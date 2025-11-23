Contra-propunerea europeană pentru un plan de pace în Ucraina. Care sunt punctele principale ale proiectului

Europenii au prezentat o versiune amendată a planului de pace american pentru Ucraina, care prevede un număr mai mare de efective militare pentru armata ucraineană şi o schimbare în privinţa concesiilor teritoriale pe care ar urma să le facă Kievul, potrivit unui document consultat de Reuters duminică. Documentul, pregătit în cadrul negocierilor în curs la Geneva, propune ca forţele armate ucrainene să fie limitate la 800.000 de oameni „pe timp de pace” în locul plafonului de 600.000 de militari, propus în planul american.



Documentul precizează de asemenea că „negocierile asupra schimburilor teritoriale vor începe pornind de la linia de contact” în loc de a stabili dinainte ca unele zone (ale Ucrainei) să fie recunoscute ca „de facto ruseşti”, aşa cum sugerează planul american.



Această contrapropunere a fost redactată de aşa-numitul grup E3, cuprinzând Marea Britanie, Franţa şi Germania, conform unei surse care a avut acces la document.

Documentul se bazează pe propunerea americană, dar reia fiecare punct, sugerând suprimări sau modificări.



Contrapropunerea europeană sugerează ca Ucraina să primească din partea SUA o garanţie de securitate similară Articolului 5 al NATO şi se opune propunerii americane de a utiliza activele ruseşti îngheţate în Occident, în principal în Uniunea Europeană.



„Ucraina va fi complet reconstruită şi va primi compensaţii financiare, inclusiv prin intermediul activelor suverane ruseşti, care vor rămâne îngheţate până când Rusia va compensa daunele provocate Ucrainei”, se arată în document.



Planul SUA propune ca 100 de miliarde de dolari din fondurile ruseşti îngheţate să fie investite într-un „efort condus de SUA de reconstrucţie şi investiţii în Ucraina”, iar SUA să primească 50% din profiturile obţinute din această operaţiune.



SUA au propus, de asemenea, ca restul să fie investit într-un "fond de investiţii distinct americano-rus".

Mai jos este textul contrapropunerii europene la proiectul de plan de pace în 28 de puncte al Statelor Unite pentru Ucraina, consultat de Reuters duminică.

Textul este următorul:

Suveranitatea Ucrainei va fi reconfirmată. Se va încheia un acord total și complet de neagresiune între Rusia și Ucraina și NATO. Toate ambiguitățile din ultimii 30 de ani vor fi rezolvate.

(Punctul 3 din planul SUA este eliminat. Un proiect al acestui plan, văzut de Reuters, prevedea: „Se va aștepta ca Rusia să nu invadeze țările vecine și ca NATO să nu se extindă în continuare.”)

După semnarea unui acord de pace, va avea loc un dialog între Rusia și NATO pentru a aborda toate preocupările legate de securitate și pentru a crea un mediu de detensionare care să asigure securitatea globală și să sporească oportunitățile de conectivitate și oportunitățile economice viitoare. Ucraina va primi garanții solide de securitate. Efectivul militar al Ucrainei va fi limitat la 800.000 de soldați în timp de pace. Aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul membrilor NATO, care nu există. NATO este de acord să nu staționeze permanent trupe sub comanda sa în Ucraina în timp de pace. Avioanele de luptă ale NATO vor fi staționate în Polonia Garanția SUA care reflectă articolul 5 SUA vor primi o compensație pentru garanție Dacă Ucraina invadează Rusia, pierde garanția Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă o reacție militară coordonată robustă, toate sancțiunile globale vor fi restabilite și orice fel de recunoaștere a noului teritoriu și toate celelalte beneficii din acest acord vor fi retrase. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va beneficia de acces preferențial pe termen scurt pe piața europeană în timp ce acest lucru este evaluat Pachet robust de reabilitare globală pentru Ucraina, incluzând, dar fără a se limita la: Crearea unui fond de dezvoltare pentru Ucraina pentru a investi în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și eforturi în domeniul inteligenței artificiale Statele Unite vor colabora cu Ucraina pentru a restaura, dezvolta, moderniza și opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, care include conductele și instalațiile de stocare Un efort comun de reabilitare a zonelor afectate de război pentru a restaura, reabilita și moderniza orașele și zonele rezidențiale Dezvoltarea infrastructurii Extracția de resurse minerale și naturale Banca Mondială va elabora un pachet special de finanțare pentru a accelera aceste eforturi. Rusia va fi reintegrată progresiv în economia globală Ridicarea sancțiunilor va fi discutată și convenită în etape și de la caz la caz. Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru a urmări dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, pământurilor rare, proiectelor comune în Arctica, precum și în diverse alte oportunități corporative reciproc avantajoase.

