. Korețki se potrivește perfect”, a declarat un parlamentar din partidul „Slujitorul Popoarelui”, sub condiția anonimatului.

„Nu îl cunosc. Dar Korețki are susținători. Mai ales printre cei care se ocupă direct de chestiuni de politică economică”, a adăugat acesta.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Sute de permise auto românești, la groapa de gunoi din Moldova. Foto captură video
2
Sute de permise de conducere româneşti, aruncate printre deşeuri la o groapă de gunoi în...
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
3
Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a...
Mirela Nemțanu, la emisiunea În Fața Ta.
4
Mirela Nemțanu, despre cazul Viorel Pașca: „Statul a participat, nu ca spectator, a fost...
terminal petrolier in flacari
5
Sankt Petersburg recrutează trăgători cu mitraliera pentru apărarea rafinăriilor. Salariu...
Istvan Kovacs a dat lovitura în America
Digi Sport
Istvan Kovacs a dat lovitura în America
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
European and NATO leaders are seen around a table at the Hotel des Invalides ahead of the Coalition of the Willing Summit in Paris, France, on July 13, 2026. Seen in the photograph are: French President Emmanuel Macron, Ukrainian President Volodymyr Zelen
Liderii europeni au convenit asupra formării unei coaliții de apărare antirachetă împreună cu Ucraina
Special battalion ‘Alcatraz’ of the 93rd Brigade: how ex-convicts train near Pokrovsk
Comandantul unei brigăzi a armatei ucrainene și mai mulți soldați au fost arestați într-un caz de dublă crimă. Anunțul lui Zelenski
Țintele americanilor la Bandar Abbas. Foto X
Americanii au folosit pentru prima oară drone maritime kamikaze într-un atac asupra unei baze iraniene
nicusor dan constanta 4
Nicușor Dan participă, la Paris, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței
spital distrus mariupol
Medici fără Frontiere acuză Rusia că are o „strategie deliberată” pentru a „distruge sistemul de sănătate” din Ucraina
Recomandările redacţiei
Premierul ungar Peter Magyar, votând amendarea Constituției. Foto Profimedia
Parlamentul ungar a votat modificarea Constituției, pentru demiterea...
dragos pislaru face declaratii
Pîslaru: „Comisia Europeană a aprobat renegocierea PNRR. România...
Kelemen Hunor, alături de delegația UDMR, la consultări cu președintele Nicușor Dan, la Cotroceni
Plan de guvernare în mai multe etape. Kelemen Hunor: „N-aș paria sume...
dan motreanu si sorin grindeanu
Scandal deschis între Motreanu și Grindeanu: „Nu este prima dată când...
Ultimele știri
Grindeanu: Ne vom bate pe tot terenul cu hashtagii ăştia, oriunde este nevoie. Pare că o pestă a cuprins România
O judecătoare a anulat acordul de imunitate al lui Trump cu fiscul american, după ce președintele SUA ar fi „înșelat” tribunalul
Dominic Fritz îl contrazice pe Kelemen Hunor pe tema consultărilor: Eu n-am fost zen. Nu ne-am dus la Cotroceni să facem yoga împreună
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O mamă de 34 de ani, după sinuciderea soțului: „Durerea părea sufocantă”. Cel mai greu după ce a rămas...
Cancan
Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere
Fanatik.ro
Denis Drăguș, la FCSB! Se face transferul anului! Reacția lui Gigi Becali: „Am aflat de la Fanatik!”. Update...
editiadedimineata.ro
Prețul ascuns al inteligenței artificiale: emisiile de carbon ale Big Tech cresc accelerat
Fanatik.ro
De ce a arbitrat Istvan Kovacs doar două meciuri la Campionatul Mondial 2026. Nimeni nu se gândea la asta: ”E...
Adevărul
Viața bate filmul: dormeau în gară, iar tatăl strângea fier vechi pentru supraviețuire. Astăzi, Linda Noskova...
Playtech
Cum poți ieși la ‘pensie’ la 40 de ani. Strategia financiară urmată de tot mai mulți tineri, cum se aplică în...
Digi FM
Simona Halep, primul mesaj după apariția de la Wimbledon alături de Dorin Mateiu, presupusul ei iubit. Fanii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Paula Badosa a venit în România cu un singur gând
Pro FM
Oana Radu a slăbit 10 kilograme într-o lună. Dieta pe care o urmează și băutura pe care o consumă în fiecare...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Tu ești fericirea!” Sofia Vergara, spectaculoasă în costum de baie roșu. Și-a sărbătorit ziua de naștere pe...
Adevarul
Fructul dulce al verii care nu ar trebui consumat fără coajă: partea pe care mulți o aruncă este cea mai...
Newsweek
Anunț îngrijorător de la Casa de Pensii: Unul din doi pensionari are probleme cu pensia. Despre ce e vorba?
Digi FM
Eva Herzigova, nuntă după 25 de ani de iubire. S-a căsătorit cu tatăl copiilor ei într-o ceremonie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Sandra Bullock crede că Nicole Kidman e "liberă, sălbatică și aventuroasă", exact ca personajul din filmul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...