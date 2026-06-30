Live TV

Moscova, ținta unui nou atac ucrainean cu drone. Anunțul primarului Serghei Sobianin

Data publicării:
un militar si o dronă
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunţat marţi dimineaţă devreme că 46 de drone lansate în direcţia capitalei ruse au fost interceptate, fără a raporta eventuale victime sau pagube până în prezent.

În mesaje succesive pe Telegram, Serghei Sobianin a menţionat nouă valuri de aparate distruse de apărările antiaeriene în timp ce se îndreptau spre oraş, transmite AFP, preluată de Agerpres. 

El a precizat că echipele de salvare au fost trimise în zonele unde au căzut resturile, fără a oferi mai multe detalii.

Ucraina şi-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra teritoriului rus, inclusiv la Moscova şi uneori foarte departe de frontieră, vizând în mod deosebit infrastructurile de transport şi de stocare a hidrocarburilor, în încercarea de a reduce capacitatea Rusiei de a-şi finanţa ofensiva lansată în februarie 2022.

Rusia continuă, la rândul ei, să lovească Ucraina aproape zilnic.

Citește și: Moscova se fortifică. Ce măsuri iau autoritățile după ce capitala Rusiei a fost lovită puternic de ucraineni

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
3
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
termometru si furtuni
4
Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după valul de foc
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
5
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”, pe fondul...
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a rupt tăcerea! L-a descris în doar patru cuvinte pe miliardar
Digi Sport
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a rupt tăcerea! L-a descris în doar patru cuvinte pe miliardar
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Infantry Assault Training In Donetsk People'S Republic, Russia
Raport: Europa este într-o „zonă gri” între pace și război. Rusia ar putea ataca NATO la un an după încheierea războiului din Ucraina
soldați în Myanmar
„Moartea este peste tot”: Abandonați de Occident, rebelii din Myanmar pierd teren în fața juntei militare susținute de Rusia și China
jl melenchon se uita in telefon
Un candidat la alegerile prezidențiale pledează pentru ieşirea Franţei din NATO şi consolidarea cooperării cu China
zelenski-scaled
Ucraina va răspunde la atacurile rusești prin măsuri care să împiedice Rusia să prelungească războiul, spune Zelenski
Fos Sur Mer, France. 27th June, 2026. The oil tanker Deliver, sailing from Primorsk, Russia, and suspected of belonging to the Russian “ghost fleet,” is anchored in the Gulf of Fos, opposite the oil terminal, after being boarded on June 23, 2026, by the F
Flota fantomă rusă: ancheta continuă în cazul petrolierului interceptat de Franța și imobilizat la Marsilia
Recomandările redacţiei
clădire prăbușită în orașul La Guaira din Venezuela după cele două cutremure puternice din 24 iunie 2026
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din...
termometru care indica temperaturi ridicate
Canicula nu dispare. ANM: Iulie aduce temperaturi peste normal și...
soldat rus militar rus rusia
Rusia își croiește drum spre un bastion din „centura de fortărețe” a...
shutterstock_507015844
Aerul condiționat poate dăuna sănătății dacă diferența de temperatură...
Ultimele știri
Percheziții în Bucureşti, Dâmboviţa, Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Teleorman, într-un dosar privind furtul a 10 tone de combustibil din v
Un oligarh ucrainean a fost rănit în explozia din Monaco. Autorul atacului cu colet-capcană a fugit
Trump inaugurează noul Air Force One oferit de Qatar. Aeronava, descrisă drept o „Casă Albă zburătoare, cu un lux fără precedent”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
S-a aflat! Cine e bărbatul MORT în atentatul din Monaco. Panică totală în Principat, după atacul cu bombă
Fanatik.ro
Capitolul la care România este sub toate cele 48 de echipe de la Cupa Mondială. Adi Mutu: ”Acolo se fac...
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
De ce a pierdut David Popovici, de fapt, medalia de aur la Roma. Explicațiile lui Dumitru Dragomir
Adevărul
Țara care dă bani proprietarilor de mașini diesel în loc să le interzică. Combustibilul care înlocuiește...
Playtech
Codul Rutier 2026 – s-a schimbat legea pentru șoferii care vor să schimbe categoria permisului de conducere...
Digi FM
Reacții ferme după proba la Limba română de la Bacalaureat 2026: „Tot ce s-a dat am făcut mai degrabă la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
Pro FM
Oana Radu, criticată ferm pentru ținuta purtată la un botez: „Asta nu e rochie de biserică, trebuia să fii...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Primul soț al Angelinei Jolie, de nerecunoscut la 53 de ani. Cum a apărut Jonny Lee Miller alături de fiul său
Adevarul
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt...
Newsweek
CASS la pensiile peste 3.000 de lei, anulat pentru anumiți pensionari. Un avocat explică cine e scutit
Digi FM
Cum să supraviețuiești „iernii economice”: Adrian Asoltanie te învață cum să-ți salvezi banii în noul episod...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Sharon Stone, mărturisire sfâșietoare despre ultimele clipe ale mamei sale: "Am înțeles că trebuie să o las...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...