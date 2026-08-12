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Video „Va fi spectaculos”. Milioane de oameni se îndreaptă către Spania în căutarea celei mai bune priveliști asupra eclipsei totale de Soare

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o familie privește o eclipsă solară la orizont
Eclipsa se va produce cu puțin timp înainte de apusul Soarelui, ceea ce va crea un efect dublu de crepuscul. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Turiști veniți din întreaga lume Ochelarii pentru eclipsă, greu de găsit

Spania se pregătește pentru un fenomen astronomic rar: prima eclipsă totală de Soare vizibilă din această țară după mai bine de un secol. Milioane de oameni sunt așteptați să se deplaseze în zona în care eclipsa va putea fi observată în totalitate, iar autoritățile au mobilizat mii de polițiști pentru a gestiona traficul și aglomerația, anunță The Guardian.

Cu doar câteva ore înainte de producerea eclipsei, entuziasmul era deja foarte mare în Spania. Pe forumurile online, pasionații de astronomie discutau despre condițiile meteo și își recomandau reciproc cele mai bune locuri pentru observarea fenomenului.

„Va fi spectaculos”, a declarat César González, astronom și popularizator al științei la Planetariul din Madrid. El plănuia să plece dis-de-dimineață spre nord, în direcția orașului Burgos, pentru a găsi un loc cu orizont deschis și cer senin.

„Nu există cuvinte pentru a descrie acest fenomen cuiva care nu a simțit sau văzut niciodată o eclipsă totală de Soare”, a spus astronomul.

Autoritățile spaniole estimează că până la șase milioane de persoane ar putea ajunge în zona de totalitate, o fâșie de aproximativ 200 de kilometri care se întinde de la A Coruña, în nord-vestul țării, până la Mallorca.

Eclipsa totală va putea fi observată și dintr-o mică parte a Portugaliei, precum și din anumite regiuni din Groenlanda și Islanda.

În alte țări din Europa de Vest, printre care Marea Britanie, Franța, Belgia, Elveția și nordul Italiei, Soarele va fi acoperit în proporții foarte mari, însă nu va fi eclipsat complet peste tot.

Spania este considerată una dintre cele mai bune destinații din Europa continentală pentru observarea fenomenului, în special datorită condițiilor meteorologice anticipate în anumite regiuni.

Turiști veniți din întreaga lume

Aproximativ 460.000 de persoane sunt estimate să fi venit în Spania special pentru eclipsă. Hotelurile au raportat rezervări făcute cu luni înainte, inclusiv de turiști din Statele Unite și Japonia.

Peste 300.000 de persoane ar urma să se deplaseze către localitățile și zonele rurale aflate în banda de totalitate, pentru a vedea momentul în care Luna va acoperi complet Soarele.

Totalitatea va dura mai puțin de două minute în multe dintre zonele afectate, ceea ce îi determină pe pasionați să caute cu atenție locul cu cele mai bune condiții de observare.

Printre cei veniți în Spania se numără și Angela Jones Rieksts, din Halifax, Canada, care a călătorit împreună cu fiica sa de 21 de ani până în zona Burgos.

Femeia a povestit că a văzut prima eclipsă totală de Soare în urmă cu aproximativ doi ani, în Canada. Experiența a impresionat-o atât de mult, încât a început să călătorească pentru a vedea astfel de fenomene.

„Când s-a terminat, mi-am spus: «Trebuie să văd asta din nou»”, a povestit ea.

Ochelarii pentru eclipsă, greu de găsit

Entuziasmul a dus și la epuizarea stocurilor de ochelari speciali pentru observarea eclipsei. Opticienii și farmaciile din mai multe regiuni ale Spaniei au raportat că au rămas fără aceste produse.

Compania aeriană Iberia a pregătit un zbor charter special pentru pasionații care vor să urmărească eclipsa de la aproximativ 10.000 de metri altitudine. Compania va transmite imagini în direct din timpul fenomenului.

Și Muzeul Prado din Madrid s-a alăturat evenimentului și a publicat un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, care arată cum s-ar putea schimba lumina asupra operelor de artă în timpul eclipsei.

Evenimentul reprezintă și o provocare logistică pentru autoritățile spaniole. Acestea estimează că în ziua eclipsei ar putea avea loc până la 1,5 milioane de deplasări suplimentare cu mașina.

În condițiile unor avertizări meteorologice privind temperaturi de până la 40 de grade Celsius și un risc ridicat de incendii de vegetație, peste 24.000 de polițiști urmează să fie mobilizați pentru gestionarea situației.

Pentru Stephanie Racco, din Franța, călătoria în Spania a fost planificată cu luni înainte. Ea a plecat împreună cu gemenii săi în vârstă de opt ani de pe Coasta de Azur și s-a îndreptat spre Salou, în apropiere de Barcelona.

Femeia a povestit că ultima eclipsă totală de Soare pe care a văzut-o a fost în 1999, în apropiere de Paris, și că și-a dorit să trăiască din nou experiența, de această dată împreună cu copiii săi.

Chiar dacă vremea nu va fi favorabilă în Salou, ea este pregătită să conducă mai multe ore pentru a găsi un loc cu cer senin. Iar dacă nici de această dată nu va reuși să vadă eclipsa, are deja un plan de rezervă: o nouă eclipsă totală de Soare care va putea fi observată anul viitor din Egipt.

Citește și: MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania, în ziua eclipsei solare

Editor : C.A.

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