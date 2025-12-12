Live TV

Concesie majoră: Ucraina este dispusă să ia în considerare crearea unei zone demilitarizate în Donbas (Le Monde)

Data publicării:
European Political Community summit in Copenhagen
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: REUTERS
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi dispus să ia în considerare crearea unei zone demilitarizate în Donbas, pentru a pune capăt războiului, a declarat consilierul acestuia, Mihailo Podoliak, pentru Le Monde. Această zonă ar impune retragerea forțelor ucrainene și ruse de pe ambele părți ale liniei frontului. Președintele ucrainean a declarat joi că orice cedare a acestor regiuni ar trebui validată fie prin „alegeri”, fie printr-un „referendum”, scrie Le Monde.

Această concesie figurează în „planul de pace” american revizuit de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a fost transmis lui Donald Trump miercuri seara. Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer și cancelarul german au participat la redactarea acestei „propuneri”, a recunoscut cancelarul german Friedrich Merz.

Această zonă demilitarizată ar impune, în viziunea Kievului, retragerea forțelor ucrainene și ruse de pe ambele părți ale liniei actuale de front, în Donbas. Această regiune strategică, bazin minier râvnit de Rusia din 2014, ar putea trece sub supravegherea unei forțe internaționale, incluzând Statele Unite, pentru a împiedica orice nouă agresiune rusă.

„O zonă demilitarizată va trebui să existe de ambele părți ale liniei”, a dezvăluit pentru Le Monde consilierul președintelui Zelenski, Mihailo Podoliak. Va trebui să se descrie, în mod logic și juridic, dacă toate tipurile de armament trebuie retrase sau doar armele grele. Pentru a preveni eventualele încălcări, reprezentanții misiunilor de supraveghere și un contingent străin vor trebui să fie prezenți pentru a asigura respectarea principiilor și acordurilor. (…) Este un format natural de încheiere a conflictului, având în vedere că o parte a teritoriului va rămâne, din păcate, sub ocupația de facto a Rusiei și că, în orice caz, va fi stabilită o linie de separare.”

„Controlul aplicării acordurilor”

„Trebuie să se definească în mod clar și precis ce volume și ce misiuni vor fi încredințate terților”, precizează Mihailo Podoliak, indicând că ucrainenii ar dori „în mod ideal” ca Statele Unite să participe la această forță de supraveghere pentru a asigura „supravegherea, informațiile, controlul aplicării acordurilor, controlul absenței mișcărilor neautorizate de trupe, controlul respectării liniei de separare”.

Această abordare amintește de zona demilitarizată (DMZ) instituită între Coreea de Nord și Coreea de Sud, în cadrul armistițiului semnat în 1953 pentru a pune capăt conflictului dintre cele două țări – fără ca vreun tratat de pace să fi fost semnat de atunci. În cazul Coreei, DMZ are o lățime de patru kilometri și o lungime de 250 de kilometri la frontiera dintre cele două țări. În cazul Ucrainei, aceasta ar putea fi mult mai lungă și mai adâncă.

Concesia teritorială este dureroasă pentru Volodimir Zelenski, dar ar trebui să-i permită să evite abandonarea pur și simplu, așa cum cere Moscova de luni de zile, a părților din Donbas pe care Rusia nu le ocupă – adică 20 % din regiunea Donețk. Această cerință a Kremlinului este o linie roșie absolută pentru președintele ucrainean, conștient de opoziția cercurilor militare și a populației ucrainene față de orice formă de capitulare.

Luni, Zelenski a reamintit că nu are dreptul „legal” sau „moral” de a ceda teritorii ucrainene. Orice compromis între Ucraina și Rusia privind controlul asupra regiunilor estice ar trebui să fie „just” și validat fie printr-o „alegere”, fie printr-un „referendum” în Ucraina, a precizat joi președintele ucrainean. Rezultatul unui astfel de scrutin nu este garantat, populația ucraineană, desigur epuizată și marcată de război, fiind profund atașată de suveranitatea și integritatea sa teritorială.

„Finanțarea reconstrucției”

Documentul transmis Statelor Unite cuprinde trei părți, descrie Mihailo Podoliak. Prima se referă la sfârșitul războiului propriu-zis, în aproximativ douăzeci de puncte. A doua detaliază construirea unei arhitecturi de securitate europeană pentru perioada postbelică, inclusiv chestiunea garanțiilor de securitate menite să descurajeze Rusia să lanseze noi ofensive după un eventual armistițiu.

