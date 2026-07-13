Directorul general al Naftogaz ar urma să devină premier al Ucrainei. Svîrîdenko va fi ambasador în SUA (surse)

Directorul general al Naftogaz, Serhii Korețkîi, urmează să devină următorul prim-ministru al Ucrainei, au declarat pentru Kyiv Independent un înalt oficial ucrainean și o persoană familiarizată cu chestiunea. Numirea preconizată vine după ce prim-ministrul Iulia Svîrîdenko a confirmat pe 12 iulie că va demisiona în urma anunțului președintelui Volodimir Zelenski privind o remaniere guvernamentală. Potrivit surselor, Zelenski i-a propus lui Korețki să devină prim-ministru în cadrul unei întâlniri din 12 iulie. O sursă a afirmat că Korețki a acceptat oferta.

Numirea va avea loc probabil pe 16 iulie, a declarat pentru Kyiv Independent o sursă din Parlamentul ucrainean.

Korețki va prelua conducerea Guvernului într-un moment în care Ucraina se confruntă cu atacuri rusești continue asupra infrastructurii sale energetice, cu presiuni economice generate de război și cu provocarea de a menține producția internă de energie.

Korețki a preluat oficial funcția de director general al Naftogaz în mai 2025, după ce a fost numit de consiliul de supraveghere al companiei. Pe durata mandatului său, s-a concentrat pe menținerea stabilității infrastructurii energetice a Ucrainei în contextul atacurilor rusești asupra instalațiilor de producție.

Înainte de a se alătura Naftogaz, Korețki a condus companiile energetice de stat Ukrnafta și Ukrtatnafta din noiembrie 2022 până în mai 2025.

În acea perioadă, Ukrnafta a crescut semnificativ producția de petrol și gaze și a devenit una dintre cele mai profitabile întreprinderi de stat din Ucraina.

„Korețki are o experiență solidă și dovedită în gestionarea crizelor în cadrul unor companii-cheie din sectorul energetic, transformând Ukrnafta, care înregistra pierderi, într-o întreprindere profitabilă și menținând Naftogaz pe linia de plutire în perioadele de atacuri masive asupra infrastructurii sale”, a declarat pentru Kyiv Independent Victoria Voițițka, expertă în energie și asociată la We Build Ukraine, un think tank.

„Un excelent manager de criză, cu o prezență plăcută și de încredere.”

„Toată lumea are o părere bună despre Korețki”, a spus oficialul ucrainean. „Încă se bucură de o reputație bună din perioada petrecută la Ukrnafta.”

Înainte de a intra în sectorul energetic de stat, Korețki și-a construit cariera în industria privată a combustibililor din Ucraina. În 2013, a devenit director general al Continuum Group și al rețelei sale de benzinării WOG. A fost fondatorul și proprietarul lanțului ucrainean de cafenele Idealist Coffee Co.

„Korețki se bucură de o reputație excelentă. Nu este perceput ca fiind implicat în lupte interne politice sau oligarhice”, a declarat analistul politic ucrainean Volodimir Fesenko.

„Nu este asociat cu nicio facțiune politică sau grup oligarhic. Acesta este unul dintre cele mai mari atuuri ale sale, în special din perspectiva lui Zelenski.”

Svîrîdenko, care l-a succedat pe fostul prim-ministru Denis Șmîhal în iulie 2025, este de așteptat să devină următorul ambasador al Ucrainei în SUA, a declarat înaltul oficial.

O persoană apropiată actualei ambasadoare în SUA, Olha Stefanișina, a declarat că aceasta a decis să demisioneze din funcție „la propria cerere”.

Kyiv Independent i-a contactat pe Korețki și Svîrîdenko, dar niciunul dintre ei nu a oferit comentarii sau o confirmare oficială. Un reprezentant al Naftogaz a declarat pentru Kyiv Independent că compania nu deține informații cu privire la posibila numire.

Reorganizarea ar marca a doua restructurare majoră a guvernului efectuată de Zelenski în mai puțin de un an.

Reorganizarea anterioară a avut loc în ianuarie 2026, în urma unui scandal major de corupție în care au fost implicați membri ai cercului restrâns al președintelui și care a izbucnit în noiembrie 2025, printre aceștia numărându-se și fostul șef al Biroului Prezidențial, Andrii Iermak.

„Acum, Korețki, împreună cu președintele și membrii Parlamentului, trebuie să decidă asupra viitoarei structuri a guvernului”, a adăugat sursa.

Conform Constituției ucrainene, numirea prim-ministrului revine Parlamentului.

Deputații din partidul de guvernământ, care au vorbit cu Kyiv Independent, au declarat că nu au fost informați în prealabil cu privire la decizia președintelui de a remania guvernul și că nu au fost consultați nici cu privire la candidatura viitorului prim-ministru.

Ei au afirmat, totuși, că vor vota în favoarea candidaturii acestuia.

„Dacă aș conduce eu acest proces, aș avea trei criterii pentru miniștri și pentru prim-ministru. În primul rând, ascultarea; în al doilea rând, lipsa de carismă; și, în al treilea rând, lipsa ambiției politice. Korețki se potrivește perfect”, a declarat un parlamentar din partidul „Slujitorul Popoarelui”, sub condiția anonimatului.

„Nu îl cunosc. Dar Korețki are susținători. Mai ales printre cei care se ocupă direct de chestiuni de politică economică”, a adăugat acesta.

Editor : M.C