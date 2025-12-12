Live TV

Comisia Europeană se gândește să lanseze a doua schemă SAFE. Temerile sunt tot mai mari față de Rusia

Data publicării:
comisia europeana
Comisia Europeană Foto: Shutterstock

Comisia Europeană are în vedere lansarea unei a doua ediţii a schemei sale de împrumuturi SAFE, în valoare de miliarde de euro, pentru proiecte de apărare, în contextul în care blocul comunitar încearcă să îşi consolideze apărarea din cauza temerilor tot mai mari faţă de Rusia şi a îndoielilor cu privire la angajamentele SUA în materie de securitate, afirmă doi oficiali ai UE, conform Reuters, preluată de Agerpres.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi seară, la un eveniment găzduit de Politico la Bruxelles, că schema iniţială de 150 de miliarde de euro a fost atât de solicitată încât unii membri ai UE cer acum o a doua versiune.

Cei doi oficiali ai UE, vorbind sub condiţia anonimatului pentru a discuta deliberările interne, au declarat că executivul european analizează activ această idee.

În cadrul schemei SAFE, UE a împrumutat în comun bani de pe piaţă pentru a-i oferi tot sub formă de credit guvernelor UE pentru proiectele lor de apărare. Pentru majoritatea ţărilor care nu au un rating de credit AAA, aşa cum are UE, acest lucru înseamnă economii majore.

În plus, împrumuturile pot fi pe o perioadă de până la 45 de ani şi au o perioadă de graţie de 10 ani pentru rambursarea principalului.

Comisia a primit cereri de împrumuturi în valoare de aproximativ 190 de miliarde de euro în cadrul schemei SAFE existente, ceea ce sugerează că există o cerere puternică pentru o a doua versiune, a declarat unul dintre oficiali. Însă acesta a precizat că este prea devreme pentru a spune câţi bani ar putea fi disponibili în cadrul unei a doua scheme.

"Cred că va trebui să dezvoltăm acest instrument. Întrebarea este când", a spus oficialul, sugerând că anul viitor ar putea fi momentul ideal. "Există argumente legitime cu privire la motivul pentru care este important să îl avem", a adăugat sursa.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
3
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
4
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
aer poluat in oras
5
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Digi Sport
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gen Ben Hodges
Avertismentul generalului american Ben Hodges: Rusia va ataca NATO dacă europenii acceptă planul de pace Trump-Putin
Premierul slovac Robert Fico
Slovacia va bloca orice decizie a UE care ar finanța cheltuielile militare ale Ucrainei, avertizează Robert Fico
Lukoil
Motivul pentru care Lukoil preferă oferta unei bănci americane pentru activele sale globale (Reuters)
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace - avertismentul dur al unui general polonez
masina porsche in rusia
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Recomandările redacţiei
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
După ce au acuzat o campanie de destabilizare a Justiției...
pupitru psd
DOCUMENT | PSD a început să se consulte cu liderii din teritoriu...
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Ministrul Justiției: Este inacceptabilă orice formă de persecuție a...
Călin Georgescu
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția...
Ultimele știri
MAE a emis o avertizare de călătorie pentru românii care vor să călătorească la granița dintre Thailanda și Cambodgia
Panică la bordul unui zbor Boston-Hong Kong: un pasager a încercat să deschidă ușa avionului în zbor
O echipă de fotbal și 300 de suporteri au rămas blocați peste noapte în aeroportul din Craiova. Motivul pentru care nu au putut decola
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
'Trebuie ridicată vârsta de pensionare!' Ilie Bolojan a făcut anunțul momentului în România
Fanatik.ro
Bombă! Informații de ultimă oră despre Dan Petrescu: „Ofertă de 3 milioane de euro pe an!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Cehii, în continuare blocați în Craiova! Ce se întâmplă cu delegația Spartei Praga după meciul cu U Craiova...
Radioactive,Material,,Sign,And,Board,Vector
România este implicată în producerea unei „bombe murdare” de către ucraineni, acuză șeful armelor chimice din...
Playtech
Cutremur puternic în România! Unde s-a simţit seismul de mai dreveme
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul...
Pro FM
Sam Asghari o respectă pe Britney Spears chiar și după divorț: „E cel mai important lucru pentru mine”...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Bolojan spune când cresc pensiile. „Să fim corecți cu pensionarii”. Care e cel mai negru scenariu?
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție