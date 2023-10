Coordonatorul activității de intelligence a NATO: Unii dintre ofiţerii mei cheie din divizia mea sunt din serviciile româneşti

David Cattler, cel care coordonează activitatea de intelligence a NATO şi îl consiliază pe Secretarul General al Alianței, a lăudat, într-un interviu pentru emisiunea „Paşaport diplomatic”, activitatea serviciilor de informații românești.



Realizator: Aţi menţionat România. Sunt destul de sigură că publicul român ar dori să ştie ce aduce România la masă, vreau să spun delegaţia noastră la NATO, ce face pentru a ajuta la îmbunătăţirea acestor informaţii?

David Cattler: Aş spune că primul lucru este că am avut un angajament personal strâns cu directorii serviciilor române de informaţii şi securitate chiar înainte de a prelua postul, în decembrie 2019. Am vizitat Bucureştiul, în medie, cel puţin o dată pe an în cei 4 ani de când sunt aici şi ei au venit şi aici cel puţin o dată pe an. Aşa că avem contacte excelente în persoană. Al doilea lucru pe care l-aş spune este că au o înţelegere excepţională nu doar asupra situaţiei care apare imediat în interiorul şi în jurul României, ci şi în regiunea mai largă. De asemenea, ei înţeleg foarte bine Rusia, înţeleg domeniul cibernetic şi toate celelalte probleme transnaţionale pe care trebuie să le abordăm împreună. Şi m-au ajutat foarte mult să învăţ mai multe, să înţeleg mai multe şi, pe măsură ce călătoresc, de exemplu, am lucrat mult şi cu Moldova în perioada mea aici, şi a fost foarte util să mă consult cu România despre ce ar trebui să înţeleg, când călătoresc şi merg la Chişinău, cu cine mă voi întâlni? La ce ar trebui să mă aştept? Acum, nu sunt român şi nu lucrez pentru România, lucrez pentru NATO, aşa că trebuie să am o perspectivă foarte largă. Dar consider contribuţiile aduse de România de nepreţuit. Şi o mare parte din personalul meu imediat, de fapt unii dintre ofiţerii mei cheie din divizia mea sunt din serviciile româneşti şi joacă roluri foarte importante în efortul nostru de informaţii şi securitate.

Editor : A.V.D