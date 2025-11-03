Comisia pentru securitate naţională din Parlamentul israelian a aprobat o lege care introduce pedeapsa cu moartea pentru „terorişti”

Comisia pentru securitate naţională a Parlamentului israelian (Knesset) a votat luni în favoarea unui proiect de lege care prevede introducerea pedepsei cu moartea pentru autorii atacurilor „teroriste”. Măsura este susţinută de ministrul israelian al securităţii naţionale de extremă dreapta, Itamar Ben Gvir.

Comisia a aprobat un amendament la codul penal, care va fi acum trimis în parlament pentru un vot în primă lectură. O lege este adoptată în Israel după un vot în a treia lectură.

Potrivit mediatorului israelian pentru ostatici, Gal Hirsch, premierul Benjamin Netanyahu susţine această iniţiativă.

Într-o notă explicativă a comisiei, se arată că „obiectivul său este de a elimina terorismul de la rădăcină şi de a crea un factor de descurajare puternic”, scrie Agerpres, preluând AFP.

Textul precizează faptul că un „terorist găsit vinovat de crimă motivată de rasism sau ură (...) trebuie condamnat la moarte”, adăugând că această pedeapsă nu va fi „opţională”.

„Există o singură pedeapsă”

Proiectul de lege a fost prezentat de un membru al partidului Otzma Yehudit (Puterea Evreiască) al ministrului israelian al securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir.

Ben Gvir a ameninţat că nu va mai vota alături de coaliţia de dreapta a lui Benjamin Netanyahu dacă acest proiect de lege nu este supus votului parlamentului până pe 9 noiembrie.

„Orice terorist care se pregăteşte să comită o crimă trebuie să ştie că există o singură pedeapsă: pedeapsa cu moartea”, a declarat ministrul într-un comunicat luni.

Ben Gvir a publicat vineri o înregistrare video în care stătea în faţa unui rând de prizonieri palestinieni întinşi cu faţa în jos, cu mâinile legate la spate, şi în care el cerea pedeapsa cu moartea.

Editor : B.P.