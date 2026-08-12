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Comisia Europeană a trimis o echipă la Ceuta pentru a evalua situaţia migranţilor: „Spania are susținerea noastră”

Data publicării:
Comisia Europeană
Foto: Profimedia Images
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Comisia Europeană a trimis în oraşul autonom spaniol Ceuta din nordul Africii o echipă a Direcţiei Generale pentru Migraţie şi Afaceri Interne pentru a analiza situaţia direct la faţa locului şi pentru a realiza o evaluare „la prima mână”, a anunţat miercuri comisarul în domeniu, austriacul Magnus Brunner, transmite EFE, potrivit Agerpres. 

„Echipa mea este astăzi în Ceuta pentru o evaluare directă a situaţiei actuale de la faţa locului. Împreună cu agenţiile noastre Frontex, Europol şi EUAA (azil), continuăm să oferim tot sprijinul necesar”, a menţionat Brunner într-o postare pe reţelele sociale.

Comisarul european pentru afaceri interne a susţinut, de asemenea, că executivul european continuă să ofere „toată susţinerea necesară” şi a adăugat că sunt „gata să o intensifice şi mai mult” dacă guvernul Spaniei va solicita acest lucru.

În prezent, Frontex are un efectiv de 30 de angajaţi în Ceuta, în nordul Africii.

Luni, Brunner a avut discuţii pentru a urmări situaţia la zi cu aceste agenţii europene de frontiere cu scopul de a evalua evoluţiile şi a analiza în ce domenii se poate oferi sprijin.

De asemenea, au fost abordate modalităţi de a se evita astfel de situaţii pe viitor, deşi nu s-a discutat despre un eventual sprijin pe teren pentru Spania deoarece executivul premierului spaniol Pedro Sanchez nu a făcut deocamdată nicio solicitare în acest sens, potrivit surselor comunitare citate de EFE.

Trimiterea unei echipe a CE a avut loc după episodul migrator petrecut în oraşul spaniol la sfârşitul lunii iulie, când peste 70.000 de persoane au intrat ilegal din Marocul vecin, majoritatea întorcându-se apoi în ţara lor. Invazia lor a declanşat însă o criză umanitară în Ceuta, dar şi tensiuni între partenerii europeni.

Editor : C.L.B.

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