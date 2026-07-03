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Condamnări în Rusia după o tentativă de asasinare a şefei propagandei lui Putin

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Margarita Simonian, redactorul-șef al postului Russia Today
Margarita Simonian, redactorul-șef al postului Russia Today. Foto: Profimedia
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Din articol
Cine este Margarita Simonian

Un grup de 12 persoane au fost condamnate vineri la pedepse cu închisoarea cuprinse între 6 şi 20 de ani, într-un dosar legat de o tentativă de asasinat din 2023 împotriva redactorei-şefe a postului Russia Today (RT), Margarita Simonian, considerată unul din cei mai mari propagandiști ai regimului de la Kremlin.

Asasinatul a fost dejucat de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), acţiune care a condus la arestarea mai multor membri ai unui grup, care au fost recrutaţi pe bani de serviciile secrete ucrainene, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat publicat vineri de Comitetul de Investigaţii al Rusiei, unul dintre principalele organe judiciare ale ţării, Mihail Balaşov, descris ca organizatorul acestei grup, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, iar un alt membru al aceluiaşi grup a primit o pedeapsă de 18 ani de închisoare.

Unii dintre cei 12 inculpaţi erau minori la momentul faptelor, prin urmare procesul s-a desfăşurat cu uşile închise.

Cine este Margarita Simonian

Margarita Simonian, redactor-şef al reţelei de televiziune RT şi al unui conglomerat media de stat care include agenţia de ştiri RIA Novosti, se numără printre persoanele puse de UE pe lista de sancţiuni pentru susţinerea invaziei ruse în Ucraina.

În septembrie 2024, ea şi alţi jurnalişti ai RT au fost sancţionaţi şi de SUA, când preşedintele democrat Joe Biden încă se afla la putere, Washingtonul invocând atunci tentative de interferenţă în alegerile prezidenţiale americane, ce urmau să fie câştigate de republicanul Donald Trump.

De când a început războiul în Ucraina, în februarie 2022, mai mulţi generali, responsabili ruşi ori susţinători ai Kremlinului au fost ucişi în atentate cu bombă pe teritoriul Rusiei sau pe teritoriul ucrainean, în operaţiuni organizate de Ucraina, care a revendicat unele dintre aceste asasinate.

Editor : B.P.

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