A treia parte vizează reconstrucția Ucrainei, pentru a-i reconstrui economia și a-i restabili capacitatea de apărare. „Agresorul trebuie să contribuie la finanțarea reconstrucției, acesta este un element obligatoriu pentru încheierea războiului. În caz contrar, agresorul va avea impresia că nu obține decât beneficii din conflict și nu ar exista niciun factor de descurajare”, avertizează Mihailo Podoliak. „Concesii acceptate de Zelenski sunt decizii dificile, cele două aspecte privind garanțiile de securitate și reconstrucția sunt un fel de loturi de consolare, pentru a face pilula mai ușor de înghițit”, suspină un diplomat european.

Această contrapropunere ar trebui să-l readucă pe Donald Trump la o atitudine mai favorabilă față de Kiev și capitalele europene. Miercuri, în timpul unei conversații telefonice cu liderii E3 (Germania, Franța și Regatul Unit), Donald Trump părea exasperat de blocarea negocierilor, pe care o atribuie Kievului și Europei, ignorând intransigența Rusiei. A fost „grosolan”, relatează unul dintre participanți. Într-un interviu acordat POLITICO difuzat cu o zi înainte, șeful Casei Albe i-a descris pe liderii europeni ca fiind „slabi”, uneori „inteligenți”, dar și „proști”. Zelenski este supranumit de acesta „P. T. Barnum”, după numele showman, om de afaceri și politician din secolul al XIX-lea, calificat peste Atlantic drept „prințul șarlatanilor”.

Ultimatum de Crăciun

Donald Trump critică, de asemenea, absența alegerilor prezidențiale în Ucraina, împiedicată de bombele rusești. „Nu mai este o democrație”, afirmă miliardarul. „Dacă Statele Unite și Europa contribuie la asigurarea securității, la garantarea drepturilor electorale și la finanțarea procesului, atunci Ucraina este pregătită să organizeze alegeri. Nu există alt obstacol decât războiul în sine. Zelenski este întotdeauna pregătit pentru competiția politică și pentru dezbaterile privind viitorul țării”, spune Podoliak.

Va fi președintele american recunoscător Ucrainei pentru pașii făcuți în această direcție? Joi, Volodimir Zelenski a afirmat că Washingtonul propune crearea unei „zone economice libere” și demilitarizate în estul Ucrainei, precizând că partea americană are în vedere retragerea trupelor ruse din nordul Ucrainei, dar menținerea lor în sud. Armata rusă s-ar retrage astfel din zonele aflate sub controlul său din regiunile Sumîi, Harkiv și Dnipropetrovsk (nord, nord-est și centru-est), dar ar rămâne în cele din Herson și Zaporoje (sud).

Pentru a reconcilia punctele de vedere, sâmbătă ar putea avea loc la Paris o întâlnire între reprezentanții americani, germani, britanici, francezi și ucraineni.

Friedrich Merz propune ca liderii să se întâlnească la Berlin cu Donald Trump. Miliardarul va veni? „Sâmbătă are loc o întâlnire. Vom vedea dacă vom participa (...). Nu vrem să pierdem timp”, a declarat joi Trump, adăugând că Statele Unite „ar putea ajuta” în ceea ce privește garanțiile de securitate, deoarece acestea sunt „un factor esențial pentru succesul proiectului”.

Donald Trump, care, contrar realității istorice, atribuie Ucrainei responsabilitatea pentru acest război, a stabilit un ultimatum pentru Kiev data Crăciunului. O dată artificială, care creează un sentiment de urgență. Dar „Zelenski nu este sensibil la presiunea americană”, vrea să creadă Oleksandr Merejko, președintele comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului ucrainean. „ Dacă Trump ne abandonează, va avea imaginea unui Chamberlain (numele prim-ministrului britanic, semnatar al acordurilor de la München și supranumit în țara sa „Guilty Man”, omul vinovat)”, spune el, reamintind că, în opinia sa, în ciuda tuturor eforturilor depuse de Ucraina, nu va fi niciodată posibilă o înțelegere cu Vladimir Putin: „Ucrainenii vor să trăiască, iar Putin vrea să ne omoare”, rezumă alesul ucrainean.

 

Editor : M.C

